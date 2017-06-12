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опубликовано редакцией на Переводике 12.06.17 15:22
скаут: Miroslav;
 
 

Испытан огнём: как опыт Сирии преобразит российский Су-35

В целом же, журналисты говорят о том, что самолёт получился очень успешным, за исключением пары проблем, что показал полученный боевой опыт самолётов в Сирии.

«Почти у всех новых самолетов, даже с превосходным техническим исполнением, во время реальных боевых действий высокой интенсивности обнаруживаются небольшие, но серьезные изъяны. В данном случае российские ВКС стараются устранить незначительные проблемы, выявленные в суровых условиях сирийской войны», - пишет Дейв Маджумдар в The National Interest.

Ранее заместитель министра обороны Юрий Борисов во время визита на авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре уже говорил, что СУ-35 будут немного доработаны.

Ожидается, что в первую очередь подвергнется модификации комплект сеток воздухозаборников, которые будут препятствовать попаданию туда посторонних предметов, как например мелкие камни, которое могут серьёзно повредить двигатель истребителя.

Следует отметить, что изначально сетки воздухозаборников стали появляться на советских самолётах, и их практически не было на западных. Делается это для того, чтобы самолёты могли совершать взлёт и посадку на слабо оборудованных аэродромах.

Второе, но не менее важное изменение может коснуться программного обеспечения, которое отвечает за нанесение ударов с воздуха по наземным целям, несмотря на то, что со всеми поставленными боевыми задачами СУ-35 справлялся на «отлично». Несмотря на какие-то неполадки, следует отметить, что авиаудары по наземным целям – это всё-таки не основной профиль СУ-35, для этого имеются новенькие СУ-34.

«Для нового самолета нет лучше стресс-теста, чем длительные полеты», — заявил The National Interest научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майк Кофман, специализирующийся на российских вооруженных силах. «Действия на удалении от основных баз усиливают нагрузку на техников и ремонтников», — отметил он.

СУ-35 свой стресс-тест прошел на «отлично», в очередной раз доказав, что российское авиастроение по-прежнему занимает лидирующее место в мире.

Антон Орловский


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теги: Россия, Сирия  
   
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