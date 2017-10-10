ЕС подал иск к Ирландии за то, что она не получила с Appple 15,3 миллиардов долларов

В то время как Apple и Ирландия подали апелляцию на это решение, страна все равно подвергается европейскому давлению из-за ее сопротивления новому своду правил в отношении налогообложения технологических компаний.

ДУБЛИН: Власти Европейского Союза подали иск к Ирландии за то, что она не получила с Apple Inc целых 13 миллиардов евро (15,3 миллиардов долларов) по счету годичной давности, что рискует усилить напряженность из-за налоговой политики этой страны.

Еврокомиссия в среду направила в Европейский суд иск против Ирландии за то, что она не добилась возмещения по счету к Apple, о чем первым сообщило "Блумберг Ньюс"в понедельник. Эти деньги, которые первоначально подлежали уплате до 3 января, не будут получены в течение, по крайней мере, еще шести месяцев, заявил ЕС.

"Мы, конечно, понимаем, что взыскание в судебном порядке по некоторым делам может являться более сложным, чем по другим, и мы всегда готовы посодействовать", - сказала еврокомиссар по делам конкуренции Маргрете Вестагер в электронном заявлении. "Но государствам-членам ЕС нужно добиться достаточных результатов, чтобы восстановить конкуренцию".

В своем решении, которое вызвало резонанс через Атлантику, Еврокомиссия в прошлом году оштрафовала Apple на несколько миллиардов евро, заявив, что Ирландия обеспечила недобросовестные сделки, которые снизили фактическую ставку налога на прибыль корпораций. В то время как Apple и Ирландия подали апелляцию, страна все равно подвергается европейскому давлению из-за ее сопротивления новому своду правил в отношении налогообложения технологических компаний.

статью прочитали: 37 человек