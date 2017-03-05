Прибалтика? Давай, до свидания

Страны Прибалтики давно уже выступают одним из главных оплотов оголтелой и абсолютно топорной русофобии во всем мире. Именно на почве весьма популярных в прибалтийских странах антироссийских и антисоветских настроений политический истеблишмент данных государств активно эксплуатирует миф о российской агрессии в собственных интересах. Но после смены администрации в Белом Доме всё будет совершенно иначе…

Вчера американский военный эксперт Самуэль Гардинер в ходе международной конференции в Вильнюсе, посвященной теме устойчивости Балтийского региона в реалиях так называемой гибридной войны, дал несколько комментариев касательно места Прибалтики в структуре приоритетов внешнеполитической линии новоиспеченной администрации Белого Дома. Выводы эксперта, как ни странно, оказались весьма не утешительными для закоренелых русофобов.

По мнению Гардинера, страны Прибалтики имеют все основания для того, чтобы испытывать глубокую обеспокоенность в связи с недавней сменой администрации в Вашингтоне. Эксперт заявил, что люди в Белом Доме могут держать на своем непрерывном и чутком контроле не более десяти важных вопросов международной безопасности. И Гардинер считает, что, учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире, страны Прибалтики в эту десятку явно не входят.

Эксперт убежден, что для Дональда Трампа сегодня куда более актуальными вопросами международной безопасности являются ситуация на Ближнем Востоке, взаимоотношения США и Мексики (особенно миграционный режим между странами), напряженность в районе Китайского моря и вокруг Северной Кореи. И, несмотря на увеличение присутствия НАТО в Европе (корнями инициатива уходит, конечно же, к периоду президентства Обамы), не стоит воспринимать данные действия, как направленные на сдерживание России, считает эксперт.

Следует отметить, что убеждения Самуэля Гардинера имеют под собой твердые основания. Новоиспеченный президент США Дональд Трамп не желает конфронтации с Россией – об этом свидетельствует множество разных факторов, но также необходимо понимать, что он сейчас находится в весьма уязвимом положении. Ведь так называемые «коллеги» новоиспеченного президента из демократической партии страны (да и частично из республиканской тоже) активно используют любую возможность, чтобы «уличить» его в преступных связях с Россией и лично с Владимиром Путиным, что весьма серьёзно препятствует его собственным инициативам по налаживанию отношений с Москвой. Как бы то ни было, ясно одно: прибалтийский страны впредь могут не рассчитывать на безоговорочную поддержку со стороны США любой своей русофобской инициативы!

Евгений Радугин