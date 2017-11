архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 20.11.17 05:09 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia is using oil to undermine the U.S. around the world" США - 02 ноября 2017 г. Россия использует нефть чтобы наносить США ущерб по всему миру By Greg Walters Nov 2, 2017 В середине октября, Ирак послал танки воевать против его собственной, отколовшейся провинции Курдистан, угрожая новой иракской гражданской войной, избежать которой американские дипломаты всеми силами пытались целое лето. Попытки Америки предотвратить проведение референдума о независимости Курдистана в сентябре потерпели неудачу — и из-за давнего желания курдов иметь свою собственную страну, и благодаря значительной поддержке, полученной Курдистаном от одной из самых лучших в России, контролируемой государством нефтяной компании Роснефть. Аналитики говорят, что давление России в Курдистане было просто последним примером тенденции, которая усилилась в этом году: в таких местах как Ирак, Венесуэла, Куба и Северная Корея, российская нефть появляется в качестве мощного противовеса американской политической и экономической политической мудрости, с эффектом подрыва американских целей способом который встревожил американских влиятельных политиков и членов Конгресса. “У меня нет никаких сомнений в том, что Россия нагло использует нефть как геополитический инструмент, прямо поддерживая режимы противостоящие Соединенным Штатам” сказал член палаты представителей Трент Фрэнкс, республиканец от Аризоны, порталу VICE News. “Они используют нефть, в прямом смысле слова, как стратегическое оружие”. Аналитики говорят, что эти инвестиции, означают новый поворот в старой, отработанной десятилетиями, стратегии Москвы - использования энергоносителей для более тесной привязки государств-клиентов к себе по всему миру. Но на этот раз, агенты Москвы ещё и рассчитывают на прибыль. “Советский Союз использовал свои энергетические ресурсы, чтобы получать политические преимущества” сказал Крис Вифер, ддолгое время работающий бизнес-консультантом в Москве. “Современная Россия объединяет то, что они рассматривают как хорошую политику с хорошей экономикой”. Роснефть, привилегированная нефтяная компания Кремля, играет главную роль в этом направлении.

Глобальный гамбит Роснефти

Президент России Владимир Путин (слева) слушает руководителя Роснефти Игоря Сечина, во время посещения верфи “Звезда” в дальневосточном городе Большой Камень, Россия 8 сентября 2017. REUTERS/Serqei Karpukhin Возглавляемая Игорем Сечиным, одним из самых близких сотрудников президента России Владимира Путина и человеком, который в одной из секретных дипломатических депеш назван “серым кардиналом” Кремля”, Роснефть является крупнейшей в России нефтяной компанией. В последние годы, нефтяной гигант обратил своё внимание на внешние рынки, используя агрессивную стратегию глобальной экспансии, демонстративно принимая множество геополитически опасных решений. “Роснефть вкладывает капитал во множество рискованных активов, на которые другие компании даже не смотрят” сказала Эллен Уолд, американский консультант по энергоносителям и геополитике. “И она определенно рассматривает эти малодоходные, спорные, опасные активы как возможности”. Работая под флагом Кремля, Роснефть, в ходе агрессивного расширения ее бизнеса на международном уровне, кажется готова подрывать американские интересы - сказала Уолд. Но, так как компания строит свою собственную империю за границей, наблюдатели задаются вопросом, где кончаются, определяемые прибылью, движения Роснефти и начинаются политические амбиции Кремля. “Российская внешняя политика в эти дни определяется, в значительной мере, вопросом - ‘Как мы можем сделать жизнь Соединенных Штатов более трудной?’” сказал VICE News конгрессмен Том Коул, республиканец от Оклахомы. “Это политика, основанная на обиде”. Хотя предоставление средств Курдистану или Венесуэле может представляться чиновникам в Вашингтоне как попытка подорвать американскую политику, “видение этого из Москвы - совершенно противоположное” сказал Уифер. “Они находят возможности, где США сваляли дурака, а затем они используют их”. Из-за американских санкций, Роснефть имеет достаточно ограниченные возможности развивать новый бизнес, расширяясь на исторически сложившихся рынках, близких европейским или американским потребителям - сказала Уифер. Это вынуждает компанию действовать на пограничных рынках, включая места, где геополитические риски отпугивают других нефтяных гигантов - говорят аналитики. “У Роснефти есть стремление быть действительно конкурентоспособной, но теперь, из-за санкций, существует немного регионов где им рады” сказал VICE News Валерий Нестеров, аналитик нефтегазового сектора московского Сбербанка. Венесуэла

