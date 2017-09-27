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опубликовано редакцией на Переводике 27.09.17 14:51 скаут: vikisav; переводчик vikisav;

Ссылка на оригинал Вашингтонские шулеры



В результате реализации Договора к 1 июня 1991 года на территории СССР было уничтожено 1 846 ракет, 825 ПУ и 812 корпусов головных частей, а в США соответственно 846 ракет и 289 пусковых установок.



Хэппи энд? Не совсем. Ребята в Пентагоне никогда бы не отказались от такой удобной дубины. Но если нельзя войти в двери, можно пролезть в окно. Так, на основе ступеней баллистических ракет "Минитмэн-2", "Трайдент-1" и др. были изготовлены так называемые ракеты-мишени HERA, LRALT и MRT, которые задействуются при испытательных пусках противоракет. США квалифицируют их как разрешенные договором ракеты класса "земля-воздух", российские специалисты совершенно обоснованно считают, что это самые настоящие ракеты средней дальности, которых по договору быть не должно. В этой связи еще 4 января 2001 года было сделано первое заявление МИД РФ, но удовлетворительного ответа от американской стороны представлено не было. И все же, под давлением России испытания "Геры" пришлось временно прекратить. И американские шулеры решили пойти обходным путем. В сентябре российской системой предупреждения о ракетном нападении в Армавире был зафиксирован пуск двух баллистических целей из центральной части Средиземного моря. Американцы поторопились заявить, что не имеют к происходящему никакого отношения. Однако шила в мешке не утаишь, и официальным представителям вооруженных сил Израиля пришлось признать, что они тайно проводили испытания ракет-мишеней типа "Анкор" новой модификации, предназначенных для проверки эффективности систем ПРО. Израильские военные также отметили, что создание и пуск ракет "Анкор" стали возможны при активной финансовой и технической поддержке США. Позднее министр обороны США Чак Хейгел подтвердил эту информацию.



То есть, используя лазейки в договоре, руками израильтян Вашингтон продолжает осуществлять разработку, производство и испытания запрещенных баллистических ракет средней дальности. (Модификация "Серебряный воробей" израильско-американской ракеты-мишени типа "Анкор" представляет собой ракету средней дальности с маневрирующей боевой частью, доставляемой на расстояние 2500-3000 км). За подобное шулерство в приличных собраниях канделябрами по голове бьют. Высокопоставленным американским жуликам следует хорошенько подумать – стоит ли выпускать джинна из бутылки. А то ведь может оказаться, что Иран и КНДР внезапно сделают необъяснимый рывок в ракетных технологиях, сделав бессмысленной всю крайне дорогостоящую американскую программу ПРО. У этой палки два конца.



на английском.

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Хочу напомнить читателям, что первой серьезной вехой в деле ядерного разоружения стал Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД). Он был подписан президентами СССР и США в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988-го. Из ядерного арсенала супердержав должны были исчезнуть ракеты с дальностью от 500 до 5 500 км. Таким образом, к 1991 году уничтожению подлежали советские баллистические ракеты средней дальности (БРСД) типа "Пионер", Р-12, Р-14, крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) РК-55, а также баллистические ракеты меньшей дальности - OTP-22 и ОТР-23 ("Ока"). В США предусматривалось ликвидировать БРСД "Першинг-2", КРНБ BGM-109G, а также РМД "Першинг-1А". Вместе с ракетами ликвидации подлежали их пусковые установки и вспомогательные сооружения.В результате реализации Договора к 1 июня 1991 года на территории СССР было уничтожено 1 846 ракет, 825 ПУ и 812 корпусов головных частей, а в США соответственно 846 ракет и 289 пусковых установок.Хэппи энд? Не совсем. Ребята в Пентагоне никогда бы не отказались от такой удобной дубины. Но если нельзя войти в двери, можно пролезть в окно. Так, на основе ступеней баллистических ракет "Минитмэн-2", "Трайдент-1" и др. были изготовлены так называемые ракеты-мишени HERA, LRALT и MRT, которые задействуются при испытательных пусках противоракет. США квалифицируют их как разрешенные договором ракеты класса "земля-воздух", российские специалисты совершенно обоснованно считают, что это самые настоящие ракеты средней дальности, которых по договору быть не должно. В этой связи еще 4 января 2001 года было сделано первое заявление МИД РФ, но удовлетворительного ответа от американской стороны представлено не было. И все же, под давлением России испытания "Геры" пришлось временно прекратить. И американские шулеры решили пойти обходным путем. В сентябре российской системой предупреждения о ракетном нападении в Армавире был зафиксирован пуск двух баллистических целей из центральной части Средиземного моря. Американцы поторопились заявить, что не имеют к происходящему никакого отношения. Однако шила в мешке не утаишь, и официальным представителям вооруженных сил Израиля пришлось признать, что они тайно проводили испытания ракет-мишеней типа "Анкор" новой модификации, предназначенных для проверки эффективности систем ПРО. Израильские военные также отметили, что создание и пуск ракет "Анкор" стали возможны при активной финансовой и технической поддержке США. Позднее министр обороны США Чак Хейгел подтвердил эту информацию.То есть, используя лазейки в договоре, руками израильтян Вашингтон продолжает осуществлять разработку, производство и испытания запрещенных баллистических ракет средней дальности. (Модификация "Серебряный воробей" израильско-американской ракеты-мишени типа "Анкор" представляет собой ракету средней дальности с маневрирующей боевой частью, доставляемой на расстояние 2500-3000 км). За подобное шулерство в приличных собраниях канделябрами по голове бьют. Высокопоставленным американским жуликам следует хорошенько подумать – стоит ли выпускать джинна из бутылки. А то ведь может оказаться, что Иран и КНДР внезапно сделают необъяснимый рывок в ракетных технологиях, сделав бессмысленной всю крайне дорогостоящую американскую программу ПРО. У этой палки два конца. Оригинал на английском.