Будда: Я не одобряю жертвоприношений, ибо не верю в счастье, добытое ценой страданий других

Ничего не могу с собой поделать, люблю вкуснейший ароматный кофе поздно вечером. Сварил в турке, по всей квартире висит волшебный запах. Сидя в удобном кресле за чашечкой кофе я задумался над тем, почему величайшая страна на планете, занимавшая шестую часть суши внезапно развалилась? Когда и кем были допущены концептуальные ошибки?

Мы не берём в расчёт фатальную недальновидность царского периода, а также Ленина, который после покушения уже фактически ничего не решал. Казалось бы, к Сталину есть масса претензий за ГУЛАГ, за атмосферу страха, но мы должны быть объективными и воспринимать информацию без отрыва от того времени. Мир в 30-е годы 20-го столетия не был благодушным, люди в пугающих масштабах уничтожали себе подобных.

Описанные ниже события происходили на фоне жесточайшего мирового кризиса и голода в СССР (1931-1933). Гражданская война в Китае (1927—1936), Великая депрессия (1929—1933), Соляной поход Ганди положил начало массовой кампании гражданского неповиновения английским колониальным властям в Индии (1930), Революция в Бразилии (1930), Японская интервенция в Маньчжурию (1931), Колумбийско-перуанская война (1932—1933), Гитлер стал рейхсканцлером Германии (1933), Чакская война (1932—1935), Третий рейх (1934—1945), Версальский договор денонсирован (1935), Вторая итало-эфиопская война (1935—1936), Антикоминтерновский пакт (1936), Гражданская война в Испании (1936—1939), Мюнхенское соглашение о передаче Судетской области Германии (1938), захват Польшей Тешинской области Чехословакии (1938), Поляки собирались вместе с Гитлером напасть на Советский Союз, Национализация нефтяных компаний в Мексике (1938), Итальянское вторжение в Албанию (1939), Японские войска вторглись на монгольскую территорию в районе реке Халхин-Гол (1939), Возврат западных территорий по линии Керзона (поляки назовут разделом Польши) (1939), Германия вторглась в Польшу (1939).

Учитывая очевидную угрозу со стороны Германии, разрушенную экономику после гражданской войны, тотальную безграмотность и массу других проблем, руководству страны неимоверными усилиями всё таки удалось подготовиться к войне с фашизмом и в конечном счёте победить, сломив хребет нацизму. Понимая степень возможностей того времени и ошеломительность масштабов трудностей, которые пришлось преодолеть нашему народу, начинаешь по-иному оценивать цену победы. Фактически, общество сделало невозможное. Построены тысячи заводов, осуществлены крупнейшие проекты, развивались сектора экономики. Нужно признать, что в тоже же самое время имелся откровенный саботаж, участились диверсии на промышленных объектах, свирепствовал бандитизм. Поэтому, безусловно мы должны оценивать действия Сталина с учётом беспрецедентности угроз того времени.

Факты таковы, что за 20-30-е годы прошлого века СССР из аграрной страны превратился в промышленную державу, жизнь граждан страны улучшалась, даже в послевоенное время цены периодически снижались. Не смотря на послевоенные сложности, практически разрушенную западную часть страны лежащую в руинах, огромные вложения на обороноспособность, создание и производство атомного оружия, экономика развивалась, строились новые города. У выживших была цель, преодолеть трудности, расселить людей из бараков и общежитий, устроить быт и сделать жизнь своих детей безопасной.

Сложно обвинить послевоенное поколение в каких-либо ошибках. Они сотворили немыслимое, за что им низкий поклон и уважение на века. Мы помним достойных молодых людей, оказавших мощное воздействие на ход истории, а иногда положивших свой живот во благо всего общества. Точно также мы знаем людей в достойных годах не растерявших интеллект, которые своими открытиями и произведениями украсили русскую науку и культуру.

Какой же момент в нашей истории можно считать переломной точкой? Убийство Сталина в марте 1953 года, речь Хрущева на XX съезде, антисталинская истерия, грубейшие просчёты в сельском хозяйстве, вот главные ошибки советской номенклатуры, которые неизбежно привели к периоду распада СССР конца 80-х. Брежневский период «застоя» даже с учётом спорного ввода войск в Афганистан, на фоне ошибок Хрущёва стоит гордым особняком. Претензия к периоду Леонида Ильича лишь одна, неспособность элиты вычищать свои ряды от глупых паразитов и неадекватная оценка уровня угроз. Мощь СССР в конце 1970-х годов была значительной, но системные ошибки заложенные при Хрущёве начали приводить очевидным сбоям.

Все видели, что происходит нечто неординарное, но мы были поглощены проблемами частной жизни, своими шкурными интересами. В какой-то момент, критически значительная часть нашего ЭГО перевесила разумное коллективное. В итоге, мы потеряли страну и уже несколько десятков лет платим за наши расхлябанность и раздолбайство. Каждый из нас и автор статьи не снимает с себя ответственности, виновны в происходящем сейчас, особенно все те, кто был дееспособен в 90-е годы. Причём независимо от возраста, без всяких скидок на молодость и преклонные года. Общество, это единый организм. Сожмись кулак талантливой активной группы, способной всколыхнуть массы простыми вопросами, могли изменить ход истории.

