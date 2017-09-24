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опубликовано редакцией на Переводике 24.09.17 16:35
скаут: Miroslav;
 
 

Право вето в Совбезе ООН под ударом: Штаты совсем «съехали с катушек»?

Эффективность Организации Объединённых Наций, как глобальной регулирующей международной организации, уже давно стоит под огромным вопросом. В экспертном сообществе достаточно популярна точка зрения, что вскоре ООН постигнет судьба её предшественницы – Лиги Наций. И учитывая последние известия, с этим все сложнее и сложнее спорить…

Сегодня в информационном пространстве появилось известие о том, что идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН поддержало 114 государств (всего в организации представлено 193 страны). Соответствующее сообщение прозвучало из уст главы внешнеполитического ведомства Лихтенштейна Аурелии Фрик. «Ответ на эту инициативу был исключительным», — подчеркнула министр.

Давайте же разберемся, что такое право вето в СБ ООН? Совет Безопасности принимает ключевые решения в сфере глобальной безопасности в мире (куда вводить миротворцев, сколько вводить, кому предоставить помощь, на кого наложить санкции и т.д.). Любой из постоянных членов Совета Безопасности – Россия, Китай, США, Великобритания, Франция – может воспользоваться правом вето и заблокировать ЛЮБОЕ решение данного органа. То есть достаточно того, чтобы одна из вышеперечисленных стран наложила вето на какое-либо решение Совета и оно блокируется автоматически – в этом вся суть!

Теперь же, когда мы видим, что 114 государств якобы выступают за то, чтобы ограничить право вето постоянных членов Совбеза ООН, возникает логичный вопрос – а в чем тогда вообще суть этого самого органа. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в случае если какое-то ключевое решение будет принято в обход вето одного из постоянных членов, то, скорее всего, он просто откажется от дальнейшего участия в заседаниях органа. А это уже верный путь к крупной глобальной войне.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков уже отметил, что покушаться на право вето в рамках Совбеза организации «было бы неверно с исторической и с политической точек зрения». По его мнению, подобное абсолютно неприемлемо, так как закономерно исчезает стимул к кропотливому поиску сбалансированных решений по ключевым вопросам (десятки, сотни часов переговоров).

Не сложно догадаться, к какому, так сказать, лагерю относятся упомянутые госпожой Фрик государства – это так называемые сателлиты США по всему миру. Страна, проповедующая демократию, как единственно приемлемую форму сосуществования людей и государств на планете, на самом деле пытается навязать глобальный диктат! Впрочем, ничего нового. Типичная линия поведения продажного «мирового полицейского»…

Евгений Радугин


статью прочитали: 37 человек

   
теги: Россия, США, ООН  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  13.09.2017 16:53  
-

Россия и Китай «ударили молотком» в ООН
В тот момент, когда Дональд Трамп пришел к власти, он очень многое обещал. Американец утверждал, что США – это сверхмощная международная держава, решения которой непоколебимы. Но, как показало время, этой всесильности на самом деле уже нет.

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