Китай на перепутье: как уберечься от судьбы СССР

Пока в России проходят массовые отставки губернаторов, Китай также готовится к еще более масштабным кадровым перестановкам. 18 октября здесь начнется XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК), в ходе которого основные фигуры китайской политики, — пятеро из семерых членов Постоянного комитета политбюро — покинут свои посты.

Новое поколение китайских руководителей сменит нынешний состав политбюро, который собирался предыдущим генсеком Ху Цзиньтао, который считается лидером «комсомольской» группы влияния и сторонником партнерства с Западом.

Новая элита китайской политики, которая придет на смену старому политбюро, вероятнее всего, выберет другой курс, в котором Россия — один из приоритетов.

Председатель КНР Си Цзиньпин, который 18 октября намерен привести к власти своих союзников, неоднократно давал понять, что хочет расширять связи с «северным соседом». От его успеха на съезде зависит судьба дальнейшего развития российско-китайских отношений.

Учиться на ошибках СССР

В декабре 2012 года — в первый месяц на посту председателя КНР — Си произнес программную речь, в которой задался вопросом, почему же распался СССР.

Все последующие пять лет у власти вплоть до сегодняшнего момента китайский лидер строил свою политику в надежде избежать для своей страны печального опыта бывшего «старшего брата» по советскому лагерю и обучиться на его ошибках.

Беспокойство своевременное. Сейчас Китай опасается, что в условиях замедления экономического роста обострится и социальное недовольство. Одновременно начинают укрепляться новые политические элиты, которые могут предложить свою повестку дня, отличную от того, что пропагандирует ЦК КПК. Ситуация очень похожа на ту, что сложилась в Советском Союзе в середине — конце 80-х годов.

На грядущем съезде Си Цзиньпин, мечтающий о «возрождении великой китайской нации», ставит перед собой задачу по сверхконсолидации власти вокруг своей фигуры, чтобы избежать если не распада, то глубокого кризиса в Китае.

Для этого Си необходимо провести в Постоянный комитет (ПК) политбюро лояльных ему людей. Момент благоприятный, но где есть возможность, там прячутся и угрозы. Новый состав политбюро должен не только стать «командой председателя», но и удовлетворить своим составом разношерстные китайские элиты, чьи интересы порой прямо противоречат друг другу.

«Для Си Цзиньпина крайне важно оказать влияние на формирование нового состава власти. Сделать так, чтобы в ПК политбюро попали люди, которых он считает своими надежными союзниками, и которым он доверяет», — рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов.

Комсомол ответил: «Нет!»

Китай построен на компромиссах. Однако тот компромисс между элитами, который последние 20 лет обеспечивал в КНР политическую стабильность, в предверии съезда находится в критическом состоянии.

Компромисс между армией, комсомолом и другими политическими группировками противоречит стоящей перед Си задачей по сверхконцентрации власти. Для выполнения этой задачи китайский лидер должен либо полностью ликвидировать, либо локализовать влияние и действия глобалистских сил — шанхайцев и комсомольцев.

Однако собрать монолитное политбюро, лишенное представительства оппозиционных сил в Китае — невозможно. Слишком велик риск коллапса системы. Си Цзиньпин в любом случае попытается найти способ удовлетворить своих противников.

Число членов ПК Политбюро и его состав одновременно будет отражать и сценарий развития политической ситуации в Китае — от жесткого и радикального, когда по версии одних аналитиков его состав сократится до 3-5 человек, до временно компромиссного, когда число членов Политбюро останется на нынешнем уровне или даже расширится до 9 человек, а то и больше.

«Об увеличении состава Постоянного комитета в Китае многие говорят. И китайцы, сами по себе, явно или неявно, называют три цифры. Ну, первое, те же самые девять человек, что наиболее вероятно. А еще называют цифры 12 и 15. То есть, почти половина от всего политбюро», — говорит Алексей Маслов.

В новый состав высшего руководящего органа страны, скорее всего, войдет комсомолец Ху Чуньхуа, которого предыдущий генсек Ху Цзиньтао надеется увидеть преемником Си. Однако вряд ли он позволит себе слишком активно продвигать линию комсомола. Си намерен, прежде всего, продвигать своих сторонников.

Даже если сам съезд пройдет спокойно, проблемы могут начаться уже после комплектации состава политбюро, — если он не будет устраивать значительную часть политической элиты. Борьба после съезда обострится еще сильнее и уже к членам будущего политбюро в течении нескольких лет начнут применять карательные меры.

Ситуация становится критической и нестандартной, потому что компромиссный вариант управления Китаем себя исчерпал полностью в связи с накопившимся грузом проблем как внешнего, так и внутреннего характера.

Ли, который мешает Си

В предверии съезда в китайской прессе появились слухи, что Ли Кэцян, нынешний премьер госсовета КНР (правительство Китая), — фактически второй человек в стране — по итогам съезда покинет свой пост. Это расходится со сложившейся политической традицией китайской компартии и говорит о тектонических сдвигах во власти.

