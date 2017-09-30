МОИСЕЙ, ИИСУС И МУХАММАД

Моисей был воспитан при дворе фараона и, по всем признакам, получил хорошее образование. Ничего необычного в этой его истории нет. Египетские властители широко практиковали такое воспитание детей вассальных царьков Ханаана, египетской колонии. Наследники этих царьков становились египтянами по духу, чуждыми своим будущим подвластным соплеменникам. То есть, они были опорой фараона в завоёванных странах.

В случае с Моисеем произошёл сбой. Евреи жили в Египте, а не в Ханаане, и со временем стали государственными рабами фараона. Роль предводителей еврейского народа была сведена к тому, чтобы помогать египетским надсмотрщикам держать рабов-соплеменников в повиновении. Согласно Библии, Моисей отказался выполнять эту роль, он убил египетского надсмотрщика и был вынужден скрыться.

Тесть Моисея, мадиамский первосвященник Иофор, тоже дал ему немало по части культа и верований. Так из Моисея получился хорошо образованный пророк, который был косноязычен, зато умел хорошо излагать свои мысли письменно. Впоследствии ему это всё пригодилось, когда он вывел свой народ (или его часть) из египетского рабства. Моисей изложил народу Учение (Тору), законы, и в том числе десять заповедей, или этический кодекс.

Благодаря Иисусу, прозванному Мессией (Христосом), учение Моисея, вместе с созданной после Моисея частью Библии, перехватили христиане. Они распространили Библию по всей огромной Римской империи, а затем понесли дальше, к варварам, потом за океан, в Америку, затем в Африку, в колонии европейцев. Так возникла самая многочисленная конфессия человечества, христианство, которая руководствуется законами Моисея.

Это стало возможным потому, что христиане включили Ветхий Завет в свою несколько расширенную Библию. Евреи же продолжали развивать учение Моисея, как они его понимали, создали Талмуд, а затем бросили это всё, создали марксизм и другие «измы», стали атеистами, и под шумок забыли Моисея. И погибли в огне Холокоста.

По ходу дела один купец из Мекки, которого звали Мухаммад, создал свой вариант Моисеевой религии. В Коране Мухаммад многократно повторяет историю Моисея, упоминает других библейских персонажей, пророков, патриархов, царей Давида и Соломона и т.д. И ещё добавляет легендарные арабские персонажи. К этому всему присовокупляет свои собственные рассуждения и поучения.

Мухаммад изложил свою новую религию на классическом арабском языке, в красивой поэтической форме. Однако когда современники называли его поэтом, он страшно обижался. Казалось бы, почему? Его хотели похвалить, а он… А секрет в том, что Мухаммад объявил всем, что Коран создал не он, Мухаммад, а сам Аллах! Он, Мухаммад, только «посланник», человек, которому Аллах поручил передать людям новое Писание, которое заменило и отменило все старые писания: Тору Моисея и евангелия христиан.

«Как может человек создать такие красивые аяты! Это под силу только Аллаху!». Как видим, Мухаммад не страдал излишней скромностью.

Всё бы хорошо, но, к сожалению, Мухаммад позабыл позаимствовать у Моисея его моральный кодекс, или Десять Заповедей. А может, «тот человек, о котором вы говорите, что он прочитал мне Библию», пропустил этот краткий фрагмент в Книге Исход. Или Мухаммад плохо понимал арамейский язык, на котором была написана Библия.

В то время Библия ещё не была переведена на арабский язык. Просто, подавляющее большинство арабов, включая Мухаммада, в то время ещё были неграмотны. Мухаммад считает своей заслугой то, что он дал арабам Учение на арабском языке. Скорее всего, «тот человек» зачитывал Библию по-арамейски. Мухаммад научился арамейскому, когда посетил Сирию в качестве купца, или водителя караванов своей будущей жены, Хадиджи.

Чтобы объяснить разночтения между Библией и Кораном, Мухаммад объявил, что зловредные евреи «переставили листы» в Торе Моисея. Вот у него, Мухаммада, правильный текст, который продиктовал Аллах. В результате Коран остался без общепринятой со времён Моисея нормальной человеческой морали. Эту мораль заменил панический страх перед грозным Аллахом. И поведение самого Мухаммада как образец для подражания.

Ни язычники, ни евреи и ни христиане не захотели добровольно принять веру Мухаммада. И тогда он стал насаждать свою веру путём насилия, подчинения, завоевания, хитрой политики, и даже подкупа. Да, одна из причин, которыми Мухаммад объяснял необходимость платить налог в пользу Пророка – это подкуп с целью привлечь сторонников его веры.

А для того, чтобы не осталось свидетелей его подлога с плагиатом, Мухаммад провёл чистку Аравии от евреев. С христианами Мухаммад обращался менее круто, ведь половина мира, который окружал языческую Аравию, — это был христианский мир. Ещё только создав своё государство, Мухаммад боялся спровоцировать вмешательство христианской сверхдержавы, Византии. Это уже наследники Мухаммада, халифы, бросили вызов и Византии, и языческому Ирану.

Создание Корана было завершено со смертью Мухаммада. Вторая по численности конфессия человечества получила руководство к действию, Коран, который отменил моральный кодекс Моисея, и в то же время не дал ему замены.

Сейчас и мусульмане, и всё остальное человечество стоят перед самой тяжёлой проблемой: как объяснить полутора миллиардам мусульман, что их религия не во всём лучше всех остальных. Что мусульмане обязаны уважать свободу совести, в том числе свободу исповедовать другие религии, как и атеизм, а не навязывать ислам всему миру путём джихада. Может быть, Мухаммад, пророк Аллаха, неправильно понял Скрытую Скрижаль, которую хранит только сам Аллах. Что джихад, пример которого показал Мухаммад, — это плохо и аморально. И что Всемирный Халифат станет тем самым Концом Света, о котором предупреждали Моисей, Иисус и Мухаммад. В конце концов, в Коране нет никакого Всемирного Халифата.