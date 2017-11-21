Пилот ВВС США: Американские F-22 держат на мушке и готовы сбивать ВКС РФ над Сирией и Ираком

По мере того, как боевики "Исламского государства" теряют позиции в Ираке и Сирии, американские ВВС все чаще тревожатся из-за поведения российских самолетов, работающих в небе над зоной конфликта. Командующий ВВС США подполковник под псевдонимом "Окс", пилотирующий стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor из 95-й экспедиционной истребительной эскадрильи, которая размещена на американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ, сказал, что его пилоты все чаще наблюдают внезапные и потенциально опасные маневры российских истребителей, пролетающих над Ираком и Сирией. Об этом пишет издание Aviation Week в материале, перевод которого представляет Newader.

F-22 в ночном небе над Сирией в процессе дозаправки

В последнее время упомянутые выше инциденты происходят с растущей регулярностью. При этом в последние несколько лет американские пилоты множество раз связывались с российскими коллегами по закрытой линии из-за того, что самолеты ВКС РФ постоянно пролетают в огневом диапазоне наземных войск коалиции.

Истребители РФ — в первую очередь Су-30, Су-35, Су-27 и Су-17 — до сих пор не совершали попыток напасть на авиацию США и коалиционные силы, однако их частая близость к наземным войскам выглядит угрожающей, сказал Окс, говорящий на условиях анонимности. По его словам, российские истребители регулярно "зависают" рядом с силами коалиции на целых 20-30 минут.

Оксу и его соратникам зачастую не вполне ясно, намеренно ли российские самолеты тестируют условные воздушные границы, испытывая терпение коалиции, или же со стороны ВКС РФ это не более, чем простительные ошибки. Поскольку же наземные силы с каждым днем все сильнее сужают поле деятельности ИГИЛ, этих "неловких" инцидентов становятся все больше.

"Сразу и не поймешь, делают ли они это для того, чтобы изучить нашу ответную реакцию, или же это просто ошибочные действия с их стороны. Так или иначе, это вызов, на который мы ежедневно должны давать ответ", — объяснил Окс.

По его словам, реагировать на такие ситуации с каждым днем все сложнее из-за становящегося все более перегруженным воздушного пространства. Задача пилотов американских Raptor — одной из самых мощных воздушных платформ мира — заключается в том, чтобы крайне оперативно защитить силы коалиции и убедиться, что у них развязаны руки на случай, если им придется наблюдать за россиянами и вмешаться в случае необходимости.

Зачастую ВКС РФ продвигаются столь близко к американским самолетам, что пилоты ВВС США могут их наблюдать невооруженным глазом из кабин, однако из-за перегруженности воздушного пространства процесс их идентификации затруднен. Особенно сложно делать это по ночам, ведь у Raptor — в отличие от их более современных собратьев в виде F-35 — нет встроенных усовершенствованных электрооптической и инфракрасной систем. (Впрочем, подобный аппарат может устанавливаться в виде дополнительного оборудования, в том числе на самолеты 4-го поколения).

Окс отметил, что F-22 изначально предназначались для игр на более дальних дистанциях: эти "невидимки" были сконструированы как оружие, действующее по принципу "первый увидел — первый убил", поэтому их задача — не подпускать противника и стрелять по нему из невидимой для него зоны. Однако в ситуации над сирийско-иракским пространством пилотам Raptor приходится оперировать в несвойственной им манере — действовать и принимать решения "в очень короткие сроки", причем делать это в ситуациях, когда "платформы, которые мы пытаемся идентифицировать, подходят к нам все ближе и ближе", заявил Окс.

После того, как пилоту Raptor удается подтвердить, что обнаруженный самолет не относится к силам коалиции, оператор должен передать эту информацию в штаб для дальнейшего контроля за "инородным" летательным объектом. Данные о нем уходят в том числе на специализированный борт E-3 Sentry, а также в наземный центр воздушных операций, координирующий действия ВВС коалиции и союзных сухопутных сил в Сирии и Ираке. По словам Окса, задача штаба состоит в том, чтобы увести из этого района чужие воздушные суда, дабы избежать возможной конфронтации.

В случае, если российский самолет решает совершить угрожающие маневры, F-22 начинает пристально следить за малейшими проявлениями агрессии со стороны самолета ВКС РФ и готов действовать при малейшем намеке на конфронтацию.

Американские пилоты периодически посылают российским самолетам сообщения на аварийной частоте, однако, как правило, не получают ответа. Окс затруднился ответить, слышат ли их вообще пилоты ВКС РФ.

"Первый обнаружил — первый поразил"

F-22 Raptor — первый и единственный в мире многоцелевой малозаметный истребитель пятого поколения, стоящий на вооружении ВВС США. В основу разработки F-22 Raptor был положен принцип "First look — first kill" (первый обнаружил — первый поразил): особый радар AN/APG-77, позволяющий самолету работать в режиме Низкой Вероятности Перехвата (LPI), делает бесполезными обычные системы СПО/РТР, поскольку способен осуществлять активный радарный поиск самолета-истребителя, оборудованного аппаратурой СПО/РТР, таким образом, чтобы цель не знала, что она облучается. "Невидимым" истребитель делает и конструкторское решение разместить штатное вооружение боевой машины во внутренних отсеках. Стелс-покрытие F-22 позволяет ему более эффективно уходить от вражеских систем ПВО.

Бесспорное превосходство самолета подтверждается его применением как в учениях, так и в реальном бою.

В 2006 году были на учениях "Норден Эйдж", в которых проводились учебные воздушные бои 12 истребителей F-22 с F-15, F/A-18C и F/A-18E, за первую неделю учений F-22 условно сбили 144 самолёта противника без потерь со своей стороны, а всего за две недели учений группировка F-22 одержала 241 условную победу, потеряв лишь два самолёта.

23 сентября 2014 года в СМИ появилась информация о первом боевом применении F-22 ВВС США против исламистов в Сирии. Самолёт нанёс удары по городу Ракка и его пригороду. К июню 2015 года F-22 включались в состав каждой группы ударных самолётов, бомбящих Сирию. Описан один 11-часовой вылет, в котором F-22 наглядно продемонстрировал свою многофункциональность, выполнив ударную задачу, разведав наземные силы противника, наведя на цели другие самолёты и сопроводив бомбардировщики.

Разработка данного истребителя велась с 1991 года. На серийное производство он поступил в 2001 году. В связи с дороговизной программа производства F-22 Raptor была заморожена в 2011 году: стоимость одной единицы вместе с НИОКР составляет $411 млн., а всего было построено 195 единиц.





Материал подготовил Александр Кушнарь, Newsader

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