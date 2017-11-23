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дата публикации 23.11.17 04:23 скаут: Игорь Львович

"Ой вэй, кто еврей?" Израиль - 12 октября 2017 г. Правдивый рассказ о полной невыносимых страданий жизни евреев в СССР Ой вэй, кто еврей?

Эту антисемитскую дворовую дразнилку я вспомнил вот в какой связи: в советской стране людям с явно еврейскими фамилиями, именами и отчествами жилось, мягко говоря, неуютно. В любую профессию, особенно публичную, их старались «не пущать», руководящие должности не предоставлять, в престижные вузы не принимать…



После образования государства Израиль, фраза «катитесь в свой Израиль» стала крылатой! Но уехать на первых порах, даже если и хотели, было непросто. Государство чинило множество препятствий. Надо было выйти из рядов КПСС, уйти с работы, чтобы «не позорить трудовой коллектив», долго ждать разрешения на выезд, не быть связанным с любыми госсекретами и т. д., и т. п. и пр.

Те, кто в силу каких-либо причин не хотел уезжать, часто прятались «за псевдонимом», меняли имена и отчество. Так Аркадий Штейнбок стал Аркадием Аркановым, Григорий Овштейн — Григорием Гориным, Лариса Кудельман — Ларисой Долиной, Эмиль Рабинович — Эмилем Радовым, Илья Клявер — Ильей Олейниковым, и даже великий Леонид Осипович Утесов не смог бы обрести столько регалий, останься он при своих имени, отчестве и фамилии — Лазар Иосифович Вайсбейн.

По этой же модели «наши люди» из Моисеев превращались в Михаилов, Самуилы — в Семенов, Ароны — в Аркадиев, Израили — в Игорей и т. д.

Правда, существовала категория «неприкасаемых»: Аркадий Райкин, Самуил Маршак, Фаина Раневская, Серафима Бирман, Марк Бернес, Майя Плисецкая, Асаф Мессерер, Юрий Файер, Леонид Коган, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Лев Кербель, Валентин Плучек, Лев Свердлин, Михаил Козаков, Сергей Эйзенштейн, Григорий Рошаль, Зиновий Ройзман, Дмитрий Покрасс, Матвей Блантер, Исаак Дунаевский, Аркадий Островский, Сигизмунд Кац, Марк Фрадкин, Оскар Фельцман, Ян Френкель, Владимир Шаинский, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Александр Ширвиндт, Валентин Гафт, Галина Волчек, Элина Быстрицкая, Владимир Этуш, Сергей Юрский, Зиновий Гердт, Михаил Ботвинник, Михаил Таль и некоторые другие.

Конечно, все они испытывали трудности с получением почетных званий, повышением концертных ставок, выездами на зарубежные гастроли, назначением на руководящие должности, но это были «звезды» первой величины, каждый в своей области, и без них обойтись не представлялось возможным.

Приведенный список — далеко не полный. К нему можно добавить ведущих врачей, профессуру, ученых. Большинство из них жили под своими именами и фамилиями. Государству необходимо было демонстрировать всему миру, что в СССР нет антисемитизма, евреи не гонимы и существуют «счастливо», как и все остальные. На самом деле, это была сущая ложь на высшем уровне по отношению к еврейскому народу в целом.

Многие евреи при любой возможности старались взять русские фамилии жен, если такое случалось, фамилию того родителя, кто был нееврейской национальности. Так, Андрей Миронов при всей любви к отцу, Александру Семеновичу Менакеру, все-таки стал Мироновым. Хотя, как утверждали очевидцы, в дуэте Миронова-Менакер наиболее талантливым был папа, а Народной артисткой стала мама, Мария Владимировна (вспомним, что при этом в Советском Союзе национальность официально определялась по отцу).

Исключения делались по взаимному согласию родителей и за шоколадки работникам ЗАГСа.

Многое, конечно, зависело от организации, где работал тот или иной гражданин «великой многонациональной страны».

К примеру, московские концертные организации были настоящей еврейской вотчиной. Там ограничения наблюдались в вопросе выезда на гастроли, за рубеж, присвоению званий, а в остальном — «нацменьшинство» превалировало.

Среди певцов: Иосиф Кобзон, Вадим Мулерман, Эмиль Горобец, Михаил Котляр, Майя Кристалинская, Лариса Долина, Нина Бродска, Аида Ведищева, Мария Лукач и др.; аккомпаниатор Давид Ашкенази, Михаил Шуфутинский, Игорь Крутой, Борис Мандрус, Виталий Кретюк.

Музыкальные руководители коллективов: Павел Слободкин, Александр Броневицкий, Игорь Гранов, Роберт Болотный, Олег Мильштейн, Владимир Рубашевский, Виктор Викштейн, Михаил Плоткин.