Протестующий бросает гранату со слезоточивым газом обратно, в сторону сил безопасности во время антиправительственных протестов в Каракасе, Венесуэла, 19 апреля 2017 г. (AP Photo/Fernando Llano) Венесуэла, где США, своими санкциями, стремились изолировать президента Николаса Мадуро, является одним из мест, где Роснефть удвоила ставку, закачав миллиарды долларов в испытывающую политические затруднения страну. В прошлом октябре Роснефть оплатила установку 20-футовой гранитной статуи (российского производства) бывшего президента Венесуэлы , Уго Чавеса, в Sabaneta, родном городе Чавеса. Глава Роснефти Игорь Сечин появился на церемонии открытия памятника, обратившись к толпе на испанском языке: “Россия и Венесуэла, вместе навсегда!” С тех пор Россия поддерживает Венесуэлу, в то время как остальная часть мира отвернулась от неё, а преемник Чавеса, Мадуро цепляется за власть несмотря на кровавые антиправительственные протесты и экономический крах. Применение Мадуро жестоких, смертоносных мер в отношении демонстрантов вызвало серию санкций со стороны США, призванных ослабить жесткую хватку диктатора. “Очень важно показать присутствие России на заднем дворе Америки”. Когда экономика Венесуэлы потерпела крах, Роснефть бросила стране экономический спасательный круг. Также как и в Курдистане, Роснефть эффективно предоставила оказавшемуся без финансовой поддержки правительству крупные суммы денег, согласившись заплатить за поставки нефти авансом, оказав помощь в импорте продуктов в страну и предотвратив дефолт — и, также как и в Курдистане, Роснефть использовала эти рычаги, чтобы обменять их на контроль над нефтяным богатством страны. Роснефть заявила в августе, что уже дала Венесуэле 6 миллиардов долларов в форме авансовых платежей за нефть. В том же месяце, агентство Рейтер сообщило, что Роснефть вела тайные переговоры об обмене широкого ряда энергетических активов Венесуэлы , включая интересы в, максимум, девяти из самых продуктивных нефтяных проектов Венесуэлы, на наличные деньги и кредиты, которые должны были удержать испытывающую трудности экономику Венесуэлы на плаву,. По словам Владимира Рувинского, политолога из колумбийского университета Icesi, во время нарастающей нестабильности и изоляции, Роснефть появилась в качестве самого важного иностранного инвестора Венесуэлы,. Рувинский сказал, что шаги Роснефти в Венесуэле, вероятно, стимулирует больше политика, чем хороший бизнес и нацелены на поддержку страны, рассматриваемой как российский союзник на американском поле. “Для русских Латинская Америка остается задним двором Америки” сказал Рувинский. “Очень важно показать присутствие России на нём”. С точки зрения бизнеса, обязательства Роснефти перед Венесуэлой выглядят очень опасными для компании - сказал Рувинский - поскольку Венесуэла балансирует на грани экономического коллапса. “Звучало много обвинений в том, что такие действия Роснефти - это сумасшествие” - сказал Рувинский. “Сечин тратит много денег, и прибыли здесь весьма туманны. Но если мы считаем Роснефть политическим инструментом России, то тогда эти действия можно рассматривать как успех в цементировании связей с Венесуэлой”. И с политической точки зрения, это тоже большой выигрыш: в обеспечение кредитов Роснефти, как имущественный залог, Венесуэла передала ей половину своей американской распределительной сети Citgo. Это побудило членов Конгресса обратиться к Казначейству США с просьбой заняться расследованием того, не может ли эффективный контроль российским государством крупной сети американских нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов подвергнуть опасности американскую энергетическую безопасность в случае дефолта Венесуэлы по её долгам. “Учитывая все более и более угрожающую экономическую и гуманитарную ситуацию в Венесуэле, мы серьезно обеспокоены возможным приобретением Роснефтью” [сети] Citgo, написали сенаторы Марко Рубио и Роберт Менендез в письме министру финансов Стивену Мнучину от 18 сентября. Сечин сказал в конце октября, что Роснефть рассмотрит обмен доли Citgo на другие венесуэльские активы, “если они предложат что-то более интересное”.

