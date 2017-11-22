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опубликовано редакцией на Переводике 22.11.17 09:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

США обдумывали фальшивую советскую атаку, чтобы спровоцировать войну

 

Джон Ф. Кеннеди встречается со своим братом, бывшим генпрокурором Робертом Ф. Кеннеди, в Белом доме в Вашингтоне.  РЕЙТЕР/Сесил Стафтон/Белый дом/Президентская библиотека Джона Ф. Кеннеди 

Алекс Пфайфер, корреспондент в Белом доме

Правительство США рассматривало возможность производства или приобретения советского самолета, чтобы совершить нападение на американские базы или базы дружественных стран, что предоставило бы предлог для войны, согласно недавно обнародованным документам. 

Эти документы являются частью октябрьской публикации тысяч ранее засекреченных материалов, связанных с убийством Джона Ф. Кеннеди. В них описывается встреча 22 марта 1962 года, на которой обсуждался "вопрос, поднятый генеральным прокурором, о возможности изготовления или приобретения Соединенными Штатами советского самолета". 

Встреча проводилась "специальной группой (расширенной)", в которую входили, согласно энциклопедии о Центральном разведывательном управлении, генеральный прокурор Роберт Кеннеди, директор ЦРУ Джон Маккон, советник по национальной безопасности Макджордж Банди и председатель Объединенного комитета начальников штабов Лайман Лемницер. И, хотя они не являлись членами этой группы, во встречах принимали участие президент Кеннеди и госсекретарь Дин Раск.

В ранее совершенно секретных документах перечисляются три причины для получения или изготовления самолета.

"Есть возможность того, что такой самолет можно было бы использовать в отвлекающей операции, предназначенной для того, чтобы привести в замешательство вражеские самолеты в воздухе, чтобы начать внезапное нападение на вражеские объекты или для операции провокации, в которой будет казаться, что советский самолет атаковал объекты США или дружественных государств, с тем, чтобы предоставить предлог для вмешательства США". 

Об идее использования поддельного советского самолета в так называемой атаке "под ложным флагом" впервые было рассказано в книге Роберта Даллека "An Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917-1963", которая была выпущена в 2001 году. В книге Даллека говорится, что идея изготовить или получить советский самолет была предложена директором ЦРУ Макконом, однако в опубликованных документах сказано, что она была предложена генеральным прокурором Кеннеди. 

Публикация документов по убийству Джона Ф. Кеннеди предоставила и другие свидетельства о планах американского правительства использовать насилие, чтобы создать предлог для войны.

Газета "Miami New Times" сообщила в октябре, что ЦРУ обдумывало разработку "коммунистической кубинской террористической кампании". 

"Мы могли бы разработать коммунистическую кубинскую террористическую кампанию в районе Майами, в других городах Флориды и даже в Вашингтоне. За эту террористическую кампанию можно было бы показать пальцем на кубинских беженцев, ищущих убежища в Соединенных Штатах", сказано в докладе от апреля 1962 года, посланном генералом Эдвардом Лэндсдейлом генералу Максвеллу Тейлору. "Подрыв нескольких пластиковых бомб в тщательно выбранных местах, арест кубинского агента и публикация подготовленных документов, подтверждающих причастность Кубы, также было бы полезным для демонстрации идеи невменяемого правительства".  

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теги: США, Куба, СССР, История  
   
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