Николай Ляскин - пассивный потерпевший или спонсор нападения?

В прошлую пятницу, 15 сентября, было совершено нападение на главу московского штаба Навального Николая Ляскина. Нападающий подошёл сзади и ударил Ляскина по голове трубой, завернутой в бумагу. Еще один удар злоумышленник нанёс в плечо потерпевшего, а затем, швырнув трубу в активиста, сопровождавшего Николая, Артема Просякова, скрылся с места преступления. Врачи, прибывшие на место происшествия, диагностировали у Ляскина черепно-мозговую травму в совокупности с сотрясением мозга. Врачами принято решение госпитализировать пострадавшего. Инцидент активно освещался в СМИ и в соцсетях. 19 сентября, во вторник, появилась информация, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении. Им оказался житель Ленинградской области, 36-летний мужчина Алексей Щербаков. С этого момента и начинается самое интересное.

Имеющий за плечами несколько судимостей, а также наблюдавшийся у психиатра, Щербаков на допросе заявил, что знаком с Николаем Ляскиным лично. Согласно показаниям задержанного, он прибыл из Петербурга в Москву с целью заработать. О кампании Навального он узнал в интернете. По прибытии в московский штаб он познакомился с Ляскиным. По словам нападавшего, а также ссылаясь на информацию представленную МВД, глава московского штаба предложил Щербакову 150 тысяч рублей за инсценировку нападения на двоих человек, включая самого Ляскина, и дал 10 тысяч рублей задатка. Сам Ляскин говорит, что это ничто иное как «провокация со стороны силовиков». Есть информация, что политический блогер запретил всем сотрудникам и приближенным комментировать историю с избиением Лякина, об этом сообщает ТГ-канал Акитилоп. Но почему ФБК, который так любит строить свои видеоматериалы на якобы непрофессионализме и бездействии правоохранительных органов, сейчас затаились и сидят тише воды ниже травы? Один из телеграмм-каналов писал, что речь заходила даже о том, чтобы Ляскин забрал заявление. Давайте немного откатимся назад и акцентируем внимание на показаниях Щербакова.





Нападавший сказал, что Ляскин предложил ему 150 тысяч рублей за два нападения, в том числе, на него самого. Значит, пострадавших должно быть двое, но кто тогда второй? Есть основания полагать, что Николай Ляскин, как раз таки и есть вторая жертва, а первой, стал Иван Хромеев, известный в сети как Сергей Говоров. Нападение на активиста было совершено 11 сентября, за четыре дня до того, как Ляскин получил трубой по голове. Информации по первому делу невероятно мало, лишь несколько небольших постов было посвящено Говорову в соцсетях. Возможно, именно поэтому полиция не смогла связать два этих дела воедино, и Алексей Щербаков был отпущен под подписку о невыезде. Легко отделался! Это слишком лояльные действия против Щербакова, особенно если брать во внимание все вышеперечисленные факты. Правоохранительным органам следовало копнуть глубже, надавить на Щербакова, или пригласить Хромеева-Говорова на опознание, быть может, он вспомнил бы нападавшего, а в случае если бы активист начал юлить, то вывод напрашивается сам. Заказ.





И теперь, возвращаясь к виновнику торжества, который в этой ситуации вертится как уж на сковородке. С самого начала Николай Ляскин не хотел идти на опознание Щербакова, а в это время по просторам интернета гуляет их совместное селфи. Позже Ляскин скажет, что сразу понял, что Щербаков – сумасшедший провокатор, который ничего не смыслит в деятельности кампании Навального. Но если ты провокаторов чуешь за версту и, по твоим собственным показаниям, ты знаешь, что у него судимость и он сидел, зачем с ним фотографироваться? Забавно то, что на протяжении всего дела Ляскин продолжал нелестно отзываться о правоохранительных органах. С самого начала он обвинил полицию в «бездействии в отношении отбросов, которые устраивали нападения и ранее», а затем, когда Ляскина вылечили медики, а сотрудники полиции показали, напавшего на него человека, Ляскин заявляет, что ситуация сфабрикована.

Слишком много туманных мест и несовпадений со стороны члена ФБК наблюдается в этой ситуации. Слишком много недомолвок. Определенную роль играет тот факт, что на одном из допросов Ляскин якобы случайно забыл свой телефон. Это могло бы звучать убедительно в 2009, но не сейчас. За всю историю существования ФБК это не первый случай, когда его члены связаны с криминалом. Хоть Ляскин свою вину и отрицает, но он так и не привел весомую аргументацию. На этот счет у меня только два умозаключения: либо Щербаков своим ударом выбыл все возможные аргументы из его головы, либо их никогда не существовало.

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