Куба

Люди стоят в очереди за питьевой водой к государственным автоцистернам, на фоне вывешенных для просушки кубинских флагов, после того, как ураган Ирма вызвал наводнение и временное прекращение подачи электроэнергии. Гавана, Куба, 11 сентября 2017 г. Снимок, сделанный 11 сентября 2017. REUTERS/Alexandre Meneghini Проблемы Венесуэлы вынудили Каракас сократить поставки нефти на Кубу, которую Венесуэла поддерживала как такую же как она сама социалистическую латиноамериканскую страну. В мае, Роснефть, впервые за более чем десятилетие, заменив Венесуэлу, взяла на себя обязательства по поставкам крупных партий нефти на Кубу. Роснефть объявила, что будет поставлять приблизительно 250,000 тонн сырой нефти и дизельного топлива кубинской государственной фирме под названием Cubametals. Отвечая на кубино-российское соглашение о нефти, американский сенатор Патрик Лихи заявил, что попытка трамповского Белого дома ужесточить санкции против Кубы оставила “зияющий вакуум, который заполнили наши противники”. “Кремль снова стал спасителем острова в условиях кубинского энергетического кризиса, вызванного хаосом в Венесуэле”, написал Лихи в OpEd в июне. “Одно это должно было стать сигналом тревоги для Белого дома”. Северная Корея

Северокорейский лидер Ким Чен Ын аплодирует вместе с офицерами Командования стратегических сил Корейской народной армии в неизвестном месте в Северной Корее на недатированной фотографии, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (KCNA) Северной Кореи 15 августа 2017. KCNA/via АГЕНТСТВО РЕЙТЕР Усилия Америки изолировать Северную Корею, кажется, тоже столкнулись с российскими энергоносителями, хотя детали столкновения остаются неясными. Россия и Китай объединились, чтобы вынудить США отказаться от своей попытки (ранее в сентябре) наложить полный запрет на импорт нефти Северной Кореей, хотя окончательная резолюция действительно уменьшила на 30 % объем нефти, предоставляемый Северной Корее, и ограничила импорт сырой нефти только объемами, поступающими в Северную Корею по трубопроводу Даньдун-Sinuiju из Китая. Однако этим летом появились сообщения, что Россия, вероятно, тайно снабжает Северную Корею сырой нефтью. Как сообщило 20 сентября агентство Рейтер, приведя свои собственные данные о передвижении судов, по меньшей мере восемь танкеров, вышедших из российских портов и перевозивших топливо, закончили тем что зашли в Северную Корею вместо заявленных мест назначения. Washington Post процитировала неназванных американских чиновников в сентябре, они сказали, что российские контрабандисты продолжают снабжать Северную Корею нефтью. 1 июня, Казначейство США ввело санкции против мелкого российского торговца нефтью - компании называющейся Independent Petroleum Company, которая “подписала контракт на поставку нефти Северной Корее” и уже поставила нефтепродуктов на, по меньшей мере, 1 миллион долларов. Остается неясным отношение Кремля к поставками топлива в Северную Корею, то ли это поощряемая контрабанда, то ли - допускаемая, то ли это просто слабый контроль на границе. Но одно из недавних сообщений указывает, что объемы, поступающие из России, довольно значительные. В июне высокопоставленный северокорейский перебежчик по имени Ri Jong Ho сказал японскому агентству Kyodo News, что Северная Корея, каждый год, через брокеров, базирующихся в Сингапуре, тайно покупает до 300,000 тонн нефтепродуктов из России . Если утверждения перебежчика правдивы, то Россия может быть источником приблизительно четверти жидкого ископаемого топлива Северной Кореи, сказал Дэвид фон Хиппель из Nautilus Institute for Security and Sustainability, который отслеживает энергетическую экономику Северной Кореи. “Я вполне уверен, что какое-то количество российской нефти поступает туда, но очень трудно сказать, сколько конкретно” сказал фон Хиппель VICE News. “Если [утверждения Ri Jong Ho] верны, то это довольно значительное количество”. статью прочитали: 2 человек Комментарии Материалы по теме NEO - New Eastern Outlook - Уильям Ф. Энгдаль Москва переиграла курдский проект Вашингтона Важным, хотя и малозаметным фактором реализации стратегического сдвига в геополитическом энергетическом вопросе иракского и сирийского курдских регионов в последние месяцы являлась Россия, а конкретно - контролируемый государством российский гигант "Роснефть". читали: 634 читать далее