Да, были вопросы как к власти, так и к низам, но распад СССР вполне можно и нужно было предотвратить. У Советского Союза были более благоприятные сценарии развития. Казалось бы, общественное сознание в начале 90-х было на высоком уровне, но несомненно чувствовалось тлетворное влияние фактора некоего разделения на правильных - торгашей и партийную элиту, со своими привилегиями и неправильных, «быдло». Вся эта атмосфера уничтожающе влияла на развитие социума. На мой взгляд, общественная инициатива снижалась с ростом бюрократической машины.

Чиновник не пуп земли, а наёмный работник, общество платит ему зарплату и он должен исполнять законы, но после расстрела рабочих в Новочеркасске в 1962 году произошла смена приоритетов, в обществе произошёл глубинный переворот расколовший страну, а власть по сути потеряла легитимность. Именно в этот самый момент номенклатурный аппарат перестал быть представительным органом от народа и стал дистанцироваться от простолюдинов. Узко заинтересованные групповые интересы властных структур стали главенствовать над общественными, постепенно начал проявляться чиновничий произвол.

Но вернёмся в 1991 год. Представьте, десятки тысяч возмущенных трудящихся крупнейших заводов, допустим «Ростсельмаш», «Горизонт», «Уралмаш» и др. прекратили работу, вышли на митинги, обратились к власти с требованием дать оценку законности происходящего в Беловежской пуще. Администрации на местах, да и в Кремле должны были бы соблюсти закон и отреагировать на требование наказать преступников. Фигуранты из "Беловежской пущи" были бы осуждены за деструктивные действия, законных статей нарушено было не мало. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но поступи правильно, мы могли вывести Советский Союз из тупикового состояния эволюционным путём с наименьшими потерями.

Убедившись в предательстве элит, условиях семибанкирщины, люди перестали доверять власти, которая отчасти стала автономной, в какой-то мере оторвалась от народа и начала существовать параллельной жизнью. Самое важное, люди перестали понимать, куда мы собственно идём? Пустые лозунги подменили само позитивное движение к прогрессу.

На этом фоне хочется спросить, почему мы позволили узкой группе преследующей свои корыстные интересы умыкнуть общее достояние, народные активы и довести миллионы людей до нищеты? Почему мы позволили Западу грабить нас? Достаточно вспомнить грабительский закон о разделе продукции.

Наше общество имело все возможности находиться в более привлекательном состоянии, как минимум в 10 раз и более от нынешнего. Достаточно было поставить задачу серьёзным специалистам решить вопрос с созданием качественного и доступного автомобиля, необходимых для жизнедеятельности бытовых приборов, основных товаров народного потребления и наполнить продуктами питания полки магазинов. Люди могли жить в комфортных условиях и полноценно работать на благо всех. Остальное дело ума, техники и логистики.

В деградирующее состояние нас привели бестолковые Горбачёвы, Яковлевы, Шеварднадзе, Явлинские, Гайдары, Чубайсы, Ельцины, Волошины & Co, породившие частные банковские структуры в РФ, втянувшие нас по большому счёту в невыгодные условия ВТО. Как известно, глупость и жадность ведут к бедности. Многие наши руководители привыкли спокойно относиться к жертвам народа, не отвечая за свои поступки и решения. В совокупности прямые и косвенные людские потери за годы «перестройки» и либеральных репрессий мы потеряли порядка 25-30 миллионов человек, что сопоставимо с потерями в Великой Отечественной войне, но никто не понёс заслуженное наказание и ни одна рыжая сволочь не отсиживается на нарах. Как в том анекдоте, а кто будет мухлевать, получит по морде, по наглой рыжей морде. Но разрушители до сих пор не осуждены. Спрашивается, где справедливость?

Важно осознать, почему население страны не било набат в начале 90-х? Почему в массовом порядке не выступило против преступной банды? Почему номенклатура вместо позитивного сценария выбрала негативный путь развития? Чтобы в будущем не наступить на те же грабли, необходимо найти ответы на злободневные вопросы. Без адекватного анализа, построения продуманной стратегии и решительных действий, мы неизбежно скатимся на уровень новых ошибок, чего больше не можем себе позволить.

Признать ошибки безусловно очень важно, но главное, сделать правильные выводы.

1. Необходимо зафиксировать, что мы доверились власти, которая существует за наш счёт и должна была выполнять свои функции, но из-за деградирующего состояния была недееспособной реформироваться, допустила просчёты внутри страны и в отношениях с Западом. Поверив на слово о нерасширении НАТО на восток, мы придвинули инфраструктуру агрессивного блока к нашим границам. Мы могли послать всех к чертям, оставить наши базы в Германии и Восточной Европе или законсервировать до нужных времён. На правах страны победительницы над гитлеровской Германией имели на это полное право.

