архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 08.10.17 06:10 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Island resort offers guests copious amounts of cocaine, free alcohol and 'unlimited sex' with prostitutes" Великобритания - 07 октября 2017 г. Колумбийский остров-курорт предлагает гостям отдохнуть: кокаин, алкоголь и секс - неограниченно

Реклама отдыха на острове расположенном вблизи города Картахена в Колумбии. BY DAVE BURKE 6 OCT 2017

Видео удалено с YouTube, но его можно посмотреть в оригинальной статье в Mirror Фирма, предлагающая отдых “только для взрослых”, нагло разрекламировала пакет услуг включающий в себя оргии с проститутками на “благожелательно относящемся к наркотикам” колумбийском острове. На двух видео, рекламирующие курорт, показаны мужчины прибывающие на остров за “неограниченным сексом, наркотиками и алкоголем”. Одно эротическое видео, рекламирующее отдых, описанный как “островной сексуальный опыт”, показывает мужчину, прибывающего на виллу, где его встречают весьма скудно одетые девочки. Другое видео показывает лысеющего мужчину, входящего в комнату, где он обнаруживает четырех голых женщин, лежащих лицом вниз на его кровати. Там также показаны десятки одетых в бикини моделей, кружащихся на палубе яхты, при этом на экране появляется хвастливая надпись “Секс - неограниченно”.



Видео “только для взрослых”, рекламирующее “отдых на острове”, показывает мужчину развлекающегося с одетыми в бикини женщинами на яхте (Image: CEN/Sexisland.co)



Видео показывает мужчину развлекающегося с группой женщин на яхте(Image: CEN/Sexisland.co)

На второй день четырехдневного секс-фестиваля у клиентов будет полчаса с 16 женщинами сразу - и организаторы говорят, что клиенты смогут проявить “настоящего себя”. Тур предлагается группой, называющейся Good Girls Company, она рекламирует “отдых на острове” с 24-го по 27-е ноября. Другие сцены видеоролика включают в себя эпизод когда мужчина ест с обнаженного тела девушки, в то время как другая девушка показана одетой в нечто вроде фетишистской версии французской служанки. На своём веб-сайте фирма пишет, что клиенты смогут “жить жизнью о которой всегда мечтали” и описывает обстановку как “ненавязчивую и приятную атмосферу для мужчин, когда возможно выполнить их самые дикие фантазии'.



Сцена из бесстыдного рекламного видео когда мужчина ест с обнаженного тела проститутки. (Image: CEN/Sexisland.co)



GOLDEN GIRLS RESORT предлагает бесплатный алкоголь и “неограниченный секс” с проститутками

Как сообщила компания, во время тура, за внимание 30 мужчин будут конкурировать шестьдесят проституток. . Good Girls Company написала в социальных сетях: "60 наших горячих девушек будут обслуживать 30 клиентов; то есть для каждого из них 2 девушки будут доступны 24 часа в сутки. Питание включено в цену". "Секс-остров" расположен недалеко от города Картахены, у северного побережья Колумбии. В первый день тура предусматривается проведение секс-сессии, в ней может принять участие любой клиент.



Компания-организатор тура утверждает что каждый клиент будет отдыхать на своей собственной вилле. (Image: CEN/Sexisland.co)

Видео показывает мужчину развлекающегося с группой женщин на яхте (Image: CEN/Sexisland.co)

На следующий день каждому клиенту предлагается провести полчаса с 16 девочками сразу, на третий и четвертый дни - “групповуха” на роскошной яхте для 100 человек, с ди-джеем. Хотя проституция и не запрещена в Колумбии, но сутенерство - это преступление, и услуги, рекламируемые в видео, кажется вступают в противоречие с законом. Дополнительные услуги, рекламируемые на веб-сайте группы, включают эротический массаж и секс втроем, а также верховую езду и гольф для тех, кто не хочет проводить все своё время в спальне.

статью прочитали: 73 человек Комментарии