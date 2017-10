архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 02.10.17 15:40 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “South China Morning Post”,

"A win-win for Catalan separatists as Spanish government forces are vilified" Китай - 02 октября 2017 г. Беспроигрышный вариант для каталонских сепаратистов, тогда как испанские правительственные силы очерняются Гвинн Дайер говорит, что на стороне каталонской независимости находятся, возможно, инициатива и настроения, но не закон и не большинство людей Лидер каталонских националистов Карлес Пучдемон получил большую часть того, что он хотел, в воскресенье: 761 раненый испанской полицией. Гвинн Дайер Было бы лучше, если бы были один или два погибших мученика ради каталонской независимости, но даже иностранные СМИ купились на историю о том, что испанская полиция подавила народную волю - так что теперь у Пучдемона есть предлог для одностороннего объявления независимости. Пучдемон, президент каталонского регионального правительства, знает не понаслышке о театральности. Он сравнил ненасильственную кампанию каталонских сепаратистов с испанской гражданской войной 1936-39 гг. и даже с Вьетнамом. Такого рода вещи мобилизуют людей, а меньшинство действительно хочет независимости. Но сегодня Каталония - это самый богатый регион Испании. Каталонский язык имеет равный статус с испанским и используется в школах. Региональное благосостояние привлекает так много людей, что 46 процентов населения говорят по большей части на испанском, а 37 процентов пользуются в основном каталонским. Почему так много каталонцев хотят отделиться? Исторические обиды со времен гражданской войны и до нее; раздражение тем, что так много испаноязычных иммигрировали в Каталонию; раздражение, что им приходится делиться благосостоянием с более бедными регионами; но по большей части это "чрезмерный эгоизм незначительных разногласий" Зигмунда Фрейда. Однако каталонские сепаратисты сталкиваются с двумя большими препятствиями: референдум о независимости является незаконным согласно конституции, и они почти наверняка потерпели бы неудачу при проведении полноценного референдума. Мартовский опрос показал, что 48,5 процентов людей выступают против независимости, а 44,3 процента - за независимость; к июлю это были 49,4 процентов "против" и только 41,1 процент "за". Нелегко лишить права голоса этих "испанцев", которые родились по большей части в Каталонии. Идея Пучдемона пришла ему, вероятно, после символического референдума 2014 года, когда 80 процентов голосовавших поддержали независимость (проголосовала лишь треть населения - почти все каталонцы). Но что, если после еще одного референдума каталонский парламент объявит его имеющим юридически обязательный характер?

Большинство испаноязычных не станут голосовать, но на этот раз, сказал он, не будет требования о минимальном пороге явки, и региональный парламент мог бы объявить независимость "через 48 часов", если голосование будет в пользу независимости. Если испанское правительство вмешается, чтобы остановить голосование, что является его конституционным правом, то он мог бы использовать это как предлог для одностороннего объявления независимости. Это был беспроигрышный вариант для Пучдемона. Если бы Мадрид не вмешался, Каталония объявила бы о независимости после референдума, на котором голосовало лишь меньшинство населения. Если бы Мадрид вмешался, то он был бы виновен в "разрушении демократии". Мадрид сделал последнее, и теперь он выглядит для всего мира как угнетатель. Прекрасная стратегия. Сожаления по поводу беспорядков. Гвинн Дайер является независимым журналистом.

статью прочитали: 79 человек Комментарии