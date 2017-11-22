Фотогалерея: Государственный музей И.В.Сталина в Гори

Государственный музей И.В.Сталина находится в его родном городе Гори. Музейный комплекс был открыт в 1957г. В домике, где Сталин родился, мемориальный музей был открыт еще при его жизни в 1937 г.





Двухэтажное здание музея было построено по проекту архитектора Арчила Курдиани. Здание облицовано экларским камнем. Впечатляют украшенные орнаментом колонны и облицованный мрамором вестибюль.

В музейный комплекс входят мемориальный домик, вагон Сталина и двухэтажное экспозиционное здание. Перед зданием музея стоит выполненная скульптором Силованом Какабадзе статуя Сталина.

В музее собраны уникальные экспонаты: мемориальные вещи, подарки, художественные полотна, фото- и кинодокументы. Стационарная экспозиция, рассказывающая о жизни и деятельности Сталина, размещена в шести залах.

Материалы первого зала рассказывают о дореволюционном периоде жизни Сталина и его деятельности во время революции.

Второй зал охватывает 1925-1939 гг. истории Советского государства; освещается проводимая под руководством Сталина борьба за экономическое и культурное развитие страны.

Третий зал содержит фотоматериалы периода второй мировой войны. Имеются фото, сделанные на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. Экспонируется одна из интересных фотографий Сталина без ретуши. Один из стендов рассказывает о личной жизни Сталина.

В четвертом зале среди мраморных колонн находится шестой экземпляр посмертной маски Сталина (автор - скульптор М.Манизер). Здесь же экспонируется картина народного художника СССР У.Джапаридзе « И.Сталин в гробу».

Пятый зал музея полностью отдан подаркам Сталину.

В шестом зале экспонируются первый рабочий кабинет Сталина, в котором он работал в 1918-1922 гг., и его личные вещи.

Отдельная комната посвящена периоду репрессий. Она существует с 2010 года.







Общая площадь музейного комплекса 3529,7 кв.м. В музейных фондах в настоящее время хранится до 40000 экспонатов, документов, картин и вспомогательных материалов. В музее имеется научная библиотека для сотрудников.

Значительную часть экспонатов музею Сталина передал бывший Музей Революции ( Москва).

Музей



Личные вещи И.В.Сталина



Личный кабинет Сталина (1918-1922 гг.).



Телефон в кабинете. Черный телефон фирмы «Сименс».



Авторучка немецкой фирмы «Пеликан», которой Сталин пользовался на Ялтинской и Потсдамской конференциях.



Личные трубки Сталина.



Последняя пачка папирос «Герцеговина Флор» с двумя папиросами, которые Сталин не успел



выкурить.



Маршальская шинель Сталина с фуражкой.



ВАГОН



Вагон стоит на рельсах справа от экспозиционного здания музея. В этом вагоне Сталин ездил на Тегеранскую, Ялтинскую и Потсдамскую конференции. Построен он до революции в Санкт-Петербурге, он бронированный, весит 83 т. Его интерьер отделан красным деревом. Внутри находятся кухня, купе для дежурного офицера, два купе для сопровождающих лиц, личное купе Сталина и его ванная комната, салон для совещаний.

После смерти Сталина вагон находился на железнодорожной станции Ростова-на-Дону. К 40-летию Победы в 1985 г. его доставили в Гори и передали музею.

