Турецкий разворот: Эрдоган усомнился в благонадежности НАТО

Как известно, серьёзное недопонимание между Анкарой и Вашингтоном возникло после неудачной попытки свержения действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Американская сторона предоставила убежище главному заговорщику и финансирование. Однако эти события можно считать лишь началом разлада, впоследствии раскол между Турцией и так называемой западной коалицией только увеличивался…

Наряду с конфликтами Анкары с Брюсселем и Вашингтоном, политика руководства Североатлантического альянса вызывает у турецкой стороны большую обеспокоенность, о чем заявил вчера президент страны Реджеп Эрдоган. «Вопрос доверия к организации вызывает серьезные вопросы в альянсе в целом», - заявил турецкий лидер, комментируя отказ НАТО в помощи Анкаре в сфере противовоздушной обороны.

В частности, президент Турции вспомнил пару эпизодов из взаимоотношений с Североатлантическим альянсом. Во-первых, руководство организации спешно вывело с территории страны зенитно-ракетные системы патриот, когда Турции угрожала опасность со стороны вероятных противников в регионе. Во-вторых, резкая критика представителями НАТО решения Анкары закупать российские комплексы С-400 также вызвала у турецкой стороны огромное негодование.

Более того, Эрдоган подчеркнул, что он убежден в том, что Штаты «поддерживают политически, вооружают и снабжают деньгами» террористические группировки в САР. Что, в общем-то, действительно так и уже давно не является ни для кого секретом. В частности, Минобороны России привело за последние несколько лет несметное количество доказательств сотрудничества джихадистов и США (причем не только в Сирии).

«Анкара прекрасно осведомлена о реалиях региона. Вопрос в другом: осознают ли США последствия своей политики?», - заявил турецкий лидер в завершении своей речи. Стоит отметить, что вопрос этот, к сожалению, уже следует относить к категории риторических. Так как очевидно, что в Белом Доме не намерены отказываться от деструктивной политики дестабилизации на Ближнем Востоке.

Евгений Радугин