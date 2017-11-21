Как оберштурмфюрер СС стал советским разведчиком

Ефим Шуман

Во времена "третьего рейха" он засылал диверсантов в тыл союзников СССР в войне с гитлеровской Германией. И - хотя вовсе не был героем - награжден двумя советскими орденами. За что?



"Двойной агент Хайнц Фельфе открывает Америку", - так называется книга немецкого историка спецслужб Бодо фон Хехельхаммера (Bodo von Hechelhammer), вышедшая в Германии в октябре этого года и рассказывающая об одном из самых успешных советских "кротов" в разведке Западной Германии БНД (Bundesnachrichtendienst). В центре документального повествования - поездка ведущих сотрудников западногерманской разведки в США в сентябре 1956 года.



Под угрозой провала

Это событие примечательно во многих отношениях. Во-первых, потому, что американцы пригласили именно тех людей, которым отводили особую роль в борьбе с советским шпионажем в ФРГ, - всего восемь человек. Во-вторых, это была настоящая "болдинская осень" двойного агента Хайнца Фельфе (Heinz Felfe): так много важной для КГБ информации он сумел добыть. Фельфе, возглавлявший в немецкой разведке отдел контршпионажа против СССР и тайно работавший на КГБ под псевдонимом Пауль, выдал, в общей сложности, около ста сотрудников и агентов ЦРУ.

Хайнц Фельфе

О том, насколько важной КГБ считало поездку в США, говорит хотя бы тот факт, что еще за год до нее, когда поездку только планировали, советские связники прекратили все встречи с Фельфе. Это "воздержание" окупилось сторицей. Спустя два месяца после возвращения из США Хайнц Фельфе тайно отправился в Восточный Берлин, где в течение двух дней давал характеристики сотрудникам ЦРУ и ФБР, рассказывал о структурах и рабочих методах американской разведки и контрразведки и об их технических возможностях.

Последние едва не стали причиной провала Фельфе. Во время посещения штаб-квартиры ФБР американцы, стремясь произвести впечатление на союзников, решили продемонстрировать им, как работает детектор лжи. И продемонстрировать как раз на Хайнце Фельфе. С огромным трудом ему удалось отговориться и, таким образом, предотвратить возможное разоблачение. Но к вечеру его лицо опухло, губы отекли, кожа покрылась красными волдырями... Фельфе объяснил приступ крапивной лихорадки аллергией и страшной жарой, которая царила тогда в Америке. Конечно, как подчеркивает автор книги, причина была другая: его психическое состояние, страх провала.

Несмотря на страшный зуд, он побоялся обратиться к врачу в Америке: а вдруг накачают медикаментами и он выдаст себя? Куратор КГБ Коротков не раз пугал Фельфе такой возможностью. Однажды он даже не разрешил ему удалять полипы под наркозом, и Фельфе пришлось перенести эту операцию без обезболивания.

Как завербовали Фельфе

Интересно, что еще до поездки в США возникали подозрения в отношении "крота" в западногерманской разведке. Коллеги не раз обращали внимание на ненасытное любопытство Фельфе и на то, что он жил явно не по средствам, но благодаря информации, которую ему подкидывало КГБ, тот был на очень высоком счету в БНД, и его до поры до времени не трогали. Кроме того, американская военная контрразведка CIC, в отличие от ЦРУ, с самого начала с недоверием относилась к бывшим нацистам, предостерегая от сотрудничества с ними, в частности, и с Хайнцом Фельфе. Военные считали такое сотрудничество не только сомнительным с моральной точки зрения, но и ненадежным: бывших нацистов легко шантажировать и ловить на компромате.

Именно так произошло и с Хайнцом Фельфе. Бывшего оберштурмфюрера СС завербовал его бывший коллега, офицер СД Ганс Клеменс (Hans Clemens), ставший после войны советским агентом. В вербовке использовался испытанный метод кнута и пряника. Клеменс убеждал Фельфе в том, что, мол, русские относятся к немцам с большим уважением, чем высокомерные американцы и британцы, к тому же платят хорошие деньги. А что касается "кнута", то бывшему подчиненному Гиммлера напомнили о том, как работая в 1944 году в спецотделе СД в Нидерландах, он организовывал засылку диверсионных групп в тыл западных союзников. Они, похоже, об этом не знали.

Никаким антифашистом, противником Гитлера и так далее двойной агент Пауль никогда не был, подчеркивает автор книги. Самый обыкновенный нацист, вступивший еще до прихода Гитлера к власти в "гитлерюгенд" (молодежную организацию НСДАП), Фельфе служил сначала в личной охране высокопоставленных деятелей "третьего рейха", а потом сделал карьеру в Главном управлении имперской безопасности.

Шпион-профессор

После войны учился на правоведа (!), заодно выявляя по заданию британской разведки коммунистов в Боннском университете, был взят на работу в так называемую "Организацию Гелена", предтечу БНД, и завербован советскими чекистами. Работал и тут старательно, дослужился в западногерманской разведке до начальника советского отдела и попутно передал КГБ, в общей сложности, 300 микрофильмов, на которых были сняты 15 тысяч секретных документов.

Обложка книги

Даже когда один из агентов ЦРУ, работавший в польской разведке, узнал, что среди тех, кто ездил в США, был советский агент, на Фельфе сначала не подумали. Разоблачили его, в первую очередь, благодаря майору КГБ Анатолию Голицыну, перешедшему на сторону американцев. Этот перебежчик - весьма неоднозначная фигура, но на Фельфе навел именно он. Правда, специальная группа, созданная в БНД для поиска советского "крота", уже подбиралась к Фельфе, но до Голицына подозрительные моменты не складывались в общую картину.

Хайнца Фельфе арестовали 6 ноября 1961 года. Спустя полтора года его судили и приговорили к 14 годам заключения за шпионаж и измену родине. Кстати говоря, арестованный вместе с ним Клеменс получил 10 лет. В 1969 году Фельфе обменяли на политических заключенных, осужденных в ГДР, и двух студентов из Гейдельберга, арестованных в СССР.

Какое-то время он жил в Москве, потом защитил диссертацию в восточноберлинском университете имени Гумбольдта и стал там профессором криминалистики. Как можно прочитать в российских источниках, бывший оберштурмфюрер СС и охотник за коммунистами был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

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