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скаут: Игорь Львович;
   
 

Фотогалерея: Государственный музей И.В.Сталина в Гори

 Государственный  музей  И.В.Сталина  находится  в  его  родном  городе  Гори. Музейный  комплекс  был  открыт  в  1957г. В  домике,  где  Сталин  родился,  мемориальный  музей  был  открыт  еще  при  его  жизни  в  1937 г.

Двухэтажное  здание  музея  было  построено  по  проекту архитектора Арчила  Курдиани. Здание облицовано экларским камнем. Впечатляют украшенные орнаментом колонны и облицованный мрамором вестибюль.
В музейный комплекс входят мемориальный домик, вагон Сталина и двухэтажное экспозиционное здание. Перед зданием музея стоит выполненная скульптором Силованом Какабадзе статуя Сталина.
В музее собраны уникальные экспонаты: мемориальные вещи, подарки, художественные полотна, фото-  и кинодокументы. Стационарная экспозиция, рассказывающая о жизни и деятельности Сталина, размещена в шести  залах.
Материалы первого зала рассказывают о дореволюционном периоде жизни Сталина и его деятельности во время революции.
Второй зал охватывает 1925-1939 гг. истории Советского государства; освещается проводимая под руководством Сталина борьба за экономическое и культурное развитие страны.
Третий зал содержит фотоматериалы периода второй мировой войны. Имеются фото, сделанные на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской  конференциях. Экспонируется одна из интересных фотографий Сталина без ретуши. Один из стендов рассказывает о личной жизни Сталина.
В четвертом зале среди  мраморных  колонн  находится  шестой экземпляр  посмертной  маски  Сталина (автор  -  скульптор М.Манизер). Здесь же экспонируется картина народного художника  СССР  У.Джапаридзе  « И.Сталин  в  гробу».
Пятый зал музея полностью  отдан  подаркам  Сталину.
В шестом  зале  экспонируются  первый  рабочий  кабинет  Сталина, в котором  он  работал  в  1918-1922 гг., и  его  личные  вещи.
Отдельная комната посвящена периоду репрессий. Она существует с  2010 года.
  
 Общая площадь музейного комплекса 3529,7 кв.м. В музейных фондах  в  настоящее время  хранится до 40000 экспонатов, документов, картин и  вспомогательных  материалов. В музее имеется научная библиотека для сотрудников.
Значительную  часть  экспонатов  музею  Сталина  передал  бывший  Музей  Революции ( Москва).
Музей










Личные вещи И.В.Сталина


  Личный кабинет Сталина (1918-1922 гг.).

Телефон в кабинете. Черный телефон фирмы «Сименс».

Авторучка немецкой фирмы «Пеликан», которой Сталин пользовался на Ялтинской и Потсдамской конференциях.

Личные трубки Сталина.

Последняя пачка папирос «Герцеговина Флор» с двумя папиросами, которые Сталин не успел
 выкурить.


 Маршальская шинель Сталина с фуражкой.

ВАГОН
 Вагон стоит на рельсах справа от экспозиционного здания музея. В этом вагоне Сталин ездил на Тегеранскую, Ялтинскую и Потсдамскую конференции. Построен он до революции в Санкт-Петербурге, он бронированный, весит  83 т. Его интерьер отделан красным деревом. Внутри находятся кухня, купе для дежурного офицера, два купе для сопровождающих лиц, личное купе Сталина и его ванная комната, салон для совещаний.
После смерти Сталина вагон находился на железнодорожной станции Ростова-на-Дону. К 40-летию Победы в 1985 г. его доставили в Гори и передали музею.







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теги: Грузия  
   
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