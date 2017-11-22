|
|последние за вчера, 21.11.17
|
|
дата публикации
22.11.17 07:01
Фотогалерея: Государственный музей И.В.Сталина в Гори
Государственный музей И.В.Сталина находится в его родном городе Гори. Музейный комплекс был открыт в 1957г. В домике, где Сталин родился, мемориальный музей был открыт еще при его жизни в 1937 г.
Двухэтажное здание музея было построено по проекту архитектора Арчила Курдиани. Здание облицовано экларским камнем. Впечатляют украшенные орнаментом колонны и облицованный мрамором вестибюль.
В музейный комплекс входят мемориальный домик, вагон Сталина и двухэтажное экспозиционное здание. Перед зданием музея стоит выполненная скульптором Силованом Какабадзе статуя Сталина.
В музее собраны уникальные экспонаты: мемориальные вещи, подарки, художественные полотна, фото- и кинодокументы. Стационарная экспозиция, рассказывающая о жизни и деятельности Сталина, размещена в шести залах.
Материалы первого зала рассказывают о дореволюционном периоде жизни Сталина и его деятельности во время революции.
Второй зал охватывает 1925-1939 гг. истории Советского государства; освещается проводимая под руководством Сталина борьба за экономическое и культурное развитие страны.
Третий зал содержит фотоматериалы периода второй мировой войны. Имеются фото, сделанные на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. Экспонируется одна из интересных фотографий Сталина без ретуши. Один из стендов рассказывает о личной жизни Сталина.
В четвертом зале среди мраморных колонн находится шестой экземпляр посмертной маски Сталина (автор - скульптор М.Манизер). Здесь же экспонируется картина народного художника СССР У.Джапаридзе « И.Сталин в гробу».
Пятый зал музея полностью отдан подаркам Сталину.
В шестом зале экспонируются первый рабочий кабинет Сталина, в котором он работал в 1918-1922 гг., и его личные вещи.
Отдельная комната посвящена периоду репрессий. Она существует с 2010 года.
Общая площадь музейного комплекса 3529,7 кв.м. В музейных фондах в настоящее время хранится до 40000 экспонатов, документов, картин и вспомогательных материалов. В музее имеется научная библиотека для сотрудников.
Значительную часть экспонатов музею Сталина передал бывший Музей Революции ( Москва).
Музей
Личные вещи И.В.Сталина
Личный кабинет Сталина (1918-1922 гг.).
Телефон в кабинете. Черный телефон фирмы «Сименс».
Авторучка немецкой фирмы «Пеликан», которой Сталин пользовался на Ялтинской и Потсдамской конференциях.
Личные трубки Сталина.
Последняя пачка папирос «Герцеговина Флор» с двумя папиросами, которые Сталин не успел
выкурить.
Маршальская шинель Сталина с фуражкой.
ВАГОН
Вагон стоит на рельсах справа от экспозиционного здания музея. В этом вагоне Сталин ездил на Тегеранскую, Ялтинскую и Потсдамскую конференции. Построен он до революции в Санкт-Петербурге, он бронированный, весит 83 т. Его интерьер отделан красным деревом. Внутри находятся кухня, купе для дежурного офицера, два купе для сопровождающих лиц, личное купе Сталина и его ванная комната, салон для совещаний.
После смерти Сталина вагон находился на железнодорожной станции Ростова-на-Дону. К 40-летию Победы в 1985 г. его доставили в Гори и передали музею.
статью прочитали: 33 человек
|
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь