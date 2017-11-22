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опубликовано редакцией на Переводике 22.11.17 06:48
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

От сверхдержавы к государству некомпетентности

PAUL CRAIG ROBERTS • NOVEMBER 8, 2017

Выросший во  второй половине  20-го века, я не узнаю свою страну сегодня. Я прожил  жизнь  в компетентной стране, а  теперь я  живу  в некомпетентной.

Некомпетентно  всё. Полиция некомпетентна. Они стреляют в детей, бабушек, калек, и утверждают, что опасались  за  свою  жизнь.

Внешняя политика  Вашингтона некомпетентна. Вашингтон оттолкнул  от  себя  весь мир  своими безумными противозаконными нападениями на другие страны. Сегодня Соединенные Штаты и Израиль - две страны, которым меньше  всего  доверяют  на Земле,  две страны, которых  рассматривают  как  самую  большую  угрозу  миру.

Военные и спецслужбы  некомпетентны. Состояние  служб национальной безопасности таково, что они  не были  способны  предотвратить  самое  позорное  в  истории  нападение  на  супердержаву, которая  оказалась  совершенно беспомощной,  когда    несколько человек, вооруженных ножами  для  резки  бумаги, и неспособных  управлять самолетом уничтожили  Всемирный торговый центр и часть самого Пентагона. Военная  промышленность  произвела  стоящий  бешеные  деньги  F-35, который не идет ни в какое сравнение с российскими истребителями  или даже с F-15 и F-16, которым,  как   предполагается, он  идет  на  смену.

СМИ некомпетентны. Я не могу припомнить ни  одной  достоверной истории,  о  которой они  сообщили в 21-м веке. Должна  быть  какая-то, но  ничего не приходит на ум.

Университеты некомпетентны. Вместо того, чтобы нанять преподавателей  для  обучения студентов, университеты нанимают администраторов, чтобы руководить ими. Вместо преподавателей есть президенты, вице-президенты, канцлеры, вице-канцлеры, ректоры, вице-ректоры, ассистенты  ректора, деканы,  ассистенты   и  заместители деканов. Вместо предмета  изучения  есть  устный  распоряжения  и  курсы  политкорректности. Университеты тратят до 75% своих бюджетов на администраторов,  многие  из которых получают  огромные  зарплаты.

Государственные школы  сделаны некомпетентными стандартизированным национальным тестированием. Цель образования сегодня состоит в том, чтобы пройти тест. Аккредитация  школы  и зарплата учителей зависят не от развития креативности или независимого мышления  способных  студентов, а  на  натаскивании  их  памяти  для  сдачи  стандартного  теста.  

Можно продолжать бесконечно.

Вместо этого я  расскажу  историю  о  том   как   рутинная,  каждодневная  некомпетентность  помешала  мне  писать  в  течение  нескольких  дней  на  этой  неделе.

Недавно, недалеко  от  моего дома,  оператору  погрузчика,  работающему на соседней стройплощадке,  пришло  в  голову  ездить под линиями электропередач  с поднятой  вилкой. Вместо того, чтобы  оборвать  провод,  он  сломал  столб  на  котором  висели  провода  к  моему дому. Приехал  электрик  из  энергокомпании,  или, как я подозреваю, привлеченный со стороны контрактор, который восстановил подачу  электричества  в мой дом, но  он  не проверил  нулевой провод. Естественно, всю  неделю  в  доме  страшно  скакало  напряжение,  сгорела  защита,  блок  предохранителей  и  все  электроприборы  в  доме.  Ожидая моего  возвращения,  они  проинспектировали дом  и  обнаружили  что  он  обесточен. Энергокомпания  пришла снова   и  выяснилось  что  скачки  напряжения  сожгли  все  включенные  электроприборы.  

Итак. У  нас есть идиот, работающий  на  погрузчике  и  не  понимающий  что он   не может ездить под линиями электропередач   с  поднятой  вилкой. У нас есть энергетическая компания или  привлеченный  ею  контрактник, который не понимает, что электричество  не может быть подключено  повторно, не без  проверки  подключения  нулевого  провода.

Таким образом:  все  электроприборы  сгорели,  по  полу  рассыпано  стекло  от  взорвавшихся  лампочек,  тысячи долларов ущерба.

Это - Америка сегодня. И  эти  некомпетентные  управляющие  другими  некомпетентными  хотят  развязать   войну с Ираном, Кореей, Россией, Китаем. Наблюдая   экстраординарный уровень некомпетентности  повсюду  в Соединенных Штатах, я гарантирую  вам, что мы не выиграем эти войны.


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теги: США  
   
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