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опубликовано редакцией на Переводике 18.10.17 10:30
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Иракские силы захватили нефтяные месторождения Киркука

Боевые действия продолжаются на так называемых спорных территориях северного Ирака после курдского референдума о независимости. 

Дэниел Дж. Гребер

 

Иракские вооруженные силы взяли под контроль нефтяные месторождения в мятежном Киркуке посреди боевых действий на так называемых спорных территориях. Архивная фотография Швана Харки / UPI/ Лицензионная фотография

17 октября (UPI) - Иракские вооруженные силы, действуя в северных мятежных провинциях, взяли под контроль нефтяные месторождения в Киркуке, подтвердила курдская политическая партия. 

Курдские вооруженные силы отступили из северного города Синджар после стычки с военизированными формированиями, верными федеральному правительству в Багдаде. Этот город входит в территории, являющиеся предметом конфликта между полуавтономным курдским правительством и федеральным правительством в Багдаде. Спорные территории расположены к северу от линии, протянувшейся от Ханакин вдоль восточной границы с Ираном до Синджара, рядом с границей с Сирией.  

Террористическая группа, называющая себя "Исламское государство", была выбита из Синджара два года назад, и иракское правительство работает над более широким планом восстановления после освобождения региона. Боевые действия усилились в выходные между иракскими и курдскими вооруженными силами, несколько недель спустя после спорного курдского референдума о независимости.

Согласно медийному подразделению Патриотического союза Курдистана, политической партии, иракские вооруженные силы захватили контроль над нефтью Киркука, электрическими станциями и другими промышленными объектами.

"Контроль над газовым предприятием Северной газовой компании, полицейской частью, электростанцией Киркука, узлом фильтрации рядом с газовым предприятием, подразделения продолжают продвигаться вперед" - говорится в заявлении, приписываемом иракским вооруженным силам. 

Напряженность в северном Ираке добавила премию за риск к цене на сырую нефть. В то время как большая часть иракских нефтяных запасов находится на юге страны, сотни тысяч баррелей нефти ежедневно идут на север, в турецкий порт на Средиземном море.

Иракско-курдские стычки происходили и до вторжения в Ирак под руководством США, хотя в отчете ПСК сказано, что обе стороны пытаются избежать потерь в живой силе.

"Мы заверяем наших людей в Курдистане и Киркуке, что мы защищаем их безопасность и интересы, и только выполнили конституционный долг по распространению федерального управления, созданию безопасности и защите национального богатства в городе" - говорится в заявлении иракского премьер-министра Хайдера аль-Абади.   

Нет никаких признаков, указывающих на то, что нефтяные операции на формально курдской территории были приостановлены. Норвежская нефтегазовая компания DNO заявила в понедельник, что она получила 4 миллиона долларов от полуавтономного Курдского регионального правительства. Это первый платеж по условиям соглашения от 1 августа, которое присвоило DNO большую долю в нефтяном месторождении "Тауки", а также 3 процента доходов, подлежащих уплате ежемесячно в течение следующих пяти лет.   

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теги: Ирак, Нефть, курды  
   
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