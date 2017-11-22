Южная Осетия расправляет крылья

Визит Президента Республики Южная Осетия Анатолия Ильича Бибилова в Москву и итоги его беседы с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, последние шаги Южной Осетии как в рамках, так и вне рамок этого визита с полным основанием можно называть прорывом, выходом на новый, более высокий уровень развития и югоосетинско-российских отношений, и Южной Осетии в целом.

Основанием для такого вывода служит, в частности, масштаб проблем, стоявших как перед республикой в целом, так и перед отдельными категориями граждан, о решении которых было объявлено по итогам визита.

Благодаря достигнутым успехам, визит имел большой резонанс в Южной Осетии. Министр иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев заявил: «Визит прошел на самом высоком уровне, это касается не только протокольного обеспечения, но, в первую очередь, я имею в виду содержательную часть состоявшихся встреч. Удалось снять вопросы, которые ждали своего разрешения многие годы. Диалог лидеров стал показателем уровня взаимоотношений, который достигнут за короткое время. Подписанные документы пополнили солидную договорно-правовую базу двусторонних отношений. Этот процесс в настоящее время продолжается».

С этими днями в жизни Республики связано немало событий с эпитетом «впервые». Рассмотрим решения, которые благотворно скажутся на дальнейшей реализации прав и законных интересов наибольшего числа людей.

Первое – вопросы учета стажа миротворцев, служивших в миротворческом батальоне Смешанных сил по поддержанию мира и правопорядка от Осетии с 1992 по 2008 годы в бывшей зоне грузино-осетинского конфликта.

В течение многих лет выходящим в отставку или на пенсию осетинским миротворцам не начислялась пенсия под предлогом того, что миротворческих батальон был «от Северной Осетии», а действующее законодательство России не предусматривает функционирования вооруженных формирований субъектов Российской Федерации. Однако при этом игнорировался тот факт, что в случае противоречия между национальным законодательством и международным договором силу имеют положения международного договора, в данном случае – весь комплекс договоров, связанных с миротворческим процессов в бывшей зоне грузино-осетинского конфликта. В итоге люди, которые годами служили с риском для жизни, оберегая мир и покой жителей прифронтовой зоны, при выходе на пенсию оставались ни с чем.

Благодаря принципиальной позиции и доброй воле руководителей Южной Осетии и России, данная проблема впервые сдвинулась с мертвой точки.

«Речь на сегодняшний день идет о том, чтобы служба миротворцев в Южной Осетии засчитывалась, и в России им назначались пенсии. Это самая главная социальная гарантия, в которой нуждается каждый военнослужащий, служивший в миротворческих силах», – сказал А. И. Бибилов по итогам встречи. Он также сообщил, что В. В. Путин дал прямые поручения по данному вопросу, которые сегодня уже приняты к исполнению.

Вторая проблема важна и болезненной не только в переносном, но и прямом смысле. Согласно переписи населения Южной Осетии 2015 года, из 48,1 тыс. граждан республики 43,9 тыс. имеют также гражданство РФ. Это 91%. Для получения медицинской помощи на территории России они помимо паспорта должны были предоставлять и документ о регистрации на территории Российской Федерации. А граждане России, у которых нет регистрации в стране своего гражданства, могли рассчитывать только на платную медицинскую помощь.

Для облегчения получения медицинской помощи этой категорией наших соотечественников министрами здравоохранения России и Южной Осетии Вероникой Скворцовой и Георгием Тотчиевым подписано "Соглашение о распространении системы ОМС на россиян, проживающих в Южной Осетии". Оно касается как раз тех граждан России, которые также имеют и югоосетинское гражданство, но не имеют официальной регистрации на территории РФ и постоянно проживают в Южной Осетии. В соответствии с Соглашением им будут выдаваться полисы ОМС для оказания медпомощи в лечебных организациях России.

Казалось бы, что еще надо? Но Президенты не остановились на достигнутом: Владимир Путин отдал указание решить вопрос передачи Южной Осетии вертолета с медицинским оборудованием. Вертолет необходим для экстренной эвакуации людей из Южной Осетии в российские медицинские учреждения в случае необходимости, когда из-за неблагоприятных погодных условий ТрансКАМ будет закрыт в холодное время года.

Фактически это будет означать, что у Южной Осетии впервые появляется своя авиация. Правда, пока только санитарная. Но это уже переход на новый, более высокий уровень развития нашей Республики. Для обслуживания вертолета нужны специалисты, высококвалифицированные кадры, высокотехнологичная инфраструктура. РЮО придется выйти на совершенно другое качество образования. Одно дело – Республика без авиации, и совсем другое дело – Республика со своей авиацией.

Это краснореичвый пример заботы о рядовом гражданине. Причем – на очень и очень высоком уровне Президентов и Министров Южной Осетии и великой России!

Ожидаются новшества и в вопросе признания Россией дипломов образовательных учреждений Южной Осетии. Югоосетинская сторона уже провела все необходимые процедуры, после чего МИД Южной Осетии направил МИД РФ соответствующее уведомление. После ответа от Российской Федерации о том, что они тоже провели соответствующие мероприятия, вступит в силу подписанное 12 апреля 2017 года Соглашение между правительствами Республики Южная Осетия и Российской Федерации о взаимном признании образования и квалификаций вступит в законную силу.

