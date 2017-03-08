В Международный женский день Владимир Путин отметился оригинальным поздравлением

Президент РФ даже не думал изменять ежегодной традиции и одним из первых поздравил девушек, женщин и бабушек с Международным женским днем.









Меня лично порадовало, что президент РФ не говорил обычных банальностей с пожеланиями счастья и здоровья, а поздравил стихами Бальмонта. Не сомневаюсь, что в этом году поздравление от Путина тронуло всех представительниц слабого пола





Стоит отметить, что Владимир Путин, как настоящий дипломат умеет убеждать. Президент РФ единственный глава государства, кто сегодня проводит ежегодную «Большую пресс-конференцию» или «Прямую линию». Если кто-то думает, что это показуха, то просто задумайтесь над тем, что выходить на контакт с людьми, это важная составляющая политики Путина.













Президент РФ умеет не только умеет красиво говорить, но и отстаивать интересы граждан на мировой арене.





Во многом именно по этой причине подавляющее большинство россиян сегодня одобряют деятельность главы государства.





Ну а его галантность и обходительность главы государства ( вспомнить хотя бы его жест первой леди Китая), делают его поздравления действительно оригинальными и запоминающимися.

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