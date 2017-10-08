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опубликовано редакцией на Переводике 08.10.17 06:10
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Колумбийский остров-курорт предлагает гостям отдохнуть: кокаин, алкоголь и секс - неограниченно

       

Реклама  отдыха на острове расположенном  вблизи  города Картахена в  Колумбии.  

BY  DAVE BURKE    6 OCT 2017


Видео удалено с  YouTube,  но  его можно посмотреть  в  оригинальной  статье  в  Mirror

Фирма,  предлагающая  отдых “только для взрослых”,  нагло   разрекламировала  пакет услуг  включающий   в  себя   оргии с проститутками на  “благожелательно  относящемся к наркотикам”  колумбийском  острове.

На  двух  видео, рекламирующие  курорт,  показаны  мужчины   прибывающие  на  остров  за  “неограниченным  сексом,  наркотиками  и  алкоголем”.

Одно эротическое видео,  рекламирующее  отдых,  описанный как  “островной  сексуальный  опыт”,  показывает  мужчину, прибывающего  на  виллу, где его встречают весьма  скудно одетые девочки.

Другое  видео  показывает лысеющего  мужчину,  входящего в  комнату,  где  он  обнаруживает  четырех голых женщин, лежащих лицом вниз на его кровати.

Там  также показаны  десятки одетых в бикини моделей,  кружащихся  на  палубе яхты,  при  этом  на  экране  появляется  хвастливая  надпись  “Секс - неограниченно”.



Видео “только для взрослых”, рекламирующее  “отдых  на  острове”,  показывает  мужчину развлекающегося  с одетыми в бикини женщинами на яхте (Image: CEN/Sexisland.co)



Видео  показывает  мужчину развлекающегося  с  группой  женщин  на яхте(Image: CEN/Sexisland.co)


На  второй день четырехдневного секс-фестиваля у клиентов будет полчаса с 16 женщинами сразу - и организаторы говорят, что клиенты  смогут  проявить  “настоящего  себя”.

Тур  предлагается  группой, называющейся  Good Girls Company,  она   рекламирует  “отдых на  острове”   с   24-го  по  27-е  ноября.

Другие сцены  видеоролика   включают   в  себя   эпизод  когда  мужчина  ест  с  обнаженного  тела девушки,   в то время как  другая девушка  показана  одетой   в  нечто  вроде фетишистской версии французской  служанки.

На своём  веб-сайте фирма  пишет, что клиенты  смогут  “жить   жизнью  о  которой   всегда  мечтали”  и описывает  обстановку  как  “ненавязчивую  и  приятную  атмосферу   для мужчин, когда  возможно выполнить их самые дикие фантазии'.



Сцена  из  бесстыдного  рекламного видео  когда  мужчина ест  с  обнаженного  тела  проститутки. (Image: CEN/Sexisland.co)



GOLDEN GIRLS RESORT  предлагает  бесплатный  алкоголь и  “неограниченный  секс”  с  проститутками


Как  сообщила  компания,  во  время  тура,  за  внимание  30 мужчин  будут  конкурировать  шестьдесят проституток.  .

Good Girls Company  написала  в социальных сетях: "60  наших  горячих  девушек  будут  обслуживать  30 клиентов; то  есть  для каждого из них  2  девушки  будут  доступны  24  часа  в  сутки.  Питание  включено в цену".

"Секс-остров"  расположен  недалеко от  города  Картахены,  у   северного  побережья Колумбии.

В  первый  день  тура  предусматривается  проведение   секс-сессии, в  ней  может  принять  участие  любой клиент.



Компания-организатор тура  утверждает  что  каждый  клиент  будет  отдыхать  на  своей  собственной  вилле. (Image: CEN/Sexisland.co)


Видео  показывает  мужчину развлекающегося  с  группой  женщин  на яхте (Image: CEN/Sexisland.co)


На  следующий день  каждому   клиенту  предлагается  провести  полчаса  с 16 девочками сразу,  на  третий  и четвертый  дни -  “групповуха” на роскошной яхте для 100 человек,  с ди-джеем.

Хотя проституция и  не запрещена  в Колумбии,  но  сутенерство  -  это  преступление,  и   услуги, рекламируемые в видео, кажется  вступают  в  противоречие  с  законом.  Дополнительные  услуги, рекламируемые на веб-сайте группы, включают эротический  массаж   и  секс  втроем, а также верховую езду и гольф для тех, кто не хочет проводить все своё  время в спальне.


статью прочитали: 73 человек

   
теги: Проституция  
   
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