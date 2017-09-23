Селфи-видео: “Как мы пошли к гуриям”

Паника террористов, обнаруживших что за ними охотится танк сирийских правительственных войск, попала на видео.





By Patrick Knox 22nd September 2017,

Тот момент, когда группа джихадистов ИГИЛ (организация запрещенная в России), выслеженная танком сирийских правительственных войск, разнесена им в пыль одним снарядом.

Видеозапись, сделанная нашлемной камерой на борту бронированного автомобиля джихадистов, показывает момент когда боевики-сторонники смертоносного культа, обнаруживают танк.





На видео, танк точно попадает по машине на которой передвигались террористы.





В начале видеозаписи, перед тем как в машину попал снаряд, видно как один из джихадистов убийц неожиданно обнаруживает что они стали объектом охоты.

Слышно как один из джихадистов кричит - “Танк справа! Танк, танк, танк там! ”.

Бронированный автомобиль боевиков не виден на видеозаписи, но яркая вспышка показывает, что пушка, по видимому, установленная на пикапе, стреляет.

Можно слышать как один из боевиков кричит - “Кто-нибудь с противотанковым… к нам, к нам".

Другой террорист ИГИЛ кажется охваченным страхом, так как танк приближается, готовый выпустить снаряд по их бронированному автомобилю

Момент, когда группа джихадистов ИГИЛ (организация запрещенная в России), уничтожена танком сирийской армии







Другой спрашивает, где танки? Ему отвечают - “Там, танк сейчас будет стрелять по нам".

Бронированный автомобиль пытается на скорости уйти от танка, потом резко останавливается.

Можно слышать как кто-то говорит: “Никто не прыгает... стой.. стой”.





Густой черный дым виден на горизонте и одинокий джихадист убегает вдаль

Вокруг не было никого с противотанковым оружием чтобы помочь им.

Джихадист с нашлемной камерой спрыгивает с машины затем заскакивает назад.

Видно как один из боевиков заряжает пулемет в кузове и отчаянно стреляет в сторону танка.

Слышно как джихадист кричит - “Кто-нибудь с противотанковым ..., кто слышит, отвечайте, отвечайте, вы слышите меня?

“Ко мне... ко мне.. танк”.

Затем следует яркая вспышка и взрыв.

Потом слышатся стоны и звук рвущихся в огне патронов.

Точное местоположение и время видеозаписи неясно, но на YouTube она была выложена только что..

Она появилась на фоне сообщений о том, что столица сирийских террористов Ракка почти полностью очищена от ИГИЛ и, по данным местных наземных войск, город может быть полностью освобожден в течение нескольких дней.

Во времена расцвета могущества ИГИЛ, этот сирийский город был символом престижа группировки, и именно в нем были спланированы смертоносные атаки на Европу и именно из него было начато кровавое наступление на Ирак и Сирию.





От переводчика: с видео на YouTube какие-то проблемы, его можно посмотреть в оригинальной статье по ссылке https://www.thesun.co.uk/news/4524766/isis-syria-tank-attacked-blown-up-bodycam-viral/

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