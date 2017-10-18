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опубликовано редакцией на Переводике 18.10.17 05:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

ИГИЛ (запрещенная в России организация) угрожает террористическими атаками на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России

By MATT ACTON FOR MAILONLINE  17 October 2017

Боссы пропаганды  ИГИЛ  обнародовали леденящую  кровь угрозу  атаковать  Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Террористическая организация  опубликовала  изображение  вооруженного боевика  ИГИЛ и бомбы,  взрывающейся  печально известным  черным  флагом   режима  на  фоне   футбольного  стадиона.

Кроме  того,  на  этом  чрезвычайно  тревожном  обещании  нанести  удар  по  турниру,  также  изображена  официальная  эмблема-символ финала Чемпионата мира 2018 года.


Чемпионат мира по футболу 2018 года будет  проходить  в  11 городах  России с 14 июня по 15 июля, когда на  стадионе Лужники  в Москве  состоится  его  финал.

Десятки тысяч поклонников  футбола  из  Англии,  приехавшие  на  финал  Чемпионата  мира,  как ожидается,  будут  размещены  в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург, второй по величине город России, был сценой ужасной  атаки ИГИЛ  в  апреле,  когда  бомба  спрятанная  в  портфеле  была  взорвана  в  метро, убив 14 человек.

Взрыв был  местью  за  удары  с воздуха России в Сирии, которые помогли  поставить  террористический  режим  на колени.

На прошлой  неделе  ИГИЛ выпустило другую  пропагандистскую  картинку,  на  которой  изображены  пробитые пулями  фотографии президентов  Дональда Трампа и  Владимира Путина, и призыв  к  приверженцам  Исламского государства  организовывать  больше нападений  на  этих  двух ведущих противников  террористического  режима  за границей.


Мишени:  На  другом  недавнем  пропагандистском  изображение ИГИЛ показаны пробитые пулями фотографии президентов  -  Дональда Трампа и Владимира Путина

Изображение  распространенное  по  про-ИГИЛовским  каналам  на шифрованном мессенджере  Telegram и приписываемое  фонду Al-Wafaa Media,  содержит  также  цитату  из  Корана,  используемую  сторонниками  ИГИЛ,  чтобы убедить  джихадистов пользоваться каждой возможностью, чтобы провести смертоносные атаки в США и России.

Несмотря на  то,  что  в  ходе  военных  кампаний  ведомых Москвой  и Вашингтоном,     джихадисты потеряли  большие  территории,  надпись  на  изображениии  утверждает  что   ИГИЛ одолеет  всех  своих врагов на поле битвы.

“Используйте  любой шанс  чтобы  устроить  им  засаду” говорится  в  тексте  под   фотографиями Трампа и Путина,  использованных  в  качестве  мишеней  для  тренировке  в  стрельбе.  

'Левант - кладбище русских и американцев'.


Теряя  позиции: флаги ИГИЛ  ещё  развеваются  в  североиракском городе Шаркат  после того  как иракские силы  изгнали  джихадистов из города

Тысячи русских,  главным образом  из  Средней Азии,  поехали на  Ближний Восток, чтобы воевать  за ИГИЛ.

Эксперты в Москве полагают, что   в  одном  только  2015 году,  к  режиму  присоединилось  приблизительно   2,400  человек.

И исламский экстремизм  является главным  источником  беспокойства  для  Путина  -  сказал Йэн Бжезинский, старший научный сотрудник  Атлантического совета.

“Несмотря на  то,  что  оборонная  доктрина  его правительства  указывает  на  США и НАТО  как  на  самую  большую  угрозу  России, я всегда чувствовал, что Путин расценивает исламский экстремизм  как  наиболее  актуальную угрозу” , сказал Бжезинский.

“Путин приобрел  опыт  уничтожая  чеченцев. Он рассматривал их восстание как проявление исламского экстремизма”.

“Он также  укрепил  свою собственную личную популярность в России, демонизируя чеченцев как исламских террористов и жестоко сокрушая  их”.

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теги: Терроризм  
   
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