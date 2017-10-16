После ухода США и Израиля ЮНЕСКО ищет нового генерального секретаря

Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже 12 октября 2017 г. / AFP/ Архивы

ЮНЕСКО продолжила в пятницу искать себе нового генерального директора, на следующий день после выхода Соединенных Штатов и Израиля из организации, которую они обвиняют в том, что она анти-израильская.

Процесс избрания преемника болгарки Ирины Боковой, начатый в понедельник, вступает в решающую стадию, делая ощутимыми трения в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры - учреждения, страдающего от отсутствия реформ и согласия.

В 4-м туре голосования в четверг 58 стран-членов исполнительного комитета смогли назвать лишь одного финалиста из двух - катарца Хамада бин Абдулазиза Аль-Кауари, который получил 22 голоса.

На втором месте с одинаковым количеством голосов, по 18 у каждой, оказались французский кандидат Одри Азуле и египтянка Мушира Хаттаб, победительницу среди них должно определить новое голосование в пятницу, в 12:00 дня по Гринвичу.

Никакого единодушия

Кандидат от Катара не вызывает единодушия среди арабских стран, которые разорвали в этом году их дипломатические отношения с Дохой, хотя они в полной мере отстаивали этот пост для своей группы.





Объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО / AFP

Кроме того, недавно всплыли старые подозрения в антисемитизме в отношении катарского кандидата, о которых заявил европейский Центр Симона Визенталя и Антидиффамационная лига (АДЛ) в Соединенных Штатах.

Ему ставят в вину, в частности, предполагаемое молчание в отношении наличия антисемитских книг на книжных ярмарках, когда он являлся министром культуры.

Посреди избирательного процесса в ЮНЕСКО Соединенные Штаты и Израиль нанесли решающий удар, объявив в четверг о выходе из этой организации.

"Это решение не является необдуманным, оно отражает беспокойство Соединенных Штатов касательно роста задолженности перед ЮНЕСКО, необходимости глубокой реформы организации и ее непрекращающейся анти-израильской предвзятости" - сказано в заявлении Госдепартамента для прессы.

"Хотим ли мы продолжать платить деньги" организации с "анти-израильской предвзятостью"? - сказала пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт.

Г-жа Бокова не согласилась с этим обвинением и сказала, что "глубоко сожалеет" по поводу американского решения. "Речь идет о всемирном характере организации", - сказала она в пятницу на радиостанции France Info, подчеркнув, что "многие культурные учреждения Соединенных Штатов, НПО" также выразили свое "разочарование".

Эти сожаления разделяет и Франция, где в Париже расположена штаб-квартира ЮНЕСКО, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который подчеркнул "важную роль Соединенных Штатов в ЮНЕСКО с момента ее основания" в 1946 году, и Россия, которая сожалела по поводу "грустной новости".

"Театр абсурда"



Через несколько часов после американского заявления Израиль, в свою очередь, заявил о будущем выходе из организации, охарактеризовав ее как "театр абсурда, где искажают историю вместо того, чтобы ее сохранять".





Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова 22 сентября 2009 г. в Париже / AFP/ Архивы

"Мы вступаем в новую эру в ООН, когда практикуется дискриминация против Израиля, за это нужно платить" - заявил для прессы Дэнни Дэнон, посол Израиля в ООН.

Конфликт тлел несколько лет на почве спорных позиций ЮНЕСКО по Иерусалиму и Хеврону, отстаиваемых арабскими странами.

В 2011 году принятие Палестины в ЮНЕСКО усугубило кризис и вызвало приостановку финансовых взносов Израиля и Соединенных Штатов, составляющих более 20% бюджета организации.

В июле Вашингтон, впрочем, предупредил, что он пересмотрит свои связи с ЮНЕСКО, назвав "оскорблением истории" решение организации объявить город Хеврон на оккупированном Западном берегу реки Иордан "охраняемой зоной" мирового значения.



Это решение и характеризация ЮНЕСКО Хеврона как исламского города вызвали приступ ярости у Израиля, так как евреи заявляют о своем присутствии в Хевроне в течение 4000 лет. Около 800 евреев живут под защитой военных в Хевроне среди 200000 палестинцев.

После своего выхода из организации, который станет реальностью только к концу 2018 года в соответствии с уставом ЮНЕСКО, Вашингтон желает остаться в ней в качестве наблюдателя.

Такой выход не является чем-то новым: был прецедент в 1984 году при Рональде Рейгане, который поступил так из-за мнимой бесполезности и бюджетных излишеств ЮНЕСКО. И только в 2002 году Соединенные Штаты восстановили свое членство в организации.

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