опубликовано редакцией на Переводике 18.10.17 22:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “UAWire.org”,

"US provides important evidence of MH17 crash" США - 17 октября 2017 г. США предоставили важные свидетельства о крушении рейса МН17 США предоставили важные свидетельства следователям по делу рейса МН17 малайзийского "Боинга 777", который был сбит над Донецкой областью в 2014 году, как заявил нидерландский генеральный прокурор Фред Вестербеке, возглавляющий Объединенную следственную группу (ОСГ) по делу МН17, в интервью для "Новой газеты". По словам Вестербеке, следственная группа получила доступ к фотографиям района, сделанным американскими спутниками. "Да, они у нас действительно есть. Коллега из моего аппарата, имеющий доступ к разведывательным средствам, помеченным "совершенно секретно" и "государственная тайна", видел и изучил данные со спутников, которые есть у США", - объяснил Вестербеке. Он добавил, что США также предоставили следователям их собственный отчет, который использовался в расследовании. "Я вас уверяю, что не всегда можно все увидеть, даже с помощью американских спутников. Особенно так как тот день был облачным, как вы помните. Я не могу сказать, что было на фотографиях, потому что их видел мой коллега, имеющий допуск к данным. Он видел отчет американцев, с их выводами, и эта информация также использовалась нами в расследовании", - сказал Вестербеке. Он также отметил, что у расследования нет сомнений, что в уничтожении малайзийского "Боинга 777" виновата российская зенитная ракетная система "Бук". "Нет никакого смысла искать другие "Буки", которые могли бы уничтожить самолет, если мы уже знаем, какой "Бук" стрелял и откуда. Ответы на эти вопросы были уже даны в 2015 году в докладе Совета безопасности Нидерландов, которому помогали эксперты из более чем десяти стран, и даже русские, между прочим. С нашей стороны, мы в ОСГ установили, что "Бук" прибыл из России. У нас нет никаких сомнений в наших заключениях, которые основаны на абсолютной объективности", - прокомментировал Вестербеке. "На презентации в 2016 году мы же объяснили, что украинская станция, которая должна наблюдать за траекториями полетов в том районе, не работала, а другая станция находилась в ремонте. Мы проверили эту информацию и нашли много подтверждений этого: на станциях действительно шел ремонт. Позднее мы смогли найти еще один радар приблизительно в том же районе. Мы взяли с него данные, и это также было основой для наших выводов и было представлено в докладе. Но я все же хочу сказать, что различным радарам уделяется слишком много внимания, в то время как есть множество других свидетельств. Есть люди, которые видели их собственными глазами, что произошло. Живые люди видели этот "Бук"! Есть видео, как он движется в Снежное! И мне хочется воскликнуть: разве не достаточно разговоров про радары? В этом больше нет необходимости! У нас более чем достаточно свидетельств того, что произошло", - отметил нидерландский генеральный прокурор.

"Представьте себе ситуацию: у вас есть свидетели, которые видели момент преступления - как один человек застрелил другого. И у вас уже есть видеозаписи и фотографии того, как виновник приобрел оружие. И он даже обсуждал все это по телефону. У вас уже есть все доказательства. Какой смысл искать и расследовать другое оружие в городе и спрашивать, где данные радара?" - сказал Вестербеке. === Нидерланды получили ракету "Бук" из Грузии для расследования катастрофы МН17 http://uawire.org/netherlands-receive-buk-missile-from-georgia-to-investigate-mh17-disaster Среда, 18 октября 2017 Нидерландские военные получили зенитную ракету "Бук" и будут использовать ее в расследовании катастрофы рейса МН17, сообщает RTL Nieuws. Согласно этому телеканалу, 21 февраля этого года члены нидерландской военной разведывательной службы и службы безопасности вылетели в Грузию на транспортном самолете "Hercules", принадлежащем Министерству обороны. Ракета "Бук" была передана им в Грузии. На следующий день самолет вернулся, и ракета была отправлена на военно-воздушную базу в Гилзе-Рейен. Представитель офиса нидерландского прокурора подтвердил эту информацию. По его словам, Нидерланды обратились к Грузии за помощью, так как Криминальный институт Нидерландов рекомендовал собрать как можно больше информации. "По этой причине Объединенная следственная группа (ОСГ) связалась с различными странами, включая Финляндию, Украину и Грузию. В соответствии с резолюцией ООН 2166 Грузия предоставила необходимую юридическую помощь, и в начале 2017 года ракета "Бук" стала доступна для уголовного расследования", - сказал он. Телеканал, сославшись на свои собственные источники, также сообщил, что ракета "Бук" имеется у Министерства обороны, которое хочет узнать о ее эффективности.

Министерство обороны, в частности, изучает, насколько эта ракета является угрозой для нового истребителя программы JSF (ударный истребитель). В соответствии с этой программой был разработан новейший истребитель F-35 пятого поколения. Нидерландское новостное агентство NOS отметило, что это не первая ракета "Бук", использованная Нидерландами в расследовании катастрофы МН17. Предыдущие тесты проводились в Финляндии, где испытывалась взрывная сила ракеты.

Крушение "Боинга 777" рейса МН17 унесло жизни 283 пассжиров и 15 членов экипажа, включая 80 детей. Большинство жертв являлись гражданами Нидерландов, Малайзии и Австралии. Международная группа, расследующая крушение самолета, пришла к заключению, что пассажирский самолет был сбит ракетой, запущенной из зенитной системы "Бук", и что она была доставлена с территории России. Ранее сообщалось, что установлены 100 человек, подозреваемых в участии в крушении самолета авиакомпании Malaysian Airlines, и что они будут названы в 2018 году. статью прочитали: 55 человек Комментарии