Концертные администраторы: Феликс Кац, Лев Меламедман, Людмила Успенская, Марк Бендерский, Аркадий Фурман, Тамара Герзон и другие.

Отдел Сатиры и юмора — вообще… Марк Миров, Лев Новицкий, Александр Шуров, Ефим Березин, Игорь Дивов, Елизавета Ауэрбах, Марта Цифринович, Александр Лившиц, Александр Левенбук, Геннадий Хазанов, Ефим Шифрин, Клара Новикова.

Из 40 конферансье не евреями были лишь: Борис Брунов, Сергей Дитятев, Игорь Киричук и Олег Марусев. Даже у Евгения Петросяна мама была еврейкой. Елена Воробей — урожденная Лебенбаум, Лолита Милявская — Горелик, Лион Измайлов — Поляк и многие другие.

Зато в Комитете по радиовещанию и телевидению существовал реальный запрет на прием в штат евреев с очевидными фамилиями. Исключений было совсем немного: Юрий Левитан, прославивший свое имя сводками Информбюро во время войны; Вадим Синявский, таких прекрасных комментаторов футбола тогда просто не было; Лившиц и Левенбук, как известные актеры, вели «Радионяню»; Маргарита Эскина руководила молодежной редакцией (ее взяли на работу, учитывая «место под солнцем» ее отца — директора Дома актеров ВТО). Во время «оттепели» музыкальную редакцию усилили молодыми силами: Леонид Сандлер (сын известного композитора Оскара Сандлера), Евгений Гинзбург (сын писателя), Борис Пургалин (тоже по блату).

Долгие годы пробивался в штат телевидения спортивный журналист и комментатор Аркадий Ратнер. С Леонидом Якубовичем произошла следующая история: он вел аукционы, презентации, конкурсы красоты. Их показывали по ТВ. К Леониду Аркадьевичу привыкли, и, когда Влад Листьев ушел из «Поля Чудес», лучшего ведущего не нашли. Якубовича взяли в штат Первого канала.

Интересна судьба Льва Новоженова. Его приспособили вести программы о «несчастных» евреях, уехавших в эмиграцию и не нашедших своего счастья в Израиле, Германии или США.

На ТВ работали также несколько евреев, числящихся по паспорту русскими. Анатолий Григорьевич Лысенко, настоящий телевизионщик, талантливый журналист и организатор, сделавший крутую карьеру в СМИ. Марьяна Краснянская, создавшая для Валентины Леонтьевой программу «От всей души». Владимир Ворошилов, создатель и ведущий цикла «Что, где, когда?», долгие годы работал только за кадром, чтобы не демонстрировать «уважаемым зрителям» свой еврейский профиль.

Внештатные авторы Муратов и Аксельрод придумали игру КВН. В дальнейшем, все лучшие капитаны команд были евреями: Юлий Гусман, Александр Хаит, Ян Левензон, Ефим Нухимзон, Юрий Радзиевский и весь «Клуб одесских джентльменов».

Изменилось ли положение с «еврейским вопросом» в России в настоящее время? Правда, в дни еврейских праздников огромный семисвечник выставляется даже на Красной площади. При синагогах открываются Общественные центры со своими детскими садами, школами, благотворительными отделениями по оказанию помощи пожилым людям.

Финансовую поддержку таким организациям оказывают евреи-олигархи и богатые люди. Все это вне государства. Спасибо, что разрешают, не закрывают.

В Государственной Думе из 450 депутатов — около 25 евреев и «полуевреев». Многие из них к евреям относятся чисто формально. У кого-то один из родителей, у других — и того меньше, бабушки, дедушки.

Что касается телевидения, то еврейских фамилий стало чуть больше: И. Ургант, В Соловьев, Б.Ноткин, А Максимов, Л. Закошанский, В. Гомельский, Б. Берман, А. Гордон и некоторые другие.

И все-таки в процентном отношении — это «капля в море».

Весьма характерным был недавний случай: Леонид Исаакович Ярмольник решил баллотироваться в Московскую Городскую Думу. Выборный штаб тут же озадачился. Судорожно начали искать у кандидата второе гражданство. В результате, «цыпленок табака» (кличка Ярмольника) в Думу не прошел. А казачка Надежда Бабкина прошла. Естественно!

Вообще удивляет, когда известные артисты вдруг устремляются в политику.

Чего не хватает? Славы, любви зрителей, денег, популярности, концертов, корпоративов, зарубежных гастролей? За небольшим исключением эти попытки оказываются неудачными.

В России национальный вопрос будет на повестке дня всегда!

Виктор Рохлин

Источник: isroe.co.il







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