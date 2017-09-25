Штаты серьезно испугались угроз Москвы

Соединенные Штаты теряют выгодные позиции в сирийском конфликте. И это приводит к тому, что всеми возможными способами они стремятся переломить ход событий. Сделать так, чтобы именно они владели ситуацией, дабы в конечном итоге «почивать на лаврах».

Но тому, чтобы для них все складывалось спокойно, шло по их сценарию, конечно же, мешают правительственные войска Сирии во главе с Башаром Асадом, Генштаб РФ и ВКС РФ. США хотят получить всё: нефтяные месторождения и контроль над территориями. Но пока от осуществления плана они далеки.

Ввиду этого с их стороны регулярно можно заметить провокации. Будь-то удары по правительственным войскам САР или непредставление точной информации о расположении западной коалиции российской стороне – вся эта ситуация направлена на то, чтобы создать как можно больше проблем для Асада и его сторонников.

Сегодня же, когда сирийские войска находятся в шаге от победы, добиваясь освобождения крупных нефтяных месторождений в районе Дейр эз-Зора, в США понимают, что допустить неблагоприятного для себя исхода они не могут. Это будет провал многолетней операции. Ведь в случае, если сирийский президент сможет контролировать нефть, у него есть все шансы восстановить Сирию и обрушить мечту Вашингтона. А потому они начинают обдумывать провокационные планы, среди которых слежка за российской армией.

Как сообщает телеканал CNN, американские военные усилили наблюдение за позициями российских частей в Сирии в связи с раннее сделанным заявлением Москвы, предупредившей западную коалицию и их союзников, что их атаки не останутся без внимания.

«Мы продолжаем вести дела с русскими в духе сотрудничества. Мы с этим разберёмся», — заявил в Польше глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Какой дух сотрудничества?! Данная ситуация, вероятней всего, свидетельствует о том, что сейчас, когда фактически решается судьба Сирии, американские военные будут не просто отслеживать каждый шаг правительственных войск САР и российских военных, но и «сливать» эту информацию так называемой оппозиции, которая тесно сотрудничает с боевиками, чтобы не допустить победы Асада.

Все же разговоры со стороны американцев или их приспешников можно считать лицемерием и наглым враньем, рассчитанным на то, чтобы продемонстрировать заинтересованность в урегулировании сирийского конфликта и истребления террористов.

И на этот шаг Вашингтон пошел именно по той причине, что потерял стратегически важные позиции в Сирии. И очевидно, чем ближе финальная схватка, тем острее будут провокации со стороны США.

Антон Орловский