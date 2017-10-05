Русские взломали смартфоны военнослужащих НАТО

By Mark Moore October 4, 2017





Военная техника прибывает на базу в Drawsko Pomorskie, Польша.EPA

Согласно отчету , опубликованному в среду, Россия проводит киберкампанию по взлому смартфонов военнослужащих НАТО в Европе, она делает это с целью запугивания солдат, получения информации о вооруженных силах [НАТО] и проводимых ими операциях

Американские и западные официальные лица заявляют, что они не сомневаются в том, что за операцией взлома смартфонов стоит Кремль, об этом говорит высокий уровень координации действий и использование дронов с установленными на них современными техническими средствами наблюдения, недоступными для гражданских лиц, пишет Wall Street Journal.

Операция по перехвату информации с помощью электронных систем слежения направлена против контингента из, приблизительно, 4000 военнослужащих НАТО ​ размещенных в Польше и странах Балтии, с целью защиты европейской границы организации с Россией - цитирует газета слова западных военных.

Одна из жертв хакерского взлома, подполковник американской армии Кристофер Л'Эюре, который готовит тактические позиции для отражения российского вторжения, сказал, что он обнаружил, что его телефон был взломан и сообщил о потере данных, когда он возвратился к своей машине после учебных стрельб этим летом.

Хакер, сказал подполковник, пытался взломать защиту его телефона с помощью паролей через российский IP-адрес.





​​ “На экране была маленькая Apple-карта, а в центре карты была Москва”, сказал Л'Эюре ​ газете. ​ “Там было написано - “Кто-то пытается получить доступ к Вашему iPhone’” ​

Он также узнал, что кто-то физически следил за ним через его смартфон.

“Они, кто бы они ни были, определяли моё местоположение” сказал он. “Я говорю - С какого хрена?’”

На запрос о комментариях российское Министерство обороны не ответило.

Западные чиновники говорят, что взломанные сотовые телефоны могли бы быть использованы для того, чтобы создать беспорядок на поле боя и замедлить ответ НАТО на вторжение, посылая ложные инструкции. ​

Взломанный телефон, сказали они, может даже использоваться для съема конфиденциальной информации, если солдат принесёт его на командный пункт.

Взломы впервые были отмечены в январе, когда солдаты, размещенные около границы Эстонии с Россией, начали жаловаться на “странные вещи”, происходящие с их телефонами на военной базе Tapa - говорится в статье.

Расследование показало, что для того чтобы получить доступ к телефонам в регионе, Россия использовала портативные антенны. Устройство перехватывало данные, посланные с сотовых телефонов, и стирало информацию в них.

​ “Они удаляли общие контакты” сказал один из чиновников газете Wall Street Journal. ​

Эстонский солдат, размещенный на российской границе в марте, сказал, что его телефон внезапно начал играть музыку хип-хопа, которую он не загружал, и его контакты начали исчезать из его телефона.

После инцидентов в январе, солдатам на базе Тапа приказали удалить SIM-карты из их телефонов и использовать интернет только в обозначенных местах. Им не разрешают использовать сервис определения местоположения.

“Россия всегда стремилась использовать военнослужащих НАТО для целей разведки”, сказал Кейр Джайлс, старший научный сотрудник программы России и Евразии Chatham House ​, газете ​. “Но такая кампания преследования и запугивания, развернутая в последнее время, просто беспрецедентна”.

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