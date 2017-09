архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.09.17 01:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Wall Street Journal”,

"There’s Actual War, and Then There’s @Ukraine vs. @Russia" США - 20 сентября 2017 г. Есть реальная война, а есть война @Ukraine против @Russia Москва господствует в реальном конфликте двух стран, но более слабый соперник "подкалывает" Россию в Твиттере ядовитыми оскорблениями и гифками Симпсонов Ярема Дух, пресс-атташе украинского президента, высмеивает Россию в Твиттер-аккаунте @Ukraine, в котором он пишет вместе с двумя коллегами. На его футболке изображен украинский робот, рушащий пинком кремлевскую башню. Фото: Артем Жуков Дрю Хиншоу и Джеймс Марсон КИЕВ, Украина - Через три года после того, как их страна вторглась в Украину, аккаунт @Russia - группа дипломатов в московском Министерстве иностранных дел - попыталась в прошлом месяце насыпать соль на рану: "Мы посвящаем это видео тем, кто пытается нанести нам ущерб новыми санкциями!" написали они в Твиттере - на видео тяжелые рыцари размахивали средневековым оружием. Официальный аккаунт @Ukraine отреагировал на это рисунком комических осовевших персонажей из "Южного парка", колотящих друг друга по головам деревянными палками - этот пост набрал тысячи ретвитов, сильно обойдя первоисточник. Государственный герб Украины Украине были нанесены болезненные удары в ее конфликте с Россией, она потеряла контроль над Крымом и частью восточной территории, и она наблюдала, как энергетическая система падала под ударами хакеров предположительно из России. Однако на театре боевых действий в Твиттере она оказывает упорное сопротивление. В битве @Ukraine против @Russia одна из мировых супердержав в области кибероружия сталкивается с тремя яйцеголовыми Твиттер-комиками, ведущими аккаунт @Ukraine. Этими низкобюджетными усилиями руководит 30-летний Ярема Дух и его коллега, имеющие штатные должности сотрудников по связям со СМИ, а третий является волонтером. "Это клёво, когда мы задаем жару России", - сказал г-н Дух в интервью в кофейне рядом с администрацией президента. Несмотря на весь его внушительный аппарат интернет-пропаганды, Кремлю не очень удается особенный и приобретенный твиттерный юмор. Около 80% твитов об Украине и НАТО сочиняются российскими ботами, согласно Центру передового опыта в области информационного обеспечения НАТО. И они обычно не очень смешные. Тысячи твиттерян заняли сторону аккаунта @Ukraine в его спорах с персоналом российского Министерства иностранных дел. @Ukraine обычно смешнее, чем @Russia, говорят пользователи Твиттера, и у него лучше получается откапывание неизвестных моментов из американских мультфильмов, что-то вроде поп-культурного ретро-юмора, который находит отклик на международном уровне - по крайней мере, если судить по реакции публики. В одной такой битве аккаунт @Ukraine разместил клип из "Симпсонов" в ответ аккаунту @Russia. В клипе табличка с фамилией российского дипломата переворачивается и на ней написано "Советский Союз". Этот твит набрал большую популярность.

"На всех людей в Украине война оказывает влияние, и было бы неправильно не использовать любое средство, которое у нас есть, чтобы дать отпор", - говорит г-н Дух. Битва в Твиттере "это старое явление в новом виде", говорит Марк Галеотти, старший исследователь в пражском Институте международных отношений, сравнивая это с "космической гонкой" или с бегущей строкой во время американо-советских хоккейных матчей во времена Холодной войны. "Много лет тому назад это был бы шахматный турнир между двумя странами. Это позволяет выпустить пар", - говорит он. "Это глупо и мелко, хотя, с другой стороны, человек глуп и мелочен. Так что в этом смысле Твиттер исполняет свою роль". Многие правительства отбрасывают чопорную официальную вежливость публичной дипломатии в пользу инфантильных твитов. Регулярные оскорбления президентом США Дональдом Трампом других мировых лидеров вдохновили некоторых на ответный огонь. Бывший президент Мексики Винсенте Фокс часто реагирует на нецензурном английском. "Он нашел способ сделать Твиттер и Фейсбук эффективной, если не более эффективной, высокой трибуной, чем текущий мексиканский президент", - сказал Адам Шарп, бывший глава Твиттера по правительствам. "Пока вы разводили лосей, мы занимались размножением мира" - написал в Твиттере официальный аккаунт Дании для аккаунта Швеции и разместил статью, в которой утверждалось, что датские доноры спермы пользуются спросом. "Иногда это становится немного, как бы это сказать, разнузданным", - сказал Якоб Стенберг, чиновник шведского правительства, ведущий аккаунт своего правительства. "Не обязательно, чтобы все всегда было исключительно благоразумно. Нам позволительно показать, что мы люди и что мы можем и повеселиться". Киберскандальность перекликается со сломом полтора столетия назад, когда телеграф превратил управление государством в быстрое реагирование в виде резких депеш. "Боже мой, это конец дипломатии", как говорят, заметил британский государственный деятель лорд Палмерстон после получения своей первой телеграммы. Г-ну Духу и его команде не нужно разрешение, чтобы метать мультфильм-колкости в сторону соседней ядерной державы, хотя они периодически советуются с украинским Министерством иностранных дел. Ранее в этом месяце аккаунт @Russia разместил изображение цветка, взятого в "Крыму, Россия". Аккаунт @Ukraine ответил снимком Джона Траволты, ищущего в пустой комнате: "Изображение выразительно передает число тех, кто думает аналогично", написал он. Через несколько дней российское посольство дало в Твиттере эзотерическое краткое изложение доклада ООН по Украине. Аккаунт @Ukraine ответил на это роликом с Джимбо Джонсом, мультяшным задирой из "Симпсонов", с подписью "НЕ ТУДА, ПРИДУРОК". Это все очень ново для Украины. Когда пришла новая президентская команда после побега про-российского президента в 2014 году, они обнаружили компьютерно-безграмотную бюрократию. Большинство компьютеров либо не имели паролей или же пароль состоял всего из одного знака - удара по клавише "пробел". Г-н Дух, для сравнения, говорит, что он вырос на английских и американских комедиях, таких как "Рик и Морти" и "Форрест Гамп". Он впервые посетил англоязычную страну в 2014 году. У России все же есть некоторые прикольные пользователи Твиттера. Ее лондонское посольство энергично постит в Твиттере, подкалывая западных критиков. Когда Луиз Менш, антикремлевский конспиролог и бывший член британского парламента, написала в Твиттере о кошке российского посольства, сказав, что киса битанского МИДа "мог бы обставить ее", то аккаунт @RussianEmbassy поправил ее одним словом: "Его". Г-жа Менш, бывшая сотрудница корпорации News Corp, владеющей "Уолл Стрит Джорнал", не ответила на запросы дать комментарий. У Украины есть союзники в этой борьбе. Когда российский аккаунт в августе похвастался недавним экономическим развитием Крыма, аккаунт @Crimea, который ведут г-н Дух и его коллеги, резко парировал: "Ребята, пора действительно попробовать что-то новое. Возможно, уважать права человека и не захватывать соседей?" Аккаунт @Ukraine восхитился этим остроумным ответом: "Стильный нокаут".