Работа по укреплению югоосетинско-российских взаимоотношений проводилась не только в рамках визита и не только в Москве. Но, подчиняясь единому центру воли, по выданному народом мандату на укрепление интеграционных связей с Россией, эта работа проводится по всем фронтам, перспективным направлениям.

Так, в этом году впервые директор Республиканской национальной библиотеки имени Анахарсиса Валерия Кокоева приняла участие в работе ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России в Санкт-Петербургской национальной библиотеке. Она выступила с докладом на заседании круглого стола «Проблемы и перспективы деятельности библиотек провозглашенных республик постсоветского пространства и их сотрудничества с библиотечным сообществом Российской Федерации». Организаторами мероприятия являются министерство культуры РФ, Российская национальная и Российская государственная библиотеки.

Оказался визит прорывным и в области международных отношений Республики Южная Осетия. В первую очередь, это касается дружественного нам небольшого по территории, но огромного по силе духа ее народа островного государства Науру. Как эти её качества похожи на наши!

В Москве состоялась первая встреча между Президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым и президентом Науру Бароном Дивавеси Вакой. Барон Дивавеси Вака – науруанский музыкант и композитор, многолетний член парламента, до избрания президентом работал министром общественных работ и министром образования.

Главы государств обсудили пути развития сотрудничества. МИД Южной Осетии по указанию Президента уже направил министерству иностранных дел, внешней торговли и финансов Республики Науру ноту с просьбой аккредитовать гражданина Республики Южная Осетия и Новой Зеландии Таймураза Битиева в качестве представителя МИД РЮО при МИД Науру.

Президент Науру, со своей стороны, заверил, что его страна гордится дружбой с Южной Осетии и, не оглядываясь на возможные последствия, будет всячески продвигать и защищать интересы РЮО в регионе, прилагая усилия для расширения международных связей Южной Осетии как со странами региона, так и другими государствами, с которыми Науру поддерживает дружеские отношения.

На общественном уровне идёт работа над развитием традиционно дружественных отношений между осетинским и болгарским народами. Как раз в эти дни в Южной Осетии впервые в истории вышли в свет болгарские народные сказки на болгарском и осетинском языках. Книга предназначена для школьников средних классов и служит популяризации болгарского устного народного творчества среди учащихся, развитию дружественных отношений между народами Южной Осетии и Болгарии. Оригинальна и сама композиция книги. Её можно читать с двух сторон – с одной стороны это книга сказок на болгарском языке, с другой стороны – те же сказки на осетинском языке.

С Болгарией связано и имя генерал-лейтенанта Сергея Хабалова – участника Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, которую в Болгарии называют Освободительной. Шашку героя преподнес в дар Анатолию Бибилову Владимир Путин, что также явилось проявлением гостеприимства и радушия, которые были продемонстрированы российской стороной к руководству Южной Осетии. Это говорит о высоком уровне уважения и доверия российского руководства к нашей стране и нашему народу в целом.

«Мы этой дружбой очень дорожим и высоко ценим ставшие уже традиционными теплые отношения наших лидеров и наших стран», – заявил по этому поводу Министр иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев.

К сожалению, ответом Грузии на эти и другие мирные шаги югоосетинских и российских политиков, ответом на поступательный ход восстановления и развития Южной Осетии являются враждебная риторика и стрельба. В октябре зафиксировано два случая обстрела указателей на границе со стороны грузинского села Цителубани.

Как видим, дальнейшее углубление сотрудничества Грузии и НАТО уже представляет реальную угрозу региональной безопасности. Об этом ранее заявил и МИД России. Было бы ошибкой со стороны Грузии представлять Южную Осетию такой же слабой и беззащитной, как в 1991 году. «Южная Осетия – важный партнёр и союзник России», – заявил Владимир Путин. Южная Осетия и Россия договорились теснее координировать шаги в противодействии вызовам и угрозам безопасности в Закавказье, а также продолжать самое плотное взаимодействие в борьбе с терроризмом и оргпреступностью.

Конечно же, немаловажное значение для успешного решения этой задачи является должный уровень экономического развития Южной Осетии. Россия является основным внешнеторговым партнёром Южной Осетии. Двусторонний товарооборот за январь-сентябрь текущего года увеличился почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причём экспорт югоосетинских товаров в Россию вырос более чем на четверть.

Главы двух государств поручили Межправкомиссии предпринять дополнительные меры по стимулированию двусторонних экспортных и импортных обменов. Уже подготовлены и новая Инвестпрограмма на 2018–2019 годы, которая будет утверждена в ближайшее время, а также специальный пакет льготного кредитования для населения и предприятий Южной Осетии на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Средства выделяются в первую очередь на подъём агропромышленного комплекса, поддержку малого предпринимательства.

Как видим, Республика Южная Осетия, при всесторонней помощи России, планомерно развивается по всем направлениям, охватывая все новые и новые области, всё шире расправляя крылья. И это не только крылья санитарной авиации, о которой говорится в статье…





Инал Плиев,

международный эксперт ИА «Рес»



