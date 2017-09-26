ДНР просит ООН передать найденные улики следствию по делу о крушении Boeing-777





Нидерланды никак не отреагировали на предложение ДНР направить для расследования останки человеческих тел, найденных в районе места крушения малазийского Boeing-777. Странное невнимание, учитывая какой резонанс получила трагедия в мировых СМИ. Но в продолжающемся расследовании очень важно иметь все улики, которые имеют отношение к крушению пассажирского самолета. В этой связи уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова написала письмо представителю ООН, где просит посодействовать в передаче обнаруженных останков международному следствию.





Официальный документ направлен на имя главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионе Фрейзер. В нем отмечается, что на территории ДНР «находятся фрагменты человеческих останков, предположительно принадлежащие пассажирам или членам экипажа самолета рейса МН-17 малайзийского Boeing-777, потерпевшего крушение 17 июля 2014 года». Поэтому руководство ДНР просит содействия в работе Совместной следственной группы для передачи останков жертв и обломков самолета, что повысит качество расследования. Кроме того, в письме указывается, что необходимо учесть нравственный аспект, который связан с возвращением останков погибших в крушении.





Морозова подчеркнула, что Фрейзер собирается посетить ДНР в ближайшие дни, чтобы подробно обсудить участие ООН в деле передачи найденных фрагментов тел. Стоит отметить, что в генеральной прокуратуре Донецкой Республики еще в начале сентября заявили, что готовы передать новые улики для тщательного расследования крушения Boeing 777. Там рассказали, что сотрудники изъяли останки с соблюдением всех уголовно-процессуальных норм и провели экспертизу. Результаты показали, что часть из них может быть фрагментами человеческих тел.





Тогда же генпрокуратура ДНР и обратилась к генпрокурору Нидерландов, чтобы передать останки для дальнейшего обследования и идентификации. Однако в середине сентября голландский представитель прокуратуры Вим де Бран не стал комментировать предложение Донецкой Республики передать находку. Он заявил журналистам, что этот вопрос не в компетенции его ведомства и посоветовал обратиться в министерство безопасности и юстиции Нидерландов. При этом в ДНР на официальном уровне подчеркнули, что продолжат оказывать любое содействие, в том числе и в международном расследовании.









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