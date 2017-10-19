"Айс-Крым": во что обошлась США покупка Аляски у России

По просьбе Русской службы Би-би-си экономисты инвестиционной компании "Реннесанс Капитал" посчитали, во сколько обошлась бы Соединенным Штатам сделка по покупке Аляски в переводе на современные деньги.
Наиболее логичный способ - рассчитать, какую долю от американского ВВП составляла сумма покупки 150 лет назад, и посмотреть, сколько долларов составит аналогичная доля относительно нынешнего размера экономики США, поясняет главный специалист по мировой экономике "Реннесанс Капитала" Чарли Робертсон.
Золото Аляски
Сколько стоил полуостров в современных деньгах
$7,2 млн золотом заплатили США за Аляску России.
≈ $450 млн стоило бы то же количество золота сегодня.
$15 млрд (844 млрд рублей) - экивалент этой суммы в настоящее время, если считать ее как долю от экономики США (0,1% ВВП в 1867 году).
Источники: данные СМИ, расчеты Renaissance Capital archives.gov
На что пошли вырученные деньги?
Если верить сохранившимся документам, Россия потратила большую часть полученной валюты на покупку "принадлежностей для железных дорог".
По-прежнему живы легенды о том, что корабль, на котором перевозили эквивалентное долларам золото, затонул, либо российские чиновники разворовали драгоценности.
Аляска обошлась американскому правительству вдвое дешевле, чем сооружение одного здания суда нью-йоркского округа.
Строительство проходило по инициативе одного из самых коррумпированных политиков в истории Америки Уильяма Твида и, по оценкам, обошлось в сумму до 14 млн долларов с учетом разворованных денег.
Что можно купить на аналогичную сумму сейчас?
Выручка за продажу Аляски, эквивалентная 15 млрд долларов в современных деньгах - это около 844 млрд рублей по текущему курсу. На эти деньги в России можно было бы сделать следующее.
Два раза провести реновацию Москвы, то есть снести более 5 тысяч многоквартирных домов и построить на их месте новые - более высокой этажности.
На треть профинансировать зимнюю Олимпиаду в Сочи и развитие города накануне ее проведения.
Компенсировать один год потерь от санкций западных стран против России, введенных после аннексии Крыма в 2014 году.
Шесть лет содержать аннексированный Крым или построить почти четыре моста через Керченский пролив, соединяющих полуостров Крым с Россией.
Разбить 62 парка "Зарядье" в центре Москвы.
Построить 20 стадионов "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге или почти пять космодромов "Восточный".
Была ли Аляска выгодной покупкой?
Аляска богата природными ресурсами (сперва там нашли золото, потом - нефть), однако была довольно затратна с точки зрения расходов на нее федерального центра.
Вашингтон переплатил за новую территорию, рассчитал профессор Университета Айовы Дэвид Баркер в своей работе, опубликованной в 2009 году. По его оценке, "красная цена" Аляске, - максимум $5 млн в ценах 1867 года.
Получив финансовую выгоду, Россия избавилась от удаленной территории, которую трудно было осваивать и которой угрожал захват со стороны Британской империи, контролировавшей пограничную Аляске Канаду.
На вопрос о возможном обратном присоединении территории, называемой некоторыми россиянами "айс-Крымом", президент России Владимир Путин в апреле 2014 года ответил: "У нас северная страна - 70% нашей территории относятся к районам Севера и Крайнего Севера. Аляска - это разве южное полушарие? Тоже холодно там. Давайте не будем горячиться. Придется им там "северные" [надбавки] платить, надо будет считать бюджетные расходы".
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь