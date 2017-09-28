Киев пожалел об испорченных отношениях с Москвой

Заявления проамериканских политиков с Украины о злых русских и «руке Кремля» уже стали чем-то обыденным. Теми вещами, на которые практически никто не обращает внимания и относится к ним несерьезно. Ведь между Киевом и Москвой произошел тот раскол, который лучшим образом продемонстрировал всю суть украинской политики и позиции этого государства, как партнера.

Впрочем, как Украине было хорошо с Россией, не забывают в этом государстве по сей день. И раз за разом приходят к выводу, что было бы лучше работать с Москвой, нежели другими странами в мире.

Не исключением являются и разговоры на тему российско-украинских отношений в области ракетостроения. По словам представителя украинского государственного предприятия «Южмаш», Украина теоретически допускает возможность окончательной сборки Россией украинских ракет-носителей «Зенит» на месте старта по программе «Морской старт».

«Теоретически это возможно, но очень сложно. Это фактически нужно строить завод, чтобы не только проводить окончательный монтаж двигателя и оборудования ракеты, но проверить и качество всего изделия», — заявил представитель «Южмаша».

При этом он отметил, что стартовая платформа Sea Launch дислоцирована в порту Лонг-Бич (США), и организовать там сборку будет крайне сложно.

А исходя из того, что неделю назад в СМИ появилась информация об отказе российской стороны поставлять украинскому «Южмашу» комплектующие для ракет-носителей «Зенит», то очевидно, следующее: сегодня на Украине поняли, что потеряли очень многое.

И очевидно, что уже в ближайшие годы украинское правительство будет вынуждено и вовсе отказаться от производства ракеты-носителя «Зенит». Ведь создавать её за океаном абсолютно не выгодно, так как не будет приносить необходимой прибыли.

Киев доигрался еще в одной отрасли. И всему виной – грубая и неоправданная политика Украины, направленная в адрес Кремля.

Антон Орловский