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опубликовано редакцией на Переводике 08.10.17 20:56
скаут: Evgen45;
 
 

Трамп приготовил для КНДР «одну вещь»

Весьма туманное заявление сделал американский президент Дональд Трамп, отметив, что повлиять на Пхеньян может «лишь одна вещь». Он не стал уточнять, какая именно, но пообещал, что скоро все итак поймут. Однако если учесть отсутствие у США четкой стратегии по КНДР, то вполне возможно, Трамп делает подобные заявления для отвода глаз. 

Он так же заявил, что вести переговоры с КНДР по ядерному разоружению бесполезно, а все попытки его предшественников поговорить с Пхеньяном провалились. Стоит отметить, что нынешний хозяин Белого Дома сам не горит желанием налаживать отношения с КНДР. Американский лидер предпочитает гневные угрозы в адрес северокорейцев и оскорбления их лидера Ким Чен Ыны, что просто бесит последнего. Москва и Пекин не раз призывали Вашингтон и Пхеньян сесть за стол переговоров и адекватно обсудить сложившийся между ними конфликт, но обе стороны предпочитают словесную перепалку. 

По сути, Трамп не приложил совершенно никаких усилий для стабилизации отношений с Северной Кореей, и сейчас делает вид, что с него хватит. Интересно, что же всё-таки президент готовит для северокорейцев? Неужто придумал для Кима новое прозвище?



статью прочитали: 8 человек

   
теги: Дональд Трамп  
   
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