Экс-министр ВМС США: - “Российские хакеры нейтрализуют военно-техническое превосходство Соединенных Штатов”





Российская подлодка “Северодвинск”





Москва, по всей видимости, скопировала американские технологии строительства подводных лодок

By ASIA TIMES STAFF NOVEMBER 17, 2017

По сообщениям, бывший министр ВМС США Джон Леман заявил на состоявшемся в среду форуме, что хакеры, работающие на Россию, настолько эффективны в проникновении в компьютеры американских оборонных подрядчиков, что они могут отследить новые американские программы оружия с самого их начала и скопировать данные, чтобы вывести их собственные военные системы на передний край развития.

“Сегодня их кибероперации крайне эффективны, и хотя большинство в оборонной промышленности и не признает этого публично, но они, со своими кибервозможностями, [проникают] в наши программы с самого начала, почти без задержки, практически немедленно. Они не находятся позади нас, они с нами [в наших разработках технологий]”.

Леман, который занимал должность министра ВМС в администрации президента Рональда Рейгана, высказал свои комментарии на конференции Maritime Security Dialogue проводившемся Военно-морским институтом США и Центром стратегических и международных исследований. Он был архитектором военно-морской армады, состоявшей из 600 кораблей, мобилизованных ВМС США против Советского Союза во время холодной войны.

Леман отметил на конференции, что эффективные кибератаки русских - это продолжение стратегии, использовавшейся Москвой после Второй мировой войны - “срисовывания” её военных технологий с американских проектов.

“Они запроектировали свои истребители под использование радара с F/A-18, потому что они знали, что смогут украсть его” сказал Леман.

В качестве другого примера утечки технологий он привел пример развития российского подводного флота за последние несколько лет.

“Если вы смотрите на их последние подводные лодки, то довольно трудно указать на реальные преимущества наших подлодок перед их подлодками. [Они] скопировали всю нашу технологию бесшумности, и они находятся впереди в некоторых наступательных возможностях” сказал он.

“Мы действительно отстали в технологиях, и мы должны возвратиться в игру”.

Леман сказал, что один из лучших способов справиться с проблемой состоит в том, чтобы сделать процесс заказа, разработки и приобретения оружия более быстрым. Он считает, что это позволит американской промышленности и Пентагону быстрее ставить высокотехнологичные системы на вооружение. Леман отметил, что, в то время как в США, процесс получения полностью готовой к эксплуатации системы оружия занимает 22 года, Россия и Китай имеют семилетний цикл.

Офис представителя министра обороны по разработке вооружения Адама Стампа, запрошенный USNI News в Пентагоне в среду, отказался комментировать замечания Лемана.

Во время холодной войны русские украли главные секреты американских подводных технологий, секреты, которые впоследствии были использованы при строительстве их собственного подводного флота.

Аналогично, у китайцев есть долгая история использования западных систем вооружения – от американских истребителей Стелс до стрелкового оружия пехоты, для создания собственного оружия .

В 2007 году, Пекин украл терабайты данных из программы F-35 Lightning II Joint Strike, это помогло Военно-воздушным силам НОАК создать стелс-истребитель J-20.