Полякам можно: от былой решительности Киева не осталось и следа!

Небезызвестный закон об образовании на Украине вызвал шквал критики в адрес Киева, а обсуждения вокруг данного нововведения и по сей динь идут полным ходом. Напомним, что ПАСЕ приняло резолюцию о необходимости пересмотра положений упомянутого закона, а Бухарест и Будапешт выступили с решительным осуждением действий украинских коллег. Сегодня же стало известно, что и поляки, собственно, внесли свою лепту…

Несколько часов назад в сети появилось сообщение, что глава польского Минобразования Анна Залевская в ходе переговоров со своей украинской коллегой Лилией Гриневич подтвердила действие между странами украинско-польского взаимопонимания о гарантированном предоставлении нацменьшинствам возможности обучения на родных языках.

Сообщается, что до 22 октября стороны подпишут соответствующую декларацию, которая закрепит за польской общиной, проживающей на территории Украины, возможность изучать родной язык в школах. Также польская министр признала, что в первоначальной публикации закон об образовании, подписанный Петром Порошенко 26 сентября, вызвал у Варшавы много сомнений и вопросов. Однако теперь, подчеркнула чиновница, вопрос урегулирован.

Чем примечателен данный случай? Дело в том, что Киев изначально занял очень твердую позицию по закону об образовании – украинские чиновники решительно отказывались идти даже на малейшие уступки, апеллируя к тому, что подобное нововведение является жизненно важным условием для выживания и развития украинского языка.

А когда закон осудили в ПАСЕ, позиция Киева сразу же изменилась… Пошли на уступки буквально всем, и полякам в первую очередь! Так что же получается, вопрос выживания украинского языка уже не такой принципиальный что ли?! Или есть, так сказать, вышестоящие политические силы, которым противоречить не стоит? О каком же тогда суверенитете идет речь, а, независимые?

Евгений Радугин