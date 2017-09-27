ВКС РФ спасли Сирию от развала





За два года военной операции ВКС РФ в Сирии удалось кардинально изменить ход войны. Теперь не террористы наступают на САА, захватывая все новые территории, а правительственная армия громит группировки и возвращает города и села под свой контроль. Это безусловный успех российских военных, которые со всей ответственностью и знанием дела смогли организовать масштабную антитеррористическую кампанию.





Сегодня мы в полной мере видим все ее достижения. При поддержке ВКС РФ от террористов были освобождены важные более полутысячи населенных пунктов Сирии, в числе которых Алеппо и Пальмира. Сейчас идут бои за нефтяную провинцию Дейр эз-Зор и уже совсем скоро можно ждать полной победы над террористами «Исламского государства» в этом регионе. В данный момент под контролем Дамаска уже 87-90% сирийской территории — последний серьезный оплот ИГ.





При этом в сравнении с действиями международной антиигиловской коалиции под руководством США, ВКС РФ достигло гораздо более ощутимых результатов. В НАТО даже подготовили секретный доклад, часть которого была опубликована в СМИ, где эксперты отметили, что российские летчики наносят более точные и эффективные удары и показывают лучший результат, чем американские союзники. При этом в альянсе отметили, что операция ВКС РФ заставила боевиков ИГ отказаться от демонстрации силы из-за «страха перед авиаударами».





Таким образом, за два года военные эксперты смогли увидеть, насколько российская техника и мастерство пилотов превосходят западные аналоги. На данный момент самолетам ВКС РФ нет конкурентов, они выполняют самые сложные операции. Тот факт, что они способны на девятичасовой перелет, чтобы выпустить новейшую ракету X-101 по объектам террористов, показывает высочайший профессионализм российских летчиков.





Помимо этого превосходно показал себя и морской флот. Авианосец «Адмирал Кузнецов» поразил воображение многих западных экспертов, который преодолел более 18 тысяч миль и нанес корабельной авиацией мощнейшие удары по боевикам. Во время этой операции его сопровождали более 50 кораблей НАТО, как надводных, так и подводных и военно-воздушных сил.





Результаты военной операции ВКС РФ говорят сами за себя. Моральный дух террористов был сломлен, а сирийские военнослужащие поверили в свою победу. К тому же за два года российские советники поспособствовали переформатированию армии САР, чтобы наступление на позиции боевиков было эффективным не только с воздуха, но и на земле. Это привело к целой серии громких побед в самых разных регионах Сирии, что не оставило ИГ никаких шансов на спасение.





Очевидно, что ВКС РФ сыграли важнейшую роль в разгроме группировки «Исламского государства», которая до сих пор наводит ужас на многие страны мира. Успех был достигнут не только непосредственными боевыми действиями, но и четким стратегическим планированием. Во время кампании российских сил ИГ утратили контроль над большинством нефтяных и газовых месторождений, которые террористы использовали для получения доходов на вооружение.





Стоит вспомнить, что серьезные потери понесли боевики и после ударов российской авиации по 3000 заводам, на которых они перерабатывали и перекачивали контрабандную нефть. Со своей стороны, Дамаск смог вернуть добывающие месторождения под свой контроль, что дало возможность усиливать армию и возрождать разрушенную войной страну.





Но сирийский конфликт гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Помимо прекращения боевых действий требуется и политическое урегулирование. В этом отношении российские дипломаты сделали почти невозможное, чтобы примирить враждующие стороны. Москве пришлось вести многочасовые переговоры с оппозицией и запустить мирные переговоры в Астане, которые начали приносить положительный результат.





Кроме того, в Сирии работает российский Центр, усилиями которого смогли установить четыре зоны деэскалации, действующие до сих пор. К перемирию присоединились более двух тысяч населенных пунктов, а 229 вооруженных группировок добровольно сдали оружие, выбрав режим прекращения огня вместо кровопролитных боев. Именно многоуровневая работа и последовательный курс России по урегулированию конфликта в Сирии помогли достичь блестящих результатов за достаточно короткое время.





Эксперты сходятся во мнении, что появлении российского союзника сыграло для Дамаска решающую роль, остановило развал страны и спасло правительство от гибели. Но начало этому положили ВКС РФ, которые с самого первого дня начали наносить по боевикам массированные удары и предотвратили разгул терроризма не только в самой Сирии, но и в других странах нашей планеты.





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