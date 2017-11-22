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опубликовано редакцией на Переводике 22.11.17 10:49 скаут: vikisav; переводчик vikisav;

Ссылка на оригинал Убийцы Ирландии



Бойся рогов быка, копыт лошади и улыбки англичанина. Каждый истинный ирландец впитывает эту мудрость с молоком матери. И как не согласиться с истинностью этих слов, глядя на змеиную улыбочку Терезы Мэй. Эта холеная английская сука с такой старательностью копирует сдохшую фашистскую ведьму Маргарет Тэтчер, что уже превзошла бы оригинал, если бы шмотки ей подбирал не пьяный дальтоник. Впрочем, чертова "мать Тереза" всего лишь аватар, очередное воплощение коллективного зла, долбаная квинтэссенция английского неоколониализма, густо замешанного на ирландской крови.



Что, думаете, этот гребаный Брексит – параноидальная идея одной снобистской суки, одевающейся как недотраханная соплячка с окраин Шеффилда? Нет, это – коллективное решение англичан. И вполне понятно, почему. Сейчас всем вменяемым людям ясно, что именно членство Ирландии в Европейском союзе позволило прижать имперско-фашистскую сволочь в Лондоне, многие годы спонсировавшую и снабжавшую оружием группы протестантских боевиков, ответственных за массовые убийства в оккупированных ирландских графствах. Находиться в цивилизованной семье европейских народов и одновременно заботливо опекать "эскадроны смерти" английским говнюкам было затруднительно. И они под благовидными экономическими лозунгами избавились от этого затруднения, чтобы вволю поубивать ирландцев.



Кроме того, следует помнить, что ЕС вкладывал значительные средства в восстановление экономики, как независимой Ирландии, так и оккупированных англичанами территорий. Ведь мы все прекрасно помним, как "гуманная" британская монархия заботилась о процветании захваченных ирландских земель! Сейчас нас снова ждет нищета, террор протестантских отморозков, но паразиты в Лондоне на этом не собираются останавливаться. Поговаривают уже об установлении границы! То есть нас, ирландцев и братьев-шотландцев грубой силой хотят оторвать от Европы, загнав в английский концлагерь. (Кстати, а вы знали, что первые концлагеря построили именно англичане, а немцы всего лишь поучились у наших "культуртрегеров")?



Сейчас тысячи человек ежедневно пересекают символическую границу, отправляясь на работу в независимую часть Ирландии. После закрытия этой границы они просто останутся без работы, без будущего...



Впрочем, хватит уже описывать очевидное. По-моему, история предельно ясна. Две старые английские суки, (одна из которых убила бывшую невестку, посмевшую полюбить "расово нечистого" египетского мужика), вновь хотят испить вволю ирландской крови. Ну что же, пусть присылают всю свою псарню. Наши руки еще не разучились держать оружие. И пусть английские производительницы марширующих фашистиков готовятся плакать на их гробах. Eire go Brach.



Перевод с сайта



статью прочитали: 66 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

Бойся рогов быка, копыт лошади и улыбки англичанина. Каждый истинный ирландец впитывает эту мудрость с молоком матери. И как не согласиться с истинностью этих слов, глядя на змеиную улыбочку Терезы Мэй. Эта холеная английская сука с такой старательностью копирует сдохшую фашистскую ведьму Маргарет Тэтчер, что уже превзошла бы оригинал, если бы шмотки ей подбирал не пьяный дальтоник. Впрочем, чертова "мать Тереза" всего лишь аватар, очередное воплощение коллективного зла, долбаная квинтэссенция английского неоколониализма, густо замешанного на ирландской крови.Что, думаете, этот гребаный Брексит – параноидальная идея одной снобистской суки, одевающейся как недотраханная соплячка с окраин Шеффилда? Нет, это – коллективное решение англичан. И вполне понятно, почему. Сейчас всем вменяемым людям ясно, что именно членство Ирландии в Европейском союзе позволило прижать имперско-фашистскую сволочь в Лондоне, многие годы спонсировавшую и снабжавшую оружием группы протестантских боевиков, ответственных за массовые убийства в оккупированных ирландских графствах. Находиться в цивилизованной семье европейских народов и одновременно заботливо опекать "эскадроны смерти" английским говнюкам было затруднительно. И они под благовидными экономическими лозунгами избавились от этого затруднения, чтобы вволю поубивать ирландцев.Кроме того, следует помнить, что ЕС вкладывал значительные средства в восстановление экономики, как независимой Ирландии, так и оккупированных англичанами территорий. Ведь мы все прекрасно помним, как "гуманная" британская монархия заботилась о процветании захваченных ирландских земель! Сейчас нас снова ждет нищета, террор протестантских отморозков, но паразиты в Лондоне на этом не собираются останавливаться. Поговаривают уже об установлении границы! То есть нас, ирландцев и братьев-шотландцев грубой силой хотят оторвать от Европы, загнав в английский концлагерь. (Кстати, а вы знали, что первые концлагеря построили именно англичане, а немцы всего лишь поучились у наших "культуртрегеров")?Сейчас тысячи человек ежедневно пересекают символическую границу, отправляясь на работу в независимую часть Ирландии. После закрытия этой границы они просто останутся без работы, без будущего...Впрочем, хватит уже описывать очевидное. По-моему, история предельно ясна. Две старые английские суки, (одна из которых убила бывшую невестку, посмевшую полюбить "расово нечистого" египетского мужика), вновь хотят испить вволю ирландской крови. Ну что же, пусть присылают всю свою псарню. Наши руки еще не разучились держать оружие. И пусть английские производительницы марширующих фашистиков готовятся плакать на их гробах. Eire go Brach.Перевод с сайта buzzfeed.com