архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 17.10.17 16:40 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Media Line”,

"UNESCO Says No Jewish History on Temple Mount; Hebron and Bethlehem “Integral Part of Palestine”" США - 17 апреля 2016 г. ЮНЕСКО заявила, что Храмовая гора никак не связана с еврейской историей; Хеврон и Вифлеем являются "неотъемлемой частью" Палестины Нога Тарнопольски The Media Line Трое еврейских верующих в сопровождении израильских сил безопасности посещают охраняемую территорию рядом с мечетью аль-Акса на Храмовой горе, известной среди мусульман как Харам Аль-Шариф - Благородное святилище, 28 октября 2015 года. На заднем фоне виден купол мечети "Купол скалы". (Фото: Томас Коикс/AFP/Getty Images) Израильское правительство в ярости из-за пренебрежения ЮНЕСКО, Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры, объявила о ряде резолюций перед самым началом выходных. Одна, представленная Российской Федерацией, призывает к определению роли ЮНЕСКО в защите и сохранении Пальмиры и других сирийских объектов всемирного наследия. Другая резолюция касалась "Усиления вклада ЮНЕСКО в продвижение культуры взаимного уважения и терпимости". Третья резолюция была просто озаглавлена "Оккупированная Палестина" и касалась проблемного исторического центра Иерусалима, который евреи называют Храмовой горой, а мусульмане - Харам Аль-Шариф, Благородное святилище. За исключением того, что связь этого места с евреями, считающегося самым святым для евреев, не была упомянута. В контексте исторического центра Иерусалима документ упоминает Израиль только как "оккупационную державу" и называет само место, всемирно известную эспланаду, окруженную Западной стеной - считающуюся многими экспертами последней существующей подпорной стеной горы, на которой когда-то стояли древние еврейские храмы - только ее исламским именем. В этом решении площадь, выходящая на Западную стену, указывается только в кавычках, за исключением тех случаев, когда используется одно из ее арабских названий - Аль-Бурак, что является отсылкой к вознесению пророка Мухаммеда на небеса. Реакция израильского правительства была яростной. "Это еще одно абсурдное решение ООН", сказано в заявлении разгневанного премьер-министра Беньямина Нетаньяху, опубликованном вечером в субботу. "ЮНЕСКО игнорирует уникальную историческую связь иудаизма с Храмовой горой, где тысячи лет стояли два храма, на которые молился каждый еврей в мире в течение тысяч лет. ООН переписывает исходную часть человеческой истории и снова доказала, что нет такой низости, до которой она не опустится". Кармел Шама Хакоэн, представитель Израиля в ЮНЕСКО, штаб-квартира которой находится в Париже, выпустил пресс-релиз с заявлением, что "даже если ЮНЕСКО примет десятки резолюций и решит продолжить принимать еще тысячи резолюций, Иерусалим всегда будет оставаться частью столицы Израиля и еврейского народа". В субботу вечером, обращаясь к Иордании, Алжиру, Египту, Ливану, Марокко, Оману, Катару и Судану, странам, представившим эту резолюцию, Шама Хакоэн заявил, что "Продолжая идти по этому пути подстрекательства, лжи и террора, вы посылаете ЮНЕСКО по пути к бесполезности". Издание "Jordan Times" радовалось: "Иордания победила в "дипломатическом конфликте" по поводу Иерусалима в ЮНЕСКО". Евреям разрешается посещать объект в заранее оговоренное время, но по международным соглашениям, подписанным в 1967 году, когда Израиль захватил этот район у Иордании во время войны 1967 года, еврейское богослужение запрещено. Не приводя конкретных деталей, резолюция также осудила Израиль за "фабрикацию фальшивых еврейских могил в других местах мусульманских кладбищ" и за "продолжающееся переделывание многих исламских и византийских руин в так называемые еврейские ритуальные бани или в еврейские места молитвы". Среди государств, поддержавших это решение, были Аргентина, Франция, Испания, Словения, Швеция, Индия и Россия, и несколько из них имеют, на первый взгляд, теплые отношения с Израилем. Представитель ЮНЕСКО отказался комментировать это решение. Израильское правительство также отказалось дать комментарии помимо заявления, сделанного аппаратом премьер-министра. Резолюция, считающаяся победой для поборников жесткого анти-израильского курса, также утверждает, что Хеврон, город, в котором, согласно большинству историй, имелась 3000-летняя история проживания евреев, и Вифлеем, место рождения Иисуса, являются "неотъемлемой частью Палестины". Упомянув "идущие израильские незаконные раскопки, работы, строительство частных дорог для поселенцев и разделительную стену внутри исторического центра Аль-Халил/Хеврона, которые пагубно сказываются на целостности объекта, и являющийся результатом этого запрет на свободу передвижения и свободу доступа к местам поклонения, ЮНЕСКО также призвала "Израиль, оккупационную державу, прекратить эти нарушения в соответствии с положениями актуальных соглашений, резолюций и решений ЮНЕСКО". Эта резолюция - не первая попытка заново установить статус святых мест в точке, которая, возможно, является наиболее оспариваемым местом на Ближнем Востоке. В октябре 2015 года, столкнувшись с отводом России, Китая и даже Кубы, которая обычно присоединяется к анти-израильским инициативам, палестинская делегация в ЮНЕСКО отозвала предложенную резолюцию, которая должна была определить саму Западную стену как "составную часть" охраняемой территории, священной для мусульман. Анвар Бен Бадис, профессор арабского и арамейского языка в Иерусалимском университете и университете Аль-Кудс, который часто возглавляет экскурсии на эспланаде, сказал, что это решение является "однозначно политическим, и никоим образом не юридически значимым или обязательным, но попыткой поддержать и содействовать борьбе палестинцев". В беседе с "The Media Line" Бен Бадис сказал, что он считает, "что каждое решение обеспечивает международную поддержку всему, что делают палестинцы, чтобы освободить Аль-Акса и всю Палестину". статью прочитали: 18 человек Комментарии