Reuters

Ли Кэцян является ключевой фигурой политической группы комсомола, оппозиционной «группе Си» — клану «красной военной аристократии». Влияние Ли на политику Китая осложняет генсеку жизнь.

«Такой вариант есть и, безусловно, это можно назвать некой «программой максимум» Си Цзиньпина», — говорит руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. По его мнению, если такой вариант развития событий окажется реальным, Ли Кэцян в любом случае останется в ПК политбюро, но перейдет на позицию руководителя китайского парламента.

С другой стороны, по мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, ситуация в стране не настолько критична, чтобы политическая традиция сейчас была нарушена. Такой ход, скорее, окажет Си Цзиньпину медвежью услугу. Риски повышения напряженности между элитами слишком высоки, и это может сохранить премьерский пост для Ли Кэцяна.

«Ничего реального, что подтверждало бы эту версию, мы пока не имеем, — говорит Ломанов. — На самом деле, Си Цзиньпин очень гибкий и дальнозоркий политик, который способен просчитывать на многие шаги вперед. Отставка Ли Кэцяна не соответствуют его политическому стилю».

Однако очень вероятен сценарий, в котором нынешний премьер де-факто переместится с позиции номер два на позицию номер три. Кто займет второе место в руководстве партии и страной — одна из главных интриг съезда.

Такая ситуация не является уникальной — в истории КНР уже был аналогичный прецедент. Во время правления предыдущего генсека Ху Цзиньтао премьер госсовета Вэнь Цзябао фактически был третьим человеком в стране, уступая второе место председателю китайского парламента У Банго.

На этот раз ситуация может повториться. Нынешний глава Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Дэцзян достиг предельного возраста для партийного деятеля, а это значит, что после съезда ему придется уйти. Наиболее сильным претендентом на его пост представляется нынешний глава Чунцина Чэнь Миньэр, недавно сменивший на этом посту арестованного представителя клана «комсомольцев» Сунь Чжэнцая — бывшего протеже Ли Кэцяна.

«Чэнь Миньэра очень часто называют потенциальным преемником. Если это так, то двигать его будут не торопясь, чтобы не было сразу какого-то противодействия. Но движение будет направлено в сторону достаточно высоких постов», — рассказывает об этом Алексей Маслов, заведующий отделением востоковедения Высшей школы экономики.

Китайского Берию — в отставку

Вместе со слухами о возможном уходе Ли Кэцяна в китайской прессе обсуждается еще одна утечка, изначально появившаяся в тайваньских СМИ. Якобы место нынешнего премьера займет Ван Цишань глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД). Этот орган за последние 5 лет устроил самые масштабные партийные чистки со времен культурной революции Мао Цзэдуна.

Reuters

У Ван Цишаня, главы «партийной полиции» есть огромный объем сведений, позволяющих открыть антикоррупционное дело, вероятно, против каждого руководителя высшего уровня. Но что для Си Цзиньпина еще важнее, в нынешнем составе политбюро Ван Цишань — его главный и самый лояльный союзник.

«Пожалуй, это единственная возможная замена Ли Кэцяну на посту премьера, — говорит Габуев. — Если есть возможность окружить премьера своими людьми и сделать его декоративным, какой смысл растрачивать политический капитал на отставку Ли Кэцяна, не ставя на его место Ван Цишаня?».

И тем не менее, согласно политической традиции, Ван должен будет уйти. Политик достиг своего предельного возраста. В новом составе политбюро для него нет места.

Более того, если допустить, что Ван Цишань останется в новом составе политбюро или даже укрепит свои позиции, заняв кресло премьера, это означало бы, что подчиненная ему ЦКПД вышла из-под контроля партии. Спецслужбу с неограниченными возможностями в партии не допустят даже самые лояльные Си Цзиньпину политики.

Вероятно, этого не хочет и сам китайский лидер. Ведь если такой вариант развития событий станет реальностью, уже через крайне короткий срок после съезда в китайской политике произойдет радикальный сценарий открытой борьбы за власть, который КНР может не пережить.

«Политические планы Си Цзиньпина, его стремления перестроить китайскую политику и вывести КНР на уровень великой глобальной державы — все это нечто более глубокое, серьезное и комплексное, чем мелкие рокировки с целью оставить своих сторонников у власти», — комментирует слухи Ломанов.

Подходящим кандидатом на место Ван Цишаня выглядит заведующий Организационным отделом Центрального комитета Компартии (ЦК КПК) Чжао Лэцзи, — фигура, в верности которой Си Цзиньпин сегодня уверен полностью. Оба политика родом из провиниции Шэнси и обязаны политической карьерой друг другу.

В бой идут одни земляки

Будучи уроженцем Шэньси, Си Цзиньпин активно продвигает своих земляков по карьерной лестнице. Они, в свою очередь, отвечают ему беспрекословной преданностью.

Чжао Лэцзи — видный преставитель шэнсийского клана Си. Но важнее то, что Чжао — главный кадровик Китая. Абсолютно все крупные назначения в партии проходят через его подпись. В сочетании эти факторы делают Чжао Лэцзи главной опорой товарища Си. Попадание такого человека в ПК политбюро является очень вероятным сценарием.

«Это вопрос практически решенный, — говорит Маслов. — Причем стоит отметить, что будучи главой провинции Цинхай, он довольно жестко отстаивал позицию честности чиновников. Это то, что потом и вылилось в кампанию по борьбе с коррупцией».

«Если Чжао попадает в постоянный комитет, то его логичнее всего будет посадить на пост главы ЦКПД. Он — идеальный кандидат на эту позицию», — рассуждает на эту тему Габуев.

China Daily/Reuters и Party School of Jiangsu Province

Уход из ЦКПД Ван Цишаня и приход на его место Чжао Лэцзи вряд ли не повлияет на количество антиоррупционных дел. Оба политика умело используют борьбу со взяточничеством в борьбе за власть, так что уходящие члены политбюро не будут чувствовать себя защищенными.

Чжао на позиции главного партийного силовика может стать главным инструментом Си в борьбе с «комсомольским» кланом.

Первый на очереди — глава секретариата Постоянного комитета политбюро, бывший глава отдела пропаганды ЦК КПК Лю Юньшань. Атака на босса партийной пропаганды развернулась еще в самом начале «первого срока» Си — тогда Лю Юньшаня попытались убрать вместе с ныне отбывающим пожизненный срок бывшим членом Политбюро Чжоу Юнканом.

После этой чистки на первые позиции выйдет нынешний заместитель главы секретариата Хэ Итин. Он тоже земляк Си Цзиньпина и, соответственно, имеет шансы попасть в ПК Политбюро.

«Хэ Итин — человек непростой. Он совсем из другой среды, академической. Это другое поколение, которое не всегда приветствуется нынешним руководством, но да, клановые связи с Си конечно могут повлиять на его назначение», — говорит Алексей Маслов.

В то же время, несмотря на экспертные оценки, не стоит игнорировать тот факт, что Хэ Итин, как и Ван Цишань, достиг своего предельного возраста. Если Си Цзиньпин не решится на изменение политической традиции, его назначение исключено.

В случае проигрыша либерально-глобалисткого крыла комсомола в битве с Си, шансы на попадание в ПК политбюро утратят нынешние вице-премьеры Ван Ян, Лю Яньдун, глава пропаганды Лю Цибао. Свои позиции на высоких постах могут утратить и ряд министров-комсомольцев КНР, под определенным прессом окажется также глава Верховного народного суда бывший генеральный секретарь Комсомола Чжоу Цян.

Вероятно попадание в аутсайдеры и самого высокопоставленного представителя «шанхайской группы» комсомольцев — заместителя председателя КНР Ли Юаньчао, а также других влиятельных «шанхайцев»: главы Политико-юридической комиссии Мэна Цзяньчжу, секретаря горкома Шанхая Ханя Чжэна и главы Центробанка КНР Чжоу Сяочуаня.

Reuters

Зато почти со стопроцентной вероятностью в новый состав ПК Политбюро войдет главный в Китае идеолог стратегического союза с Россией Ли Чжаньшу.

«Для Си Цзиньпина правильно было бы отдать своим людям не места, которые высоки в иерархии, а места, которые реально значимы по функционалу. Ли Чжаньшу однозначно является человеком Си, и с такой точки зрения было бы очень логично после съезда увидеть его на посту главы секретариата», — рассуждает эксперт центра Карнеги.

В отличие от других потенциальных членов «группы Си» в новом составе ПК Политбюро, Ли Чжаньшу не из провинции Шэньси, но в свое время возглавлял ее столицу город Сиань, будущий центр «Шелкового пути». В дальнейшем Ли на протяжении семи лет занимал пост губернатора в приграничной с Россией провинцией Хэйлуцзян.

Сейчас влияние Ли Чжаньшу еще сильнее, чем когда-либо. Он не только является главой Секретариата ЦК КПК, но и руководит Комитетом государственной безопасности КНР. Этот орган является близким аналогом Совбеза в России и был создан только в 2014 году.

Ли Чжаньшу сопровождает Си Цзиньпина практически во всех его зарубежных поездках и по сути является главным архитектором внешней политики группы председателя, где одним из главных элементов является ограничение американского вектора и расширение российского.

В мае этого года Ли Чжаньшу прилетал в Россию по приглашению руководителя кремлевской администрации Антона Вайно. В рамках визита состоялась и встреча Ли Чжаньшу с президентом России Владимиром Путиным.

Именно тогда российский лидер назвал уровень отношений России и Китая «беспрецедентно высоким».

В то же время, как отмечает Алексей Маслов, внутри Китая Ли Чжаньшу успел нажить себе немало врагов, которые не хотели бы допустить еще большего его укрепления. По его мнению, вопрос, войдет Ли Чжаньшу в ПК политбюро или нет, это вопрос о том, насколько Си Цзиньпин может полностью контролировать формирование всех партийных органов.

Благодарим в содействии написанию материала Николая Вавилова, главного редактора издания «Южный Китай»

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