От сверхдержавы к государству некомпетентности

PAUL CRAIG ROBERTS • NOVEMBER 8, 2017

Выросший во второй половине 20-го века, я не узнаю свою страну сегодня. Я прожил жизнь в компетентной стране, а теперь я живу в некомпетентной.

Некомпетентно всё. Полиция некомпетентна. Они стреляют в детей, бабушек, калек, и утверждают, что опасались за свою жизнь.

Внешняя политика Вашингтона некомпетентна. Вашингтон оттолкнул от себя весь мир своими безумными противозаконными нападениями на другие страны. Сегодня Соединенные Штаты и Израиль - две страны, которым меньше всего доверяют на Земле, две страны, которых рассматривают как самую большую угрозу миру.

Военные и спецслужбы некомпетентны. Состояние служб национальной безопасности таково, что они не были способны предотвратить самое позорное в истории нападение на супердержаву, которая оказалась совершенно беспомощной, когда несколько человек, вооруженных ножами для резки бумаги, и неспособных управлять самолетом уничтожили Всемирный торговый центр и часть самого Пентагона. Военная промышленность произвела стоящий бешеные деньги F-35, который не идет ни в какое сравнение с российскими истребителями или даже с F-15 и F-16, которым, как предполагается, он идет на смену.

СМИ некомпетентны. Я не могу припомнить ни одной достоверной истории, о которой они сообщили в 21-м веке. Должна быть какая-то, но ничего не приходит на ум.

Университеты некомпетентны. Вместо того, чтобы нанять преподавателей для обучения студентов, университеты нанимают администраторов, чтобы руководить ими. Вместо преподавателей есть президенты, вице-президенты, канцлеры, вице-канцлеры, ректоры, вице-ректоры, ассистенты ректора, деканы, ассистенты и заместители деканов. Вместо предмета изучения есть устный распоряжения и курсы политкорректности. Университеты тратят до 75% своих бюджетов на администраторов, многие из которых получают огромные зарплаты.

Государственные школы сделаны некомпетентными стандартизированным национальным тестированием. Цель образования сегодня состоит в том, чтобы пройти тест. Аккредитация школы и зарплата учителей зависят не от развития креативности или независимого мышления способных студентов, а на натаскивании их памяти для сдачи стандартного теста.

Можно продолжать бесконечно.

Вместо этого я расскажу историю о том как рутинная, каждодневная некомпетентность помешала мне писать в течение нескольких дней на этой неделе.

Недавно, недалеко от моего дома, оператору погрузчика, работающему на соседней стройплощадке, пришло в голову ездить под линиями электропередач с поднятой вилкой. Вместо того, чтобы оборвать провод, он сломал столб на котором висели провода к моему дому. Приехал электрик из энергокомпании, или, как я подозреваю, привлеченный со стороны контрактор, который восстановил подачу электричества в мой дом, но он не проверил нулевой провод. Естественно, всю неделю в доме страшно скакало напряжение, сгорела защита, блок предохранителей и все электроприборы в доме. Ожидая моего возвращения, они проинспектировали дом и обнаружили что он обесточен. Энергокомпания пришла снова и выяснилось что скачки напряжения сожгли все включенные электроприборы.

Итак. У нас есть идиот, работающий на погрузчике и не понимающий что он не может ездить под линиями электропередач с поднятой вилкой. У нас есть энергетическая компания или привлеченный ею контрактник, который не понимает, что электричество не может быть подключено повторно, не без проверки подключения нулевого провода.

Таким образом: все электроприборы сгорели, по полу рассыпано стекло от взорвавшихся лампочек, тысячи долларов ущерба.

Это - Америка сегодня. И эти некомпетентные управляющие другими некомпетентными хотят развязать войну с Ираном, Кореей, Россией, Китаем. Наблюдая экстраординарный уровень некомпетентности повсюду в Соединенных Штатах, я гарантирую вам, что мы не выиграем эти войны.