В этом случае, события на Украине 2013 года были невозможны. Получается, одна ошибка тянет за собой массу других. Соответственно, мы должны осознать опасные тенденции внутри власти, создать социальные лифты для талантливой молодёжи с возможностью проявить себя во благо Отечества, выстроить механизмы поощрения и привлекательных стимулов консолидирующих общество. И самое главное, заниматься воспитанием кадров, с конечной целью создания устойчивой гармонично развивающейся системы.

Без персональной ответственности за принятые решения, ротации кадров, возможности отзыва и лишения полномочий нерадивых чиновников никак не обойтись. Никто не призывает к 37-му году, но конфискация и запрет на 10-15 лет занимать любые руководящие должности, могли бы помочь создать мощный костяк из талантливых и перспективных лидеров. Пусть это будет сообщество адекватно мыслящих людей, способных обновляться, вести объединённое общество к полноценному развитию и привлекательной перспективе.

2. Учитесь, пока другие спят, работайте, пока другие отдыхают, будьте готовы, пока другие расслабляются и мечтайте, пока другие плачутся!

Понимая прошлые ошибки, необходимо задаваться вопросами, а туда ли мы идём сейчас? Какие перспективы созданы нынешней властью для сегодняшней молодёжи? Насколько этот запрос востребован для молодого поколения? Какую модель системы нужно создать? Как сделать так, чтобы мнение каждого активного гражданина учитывалось без возможности вмешательства властных структур с целью фальсификации? Каким образом структурировать систему, чтобы стимулировать повышение градуса заинтересованности гражданского общества в управление страной?

Вполне очевидно, что после вмешательства Госдепа США в 1996 году с финансовой поддержкой Ельцина, выборы полностью себя дискредитировали и не могут выступать критерием истины и законности. Страна фактически была оккупирована, а правительство стало напоминать народу оккупационную власть. Экономический блок правительства при поддержке американцев под видом приватизации уничтожал экономику, целые отрасли. Всё то, что было с громадным трудом завоевано нашими предками, превращалось в труху. Позиция Запада понятна, они устраняют мощного конкурента. Военным путём нас уничтожить было невозможно, они решили достигнуть цели подкупом и шантажом. Так и хочется спросить, мы что, сошли с ума?

Может быть, пора остановиться, осознать и начинать играть по-взрослому? Имея в наличии генофонд победителей, качественные мозги образованного населения и ресурсную составляющую, мы способны совершить мощный рывок, порядки и качественно увеличить уровень жизни населения России. Державе создавшей великую науку, покорившей космос не в голливудских павильонах, а фактически, отправлявшей свои аппараты на Венеру, луноход на Луну и т.д., под силу создать структуру на основе искусственного интеллекта.

Возможно создание системы, которая сможет объективно оценивать уровень общественного мнения на принятие важных решений, имеющих громадное влияние на существование общества, как единого целого. Никто не мешает изучить опыт референдумов в Швейцарии. С развитием Интернет и новейших технологий, IP-адрес или идентификационный номер вполне могли бы учитываться как отдельный голос. В этом случае, власть сможет более оперативно реагировать на запросы общества в выработке необходимых законов.

Сегодня, находясь в условиях низкого старта мы можем обернуться назад, взять за основу самое лучшее из прошлого опыта, внимательно изучить научные идеи Глушкова, ту же Общегосударственную автоматизированную систему управления экономикой (ОГАС), которая могла сыграть ключевую роль в нашей истории, не заруби её трусливые чиновники, оказавшиеся НЕСПОСОБНЫМИ к изменениям. Наличие мощнейшей армии позволяло без войн и потрясений реформировать страну и на порядки опережать развитие так называемого "цивилизованного" Запада. Наши разумные действия неизбежно привели бы к взаимовыгодному сотрудничеству с тем же Западом на более высоком уровне планетарного масштаба. С силой Западу пришлось бы считаться и на взаимовыгодных условиях договариваться, но когда мы сами разрушаем свой дом, какие могут быть претензии к потенциальным противникам? Всё то безумие, которое мы наблюдаем в последние годы, а также нездоровые конструкции из серии шизофренических заявлений Трампа и северокорейского руководителя за период августа-сентября 2017 года, казались бы многим кошмарным сном.

Также очень важно адекватное целеполагание. Система должна вырабатывать основную линию и вектор развития, а сознательные люди иметь возможность внесения корректировок курса. Мы должны ставить глобальные цели и выстраивать алгоритм их достижения без отрыва от реалистичной картины мира. Необходимы трезвые и правильные идеи, способные совершенствовать общество нужным образом, чтобы граждане духовно развивались, страна динамично развивалась, а каждая отдельная семья понимала свою значимость и чувствовала ответственность государственных структур.

Александр Глухов

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