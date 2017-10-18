ИГИЛ (запрещенная в России организация) угрожает террористическими атаками на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России

By MATT ACTON FOR MAILONLINE 17 October 2017

Боссы пропаганды ИГИЛ обнародовали леденящую кровь угрозу атаковать Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Террористическая организация опубликовала изображение вооруженного боевика ИГИЛ и бомбы, взрывающейся печально известным черным флагом режима на фоне футбольного стадиона.

Кроме того, на этом чрезвычайно тревожном обещании нанести удар по турниру, также изображена официальная эмблема-символ финала Чемпионата мира 2018 года.





Чемпионат мира по футболу 2018 года будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, когда на стадионе Лужники в Москве состоится его финал.

Десятки тысяч поклонников футбола из Англии, приехавшие на финал Чемпионата мира, как ожидается, будут размещены в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург, второй по величине город России, был сценой ужасной атаки ИГИЛ в апреле, когда бомба спрятанная в портфеле была взорвана в метро, убив 14 человек.

Взрыв был местью за удары с воздуха России в Сирии, которые помогли поставить террористический режим на колени.

На прошлой неделе ИГИЛ выпустило другую пропагандистскую картинку, на которой изображены пробитые пулями фотографии президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, и призыв к приверженцам Исламского государства организовывать больше нападений на этих двух ведущих противников террористического режима за границей.





Мишени: На другом недавнем пропагандистском изображение ИГИЛ показаны пробитые пулями фотографии президентов - Дональда Трампа и Владимира Путина

Изображение распространенное по про-ИГИЛовским каналам на шифрованном мессенджере Telegram и приписываемое фонду Al-Wafaa Media, содержит также цитату из Корана, используемую сторонниками ИГИЛ, чтобы убедить джихадистов пользоваться каждой возможностью, чтобы провести смертоносные атаки в США и России.

Несмотря на то, что в ходе военных кампаний ведомых Москвой и Вашингтоном, джихадисты потеряли большие территории, надпись на изображениии утверждает что ИГИЛ одолеет всех своих врагов на поле битвы.

“Используйте любой шанс чтобы устроить им засаду” говорится в тексте под фотографиями Трампа и Путина, использованных в качестве мишеней для тренировке в стрельбе.

'Левант - кладбище русских и американцев'.





Теряя позиции: флаги ИГИЛ ещё развеваются в североиракском городе Шаркат после того как иракские силы изгнали джихадистов из города

Тысячи русских, главным образом из Средней Азии, поехали на Ближний Восток, чтобы воевать за ИГИЛ.

Эксперты в Москве полагают, что в одном только 2015 году, к режиму присоединилось приблизительно 2,400 человек.

И исламский экстремизм является главным источником беспокойства для Путина - сказал Йэн Бжезинский, старший научный сотрудник Атлантического совета.

“Несмотря на то, что оборонная доктрина его правительства указывает на США и НАТО как на самую большую угрозу России, я всегда чувствовал, что Путин расценивает исламский экстремизм как наиболее актуальную угрозу” , сказал Бжезинский.

“Путин приобрел опыт уничтожая чеченцев. Он рассматривал их восстание как проявление исламского экстремизма”.

“Он также укрепил свою собственную личную популярность в России, демонизируя чеченцев как исламских террористов и жестоко сокрушая их”.

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