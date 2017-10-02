После принятия санкций, Китай приказал закрыть все северокорейские фирмы в стране

North Korea Times - Friday 29th September, 2017





Директива последовала после того как 12-го сентября [Совет Безопасности] ООН принял решение о санкциях

Всем северокорейским компаниям в стране приказано закрыться в течение 120 дней.

Китай - самый важный союзник Пхеньяна в регионе

BEIJING, Китай - Самый важный союзник Северной Кореи, Китай, приказал чтобы все северокорейские компании и совместные с китайскими фирмами предприятия в стране закрылись в течение 120 дней.

Решение последовало после последнего раунда санкций ООН, наложенных 12 сентября.

Пакет санкций был принят после того, как Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за запрет северокорейского экспорта текстиля и ограничение поставок топлива после шестого ядерного испытания Севера ранее в этом месяце.

Решением задушить режима Кима Чен-Ына, прервав поставку ключевых материалов, Китай, по мнению экспертов, увеличивает риск начала Северной Кореей войны.

О необычном шаге Китая направленном на удушение режим Ким Чен Ына объявило в четверг министерство торговли Китая.

Оно сообщило, что компании должны будут быть закрыты к январю.

До сих пор Китай отказывался принимать карательные меры против Северной Кореи вследствие наличия множества торговых соглашений и тесных политических связей с этой страной.

Согласно последним санкциям ООН, из Северной Кореи был запрещен экспорт текстиля и ограничены поставки горючего в эту страну, что должно задушить её экономику и помешать её ядерным устремлениям.

Начиная с момента прихода в Белый дом, американский президент Дональд Трамп неоднократно требовал, чтобы Китай принял более жесткие меры против Северной Кореи.

Акция Китая была предпринята спустя день после того, как глава министерства торговли США Уилбор Росс заявил, что Китай "довольно серьезно относится к выполнению обязательств, которые они взяли на себя относительно Северной Кореи”.

Он сказал, что прекращение деловых отношений с Северной Кореей "является следующим и очень важным логическим шагом в санкциях”.

И добавил - “Китайские коммерческие банки были широким каналом помощи в торговле с Северной Кореей, так что то что Центральный банк Китая наложил на это табу - это очень большое дело".

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