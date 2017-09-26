Россия стремилась к широкой перезагрузке с Трампом, показывает секретный документ

Российское предложение, раздобытое изданием BuzzFeed News, показывает масштабный план Москвы покончить с прошлым и начать масштабное восстановление дружеских отношений с Соединенными Штатами.

Джон Хадсон, репортер BuzzFeed News

Вашингтон - В третий месяц президентства Дональда Трампа Владимир Путин отправил одного из своих дипломатов в Госдепартамент, чтобы он передал смелое предложение: полная нормализация отношений между Соединенынми Штатами и Россией во всех основных органах правительства.

Предложение, представленное в подробном документе, полученном BuzzFeed News, призывало к полному восстановлению дипломатических, военных и разведывательных каналов, закрытых между двумя странами после военных интервенций России в Украине и Сирии.

План Кремля по широкой перезагрузке отношений имел амбициозную дату активации: немедленно.

К апрелю ведущий российский киберчиновник Андрей Крутских должен был встретиться с его американским коллегой для консультаций по "информационной безопасности", предлагалось в документе. К маю две страны проведут "специальные консультации" по войне в Афганистане, иранской ядерной сделке, "ситуации в Украине" и усилиям по превращению "Корейского полуострова" в безъядерную зону. А к тому времени, когда Путин и Трамп провели их первую встречу, главы ЦРУ, ФБР, Совета национальной безопасности и Пентагона должны были провести встречу с глазу на глаз с их российскими коллегами, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Масса других военных и дипломатических каналов, открытых во время "перезагрузки" в первый срок администрации Обамы, также должны были быть восстановлены.

"Этот документ представляет собой ни много, ни мало план действий для полномасштабной нормализации американо-российских отношений", - сказал Эндрю Вайсс, вице-президент исследований в "Фонде Карнеги за международный мир", после просмотра предложения, предоставленного ему изданием BuzzFeed News.

Помимо предоставления описания того, в каком направлении Кремль хотел продвинуть двусторонние отношения, это предложение раскрывает одно из невыраженных предположений Москвы - что Трамп не будет разделять давнишний гнев США в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в выборы 2016 года и может согласиться на молниеносное сближение.



"Это просто игнорирование всего, что привело к ухудшению отношений, и притворство, что вмешательства в выборы и украинского кризиса никогда не было", - сказала Анджела Стент, бывшая сотрудница национальной разведки по России во времена администрации Джорджа У. Буша, которая также ознакомилась с документом.

На сегодня состоялась лишь малая часть из десятков предложенных встреч - и многие официальные переговоры выглядят маловероятными, так как Москва и Вашингтон высылают дипломатов друг друга и взаимно закрывают дипломатические учреждения, усугубляя ситуацию.

Российское посольство в Вашингтоне отказалось обсуждать этот документ. "Мы не комментируем закрытые двусторонние переговоры, что является нормальной дипломатической практикой", сказано в заявлении посольства.

Чиновники в Белом доме и в Госдепартаменте отказались сказать, кто привез документ, но не оспаривали его подлинность. Они отрицали, что дали русским недвусмысленные намеки, что их предложение является реалистичным. На вопрос о том, каким образом у Москвы сложилось впечатление, что ее условия могут быть приемлемыми, представитель Совета национальной безопасности сослался на вводящие в заблуждение сообщения в прессе об увлечении Трампа Россией. "Откровенно говоря, я бы скорее обратил внимание на сообщения СМИ, чем на попытки установить дружественные отношения со стороны администрации", - сказал представитель.

Конечно, российские чиновники, возможно, просто послушали пространные публичные высказывания Трампа, который неоднократно расхваливал выгоды от взаимодействия с Москвой еще в феврале. "Я был бы рад поладить с Россией", - сказал Трамп на пресс-конференции.

И все же, несмотря на теплую риторику Трампа, реальный уровень взаимодействия между Соединенными Штатами и Россией с тех пор, как президент вступил в должность, был достаточно ограниченным помимо открытых каналов связи, используемых госсекретарем Рексом Тиллерсоном, послом США в ООН Никки Хейли и Белым домом.

Заместитель госсекретаря Том Шэннон и его российский коллега Сергей Рябков проводили нерегулярные дискуссии по раздражителям в американо-российских отношениях, но мало чем могут похвастаться. По Сирии дипломаты Госдепартамента Майкл Рэтни и Бретт Макгерк проводят регулярные дискуссии с российскими партнерами, чтобы обсудить скромное прекращение огня, ограниченное юго-западом страны. По Украине дискуссии спецпредставителя Курта Волкера с его российским партнером лишь недавно сдвинулись с мертвой точки.

Тем временем Пентагон открыто проявлял скептицизм в отношении взаимодействия с русскими, так как он поддерживает ограниченный канал по разрешению конфликтных ситуаций в Сирии. В феврале генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, встречался с его российским коллегой генералом Валерием Герасимовым в Азербайджане, но поспешил обратить внимание, что эта встреча не предвещала усиления сотрудничества с Россией по Сирии или где-то еще. Оба генерала встретились еще раз в Турции в мае.

Министр обороны Джеймс Мэттис также постарался приглушить ожидания сотрудничества, сказав журналистам в феврале: "Мы сейчас не в той ситуации, чтобы сотрудничать на военном уровне".

Директор ЦРУ Майк Помпео ездил в Москву в мае для переговоров с сотрудниками российской разведки, но представитель управления отказался обсуждать характер этой встречи.

Проталкивая свой план перезагрузки, Москва, по-видимому, недооценила политическую ответную реакцию, с которой столкнется администрация Трампа, если она проведет широкомасштабное сближение в условиях резонансных расследований со стороны ФБР и Конгресса обвинений ее в сговоре с Россией.



