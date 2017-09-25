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опубликовано редакцией на Переводике 25.09.17 17:04
скаут: Miroslav;
 
 

На кону Дейр-эз-Зор: сирийской армии предстоит решить судьбу Сирии

Битва за Дейр-эз-Зор, начавшаяся 5 сентября, постепенно сбавляет свой молниеносный ритм. После успешного деблокирования города наступление сирийской армии на восток сдерживает ожесточенное сопротивление террористов ИГ*, а также противодействие со стороны проамериканских формирований к северу от Дейр-эз-Зора. На кону стоит будущее всей Сирии, поскольку от того, кто первым освободит левый берег Евфрата с залежами нефти и газа, зависит, кому будут принадлежать главные ресурсы для послевоенного восстановления страны.

Неудивительно, что в этих условиях, по остроте исторического момента сопоставимых с битвой за Берлин, дело в руки взяли российские военные. Минобороны РФ уже признало, что в зоне проведения операции участвует спецназ и военные советники из России. Их участие было раскрыто после того, как подконтрольные США «Демократические силы Сирии» дважды обстреляли позиции сирийских войск под Дейр-эз-Зором. В ответ российское военное ведомство пригрозило пресекать угрозу для своих бойцов всеми доступными средствами.

Как выясняется, Евфрат форсировали легендарные «Тигры» генерала Сухейля при поддержке российских военных специалистов и добровольцев. Российский спецназ сыграл решительную роль в выходе на юго-восточные окраины Дейр-эз-Зора, откуда началось форсирование Евфрата. А благодаря мужеству добровольцев удалось закрепить плацдарм на левом берегу Дейр-эз-Зора. При этом существенно возрос и риск для принимающих участие в операции россиян. Сегодня из Сирии пришла трагическая весть о гибели российского военного советника генерал-лейтенанта Валерия Асапова.

Известно, что он принимал участие в организации и управлении операций по деблокированию Дейр-эз-Зора и погиб во время минометного обстрела ИГ, находясь в командном пункте сирийской армии. По сообщению телеграмм-канала «Вестник Дамаска», незадолго до начала обстрела пункт покинули отряды братьев Катарджи. Сирийский источник возлагает на них ответственность за гибель россиянина: вероятно, предатели из рядов этого добровольческого объединения передали координаты штаба боевикам ИГ.

Разумеется, пока не последовало официального комментария, делать какие-либо однозначные утверждения преждевременно. Однако в истории с гибелью российского генерала налицо ещё один нелицеприятный факт – оставление боевых позиций сирийским ополчением. Такая порочная тактика самоволок и дезертирства постоянно практикуется сирийцами в течение всех шести лет войны, причем, не только в рядах добровольческих формирований, но и регулярной армии. Вспомним случай оголения участка фронта под Алеппо отрядами «Хизбаллы» или последнюю сдачу без боя гарнизоном Пальмиры.

Война на востоке традиционно ведется с избеганием высоких рисков для жизни бойцов, чем и воспользовались террористы ИГ, захватившие три четверти территории Сирии, активно используя смертников и лобовые атаки. Однако при таком положении дел добиться победы будет чрезвычайно трудно, особенно сейчас, когда в спину сирийской армии уже дышат жаждущие новых территорий курды. Побеждает только тот, кто рискует, а не отсиживается за спинами старших товарищей. Российские военные и добровольцы неоднократно спасали сирийцев, однако сегодня все зависит от них самих – промедлят или форсируют победу.

*«Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ

Илья Новицкий


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теги: Россия, Сирия  
   
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