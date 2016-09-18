Потерянное поколение: молодые депутаты возвращают рэкет на улицы Киева

В пятницу, 16 сентября, у стен здания администрации президента Украины так называемые «ветераны АТО» провели массовую акцию протеста. Бывшие военные вышли на улицу, чтобы потребовать от Петра Порошенко выполнения данных обещаний. Так, в 2015 году президент пообещал всем, кто примет участие в войне на Донбассе, бесплатно выделить землю для строительства домов. Но никто из участников боевых действий этой земли так и не увидел. Масла в огонь подливает тот факт, что куда более щедрые дары из рук украинских властей принимают те, кто не рисковал своей жизнью, но оказался, как говорится, в нужное время в нужном месте. В этом плане весьма показательна история головокружительного карьерного взлёта молодого депутата Дмитрия Белоцерковца.

Как сообщает издание Whoswhos, депутат от «Блока Петра Порошенко» Дмитрий Белоцерковец попал в Верховную Раду в довольно молодом для политика возрасте – 30 лет. До вооружённого переворота 2014 года на Украине о нём мало кто слышал, но к настоящему моменту он успел не только занять депутатское кресло, но и стать фактически теневым хозяином Киева. Как же всего за два года молодой человек успел так «подняться»?

До 28 лет Белоцерковец прожил в родном Севастополе, где занимался лёгкой атлетикой и активно участвовал в общественной жизни города. На первый взгляд, персонаж со всех сторон сугубо положительный. Но этого «студента, комсомольца и, наконец, просто красавца» в городе, мягко говоря, невзлюбили. Например, неизвестные сожгли активисту машину. По всему Севастополю несколько раз появлялись плакаты с довольно нелицеприятной информацией о Белоцерковце. Его даже обвиняли в педофилии, хотя уголовное дело и не было заведено. В итоге, в 2014 году, после присоединения Крыма к России, Белоцерковцев сбежал в Киев, где его ждала головокружительная карьера.





Сами севастопольцы утверждают, что репутация Белоцерковца была кристально чиста лишь на бумаге. На деле же молодой человек занимался продвижением интересов партии «УДАР», ныне возглавляемой Виталием Кличко. Представители «УДАРа» под руководство Белоцерковца в Севастополе проводили множество так называемых проукраинских акций – разукрашивали памятники и значимые для города места в цвета украинского флага, портили оставшуюся символику СССР и занимались прочим вандализмом. Очевидно, что мелкого хулигана власть имущие не стали бы пристраивать в депутатское кресло. Весь этот «патриотический» вандализм ударовцев был лишь отвлекающим прикрытием. На деле же молодой Белоцерковец помогал своим старшим товарищам «гасить» неугодных городских чиновников, чьи места вскоре занимали «нужные» люди.

Совсем не удивительно, что сразу после того, как Крым объявил о выходе из состава Украины, ударовец и его товарищи сразу же задумались о бегстве с полуострова. Видимо, молодчики, потеряв прикрытие из Киева, испугались оставаться один на один с теми, кого ещё вчера пытались выжить из Севастополя. Белоцерковец принял решение бежать в украинскую столицу, поближе к своему благодетелю Виталию Кличко. Тот, в свою очередь, отблагодарил своего последователя за верность и чёрную работу должностью советника.

При этом должность юного «героя майдана» оказалась далеко не номинальной. Нового советника поставили отвечать за борьбу с уличной торговлей и следить за работой коммунальных служб. Белоцерковцев подошёл к новым задачам со всей возможной ответственностью и меньше чем за год прославился в прессе как непримиримый борец с ларьками. Но у простых киевлян фамилия Белоцерковца уже ассоциируется с возвращением 90-х. Предприниматели, которым «посчастливилось» ознакомиться с методами ведения дел новым советником, рассказывают, что представители молодого политика в открытую требуют взятки. Отказов же они не принимают – предпринимателя лишают прав на торговую точку, после чего избивают, чтобы другие даже не думали сопротивляться новому порядку.

Именно с его подачи сотни мелких предпринимателей лишились своих точек по самым разным причинам. Не менее примечателен и тот факт, что на места ликвидированных «ларёчников» сразу же приходили компании однопартийцев Белоцерковца. Таким образом молодой «патриот» подмял под себя всю мелкорозничную торговлю в украинской столице. Аналогичным образом сложилась ситуация и в коммунальной сфере.

Впрочем, не один лишь Белоцерковец променял родной город на столичную карьеру. Другой молодой ударовец Иван Клипа тоже сбежал из Севастополя и сразу возглавил предприятие «Киевблагоустройство». Их землячка и соратница Татьяна Громовецкая сходу возглавила работу предвыборных штабов сперва Виталия Кличко, а затем и Олега Ляшко.

Как мы видим, подачки от новой власти получают обычные вандалы, коррупционеры и прочие деятели майдана. Простые же украинцы остались ни с чем. Солдаты, вернувшиеся с Донбасса, месяцами ждут зарплат. Пенсионеры не в состоянии оплатить коммунальные платёжки, даже если отдадут все свои сбережения. При этом у власти оказались те, кто ещё вчера занимался раскрашиванием заборов в цвета флага да ломал памятники.

Автор: Арсений Гурский

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