"Путин, похоже, не понимает, что полномочия Трампа не такие, как у него", - сказал Стивен Пайфер, эксперт по России в Институте Брукингса. "Система сдержек и противовесов, спецпрокурор и расследования конгресса связали руки Трампу таким образом, как Путин себе и не представлял".

На вопрос о том, не разочарован ли он Трампом, учитывая первые надежды на улучшение отношений, Путин ответил неприветливо.

"Ваш вопрос звучит очень наивно", - сказал Путин журналисту на пресс-конференции в Китае на прошлой неделе. "Он мне не невеста, а я ему не жених".

"У каждой страны есть свои интересы", - добавил он.

И все же решение Конгресса США ввести новые санкции против России в августе, заставившее Москву предписать уволить или отозвать сотни американских сотрудников в России, что в свою очередь вызвало закрытие Соединенными Штатами российского консульства в Сан-Франциско, - это не то, на что предположительно надеялся российский парламент, когда он разразился аплодисментами вечером в день неожиданной победы Трампа над Хилари Клинтон на выборах.

"Когда русские представляли это предложение, у них было впечатление, что Трамп сделает то, что он сказал, что сделает: заключит сделку с Путиным и нормализует отношения", - сказала Стент, также являющаяся директором евразийских исследований в Джорджтаунском университете. "Это отражение того, как работает их собственная система", - сказала она. "Если Путин хочет, чтобы что-то было сделано, то Дума ему послушна, Министерство обороны послушно. Но в США многие из этих вещей не находятся в ведении Белого дома, даже если у вас есть президент, который расположен к этому".

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента признал, что первоначальные ожидания Москвы были нереалистичными. На июльской встрече между Тиллерсоном и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Гамбурге Тиллерсон подчеркивал, что более широкое сближение возможно при условии положительных действий России по Украине, сказал чиновник.

Стремление Москвы диктовать новые двусторонние встречи временами раздражает чиновников Госдепартамента, сказали два американских чиновника. На саммите в Маниле в августе, например, Лавров покинул двустороннюю встречу с Тиллерсоном и начал рассказывать журналистам, что спецпредставитель Америки по Украине вскоре приедет в Москву, чтобы обсудить украинский кризис. Однако американские чиновники не соглашались на проведение встречи в России и позднее потребовали, чтобы она прошла в другом месте. Американцы, в конце концов, настояли на своем и встреча состоялась в Минске, столице Беларуси.

Несмотря на недавние разочарования, Кремль не оставил надежду на нормализацию связей с Соединенными Штатами, даже если он все еще угрожает выслать еще больше дипломатов и подать иск против Вашингтона за закрытие его учреждений в США. В интервью две недели назад новый посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов мимоходом упомянул мартовское предложение и дал понять, что предложение все еще действует. "Мы всегда были заинтересованы в конструктивном взаимодействии с Вашингтоном по всей двусторонней и международной проблематике", - сказал Антонов российскому новостному изданию.

Но так как Белый дом сталкивается с шумихой вокруг многочисленных расследований России, то он мало что сделал, чтобы надавить на Пентагон или Госдепартамент, чтобы они взаимодействовали с их российскими партнерами. А в отсутствие давления не любящая рисковать американская бюрократия в области национальной безопасности вряд ли будет двигаться вперед самостоятельно, особенно если учесть назначение известных "ястребов" по России на ведущие должности, таких как скептик в отношении Кремля Уэсс Митчелл, который должен стать ведущим дипломатом США по Европе и России.

"У США может и не быть готовности вернуться к обычным отношениям, если принять во внимание, что политика России по Украине и Сирии не изменилась", - сказал Пайфер.

Явно намекая на воинствующих советников Тиллерсона, Путин сказал на деловом форуме на прошлой неделе, что бывший президент Exxon Mobil "попал в плохую компанию".

Госдепартамент говорит, что он открыт для улучшения отношений. "Мы сказали русским, что путь к нормализации проходит через Украину", - сказал чиновник Госдепартамента.

Как уже писалось, российское предложение от марта месяца содержит многочисленные встречи с предложенными датами, которые предстояли и затем прошли. Возможно, самым неудачным предложением был призыв к обоим правительствам добиваться "возобновления и продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торговле и инвестициях". Пять месяцев спустя после сделанного предложения Конгресс подавляющим большинством принял законодательный акт, который ввел новые экономические санкции против России, одновременно запретив Трампу отменять предыдущие санкции без рассмотрения конгрессом.

Другое оптимистичное предложение призывало к повторному запуску пары двусторонних рабочих групп по кибербезопасности и борьбе с терроризмом, первоначально запущенных в 2009 году в рамках масштабной "перезагрузки" с Россией Барака Обамы. В июле это предложение выглядело так, что оно могло завершиться успехом, когда Трамп написал в Твиттере, что он обсуждал "создание неприступного подразделения кибербезопасности" с Путиным. Но после массовой негативной реакции республиканцев президент поспешно изменил свою позицию. "Тот факт, что президент Путин и я обсуждали подразделение по кибербезопасности, не означает, что я думаю, что это произойдет. Не произойдет", написал он позднее в Твиттере.

Первоначальная группа по кибербезопасности, созданная при Обаме, страдала от внутренних трений, так как российская сторона пыталась подтвердить право правительств контролировать информацию, что американская сторона отвергла. "Из этого ничего не вышло", - сказал бывший чиновник, участвовавший с американской стороны. "А с использованием Россией цифрового пространства как инструмента в Украине и затем против нас в 2016 году этот вызов стал даже значительнее".

Но даже заблокированный двусторонний канал может предложить Москве нечто привлекательное: видимость того, что она является глобальной державой, бросающей вызов американцам.

В написании статьи помогала Вера Бергенгрун.

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