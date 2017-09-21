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опубликовано редакцией на Переводике 21.09.17 17:11
скаут: Miroslav;
 
 

Герхард Шредер: нужно понимать Россию и её президента

Ни для кого не секрет, что санкции, призванные задушить Россию и поставить ее на колени, цели своей не достигли. То, что это будет так, российским властям, как и простым гражданам, было ясно с самого начала.

Не то – на Западе. Лидеры стран Евросоюза на первых порах усердно поддакивали США, убежденные в том, что Россию надо «поставить на место». Но время шло, и все чаще стали раздаваться голоса европейских политиков, понявших бесперспективность такой политики и оголтелой русофобии. Об этом уже высказалась даже канцлер Германии Ангела Меркель.

Трезво оценивающим сложившееся положение аналитиком показал себя экс-канцлер Германии Герхард Шредер, высказавший в интервью Stern ряд здравых мыслей.

Так, напомнив, что Крым был частью России с XVIII века, он посчитал нужным сказать, что не только нынешний российский лидер, но «ни один российский президент никогда не откажется от Крыма». А потому не стоит больше этот вопрос ставить во главу угла при построении отношений с Россией.

Кроме того, он отметил, что считает присутствие немецких войск в странах Балтии, т.е., на границе с Россией, «неверным сигналом». По его мнению, это свидетельствует об отсутствии «чувства совместной истории».

А говоря о своем отношении к Владимиру Путину, Шредер был предельно откровенен: ««Мы друзья. Я поддерживаю эти отношения и буду поддерживать их и дальше». Что, согласитесь, довольно непривычно слышать от европейского политика, пусть даже и не занимающего сейчас руководящего поста.

В целом интервью оставляет приятное впечатление, и хотелось бы, чтобы ведущие европейские политики так же объективно оценивали ситуации, как бывший канцлер Германии: «Конечно, нужно понимать Россию и её президента».

Это пошло бы всем только на пользу.

Zolotoy


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теги: Россия, Крым  
   
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