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опубликовано редакцией на Переводике 18.11.17 18:04 скаут: notforme ; переводчик: sparling-05

Ссылка на оригинал Война с Россией: Два величайших американских мифа. Я полагаю крайне важным довести до сознания тех, кого еще тщательно обрабатывает машина пропаганды, призывая немедленно отвергнуть мысль об уязвимости США и тем более, об их технологической неполноценности, следующее.



У меня нет иллюзий относительно тех, кто смотрит зомбоящик,что они могут очнуться от летаргического ступора под влиянием предостережений Пола Крейга, Уильяма Энгдаля, Андрея Мартьянова , Дмитрия Орлова и меня самого.

Но я считаю, надо продолжать попытки вытащить их, поскольку партия неоконов прилагает все усилия, чтобы начать конфликт с Россией.



Я предлагаю соединить мысль о "войне с Россией" с "прямыми и личными страданиями".

Просто предложить осознать, что если напасть на Россию, то священные символы США - авианосцы и континентальная часть США будут тут же атакованы и уничтожены.



Миф об авианосцах.



Хотелось бы иметь время и возможность описать типичную советскую атаку на американскую АУГ во время холодной войны, но все, что я скажу - что были бы использованы стаи тяжелых противокорабельных ракет, запущенных и с моря и с воздуха .

С различных направлений. Какие-то падали бы с высоты, какие-то шли бы на бреющем над волнами. Их поддерживали бы ракеты, запущенные из-под воды и даже торпеды.

Все они были бы "умными", связанными в единую сеть.

Они сами распределяли бы цели, использовали средства РЭБ и т.д.



Эти ракеты запускались бы со сверхзвуковых бомбардировщиков с больших расстояний и с подлодок из подводного положения. Выбор целей велся бы с применением космических спутников и передовых морских технологий.



Мои друзья из американского флота знали это реально и смеялись над официальной пропагандой. Которая утверждала, что авианосный флот "приведет войну к русским."

Совсем наоборот.

Мои друзья утверждали, что как только запахнет порохом, весь флот США будет отведен в относительно безопасный район - за Фареро - Исландский рубеж.

Неприглядная правда в том, что авианосный флот был придуман для управления англо-сионистской империей маленькими и по сути беззащитными государствами , типа Ирака времен Саддама Хуссейна.



Никто во флоте США в конце 80-х и не помышлял о разворачивании АУГ вблизи Кольского полуострова с целью " привести войну к русским". Общественность верила пропаганде, но весь личный состав американского флота зал, что к чему.



То, что было верно тогда, тем более верно сегодня.

Я не могу представить никого в Пентагоне, всерьез строящего планы нанести по России авиаудар с авианосцев.

Но если у американского флота нет намерений использовать авианосцы для удара по России, это совсем не значит, что русские не найдут и не уничтожат эти авианосцы в любой точке планеты.

Пусть авианосцы совершенно устарели для ведения войны между супердержавами, но они все еще фантастически дорогостоящие мишени, чья символическая стоимость просто огромна.

Истина в том, что авианосцы - самая выгодная мишень, на которую может надеяться враг.

Относительно небольшие, относительно легко уничтожаемые "кусочки Америки".



Представляем гиперзвуковую ракету Циркон 3М-22



Минимальный радиус поражения - 135-279 морских миль. 250-500 км.

Максимальный радиус поражения - 400 морских миль. 760 км. По небаллистической траектории.

Максимальная дальность - 540 морских миль. 1000 км.

Максимальная высота - 40 км.

Скорость - 5-6 махов . 6125-7360 км/час.

Максимальная скорость ( во время испытаний) - 8 махов. 9800 км/час.

Боеголовка - 300-400 кг Мощное ВВ или ядерный заряд.

Профиль малой радиолокационной эффективной поверхности рассеяния с антирадарным покрытием.

Стоимость - 1-2 млн. долл. в зависимости от конфигурации.

Запуск практически с любой платформы - крейсера, фрегата, корвета, малой дизельной лодки, самолетов - бомбардировщиков, фронтовых истребителей-бомбардировщиков

Ракета может быть берегового базирования и даже контейнерного - запускаться с рыбацких сейнеров и торговых судов...



Говоря простым английским языком :

1. У России есть ракета, которую не по силам остановить или сбить никакой нынешней или представимой в будущем противоракетной системой флота США.

2. Эта ракета может быть развернута где угодно в мире на любой платформе.



Надо просто понять - практически любой российский самолет или корабль способен потопить авианосец.

В прошлом такие возможности имели подлодки класса "Оскар", самолеты "Backfire". Советы имели такие платформы, но имели проблемы с их размещением.



Теперь стая Цирконов 3М-22 может появиться в любой точке планеты в любой момент и без предупреждения. 5000 миль в час не оставляют мишени времени на реагирование.

На деле атака может быть столь стремительной, что не оставит жертве времени даже на то, чтобы осознать, что она под ударом.



Конечно, Циркон не знаменует конец авианосцев, как современной боевой платформы.

Авианосцы - идеальный инструмент , чтобы задирать, терроризировать, угрожать маленьким слабым беззащитным государствам. Даже средним государствам придется трудно под ударами с авианосцев США.



Но против России США никогда не будут использовать авианосную угрозу.

Американская печать, говоря об убийственном для авианосцев потенциале Циркона, никогда не говорит о стратегических и политических последствиях развертывания Циркона.

С этого момента у России есть легкая и дорогостоящая мишень, которую она может уничтожить когда вздумается. Русские могут пустить ко дну все авианосные группировки в любой момент.



И это не будет нападением на континентальную Америку.



Психологический шок от такого удара будет вполне сравним с ограниченным ядерным ударом по континентальной Америке.

Это следует считать маловероятным, но в смысле "наращивания влияния" у США просто нет таких уязвимых мишеней реального или символического значения в России.



Есть еще один аспект.

Западные аналитики часто говорят о русской стратегии " ограничения доступа" и " ограничения доступа и маневра".

Но истина в том, что передовые русские ракеты теперь обеспечивают России очень дешевый способ угрожать даже фантастически дорогостоящим американским объектам.



Хуже того, Россия желает ( в самом деле желает) экспортировать эти ракеты в другие страны.

Я с немалым изумлением наблюдаю, как пребывающие в постоянной истерике из-за риска распространения ядерного оружия американские политики не могут осознать, что традиционные противокорабельные ракеты представляют собой чудовищную и намного более вероятную угрозу.



Итог таков: пока существуют средства и силы сдерживания, России нет никакого смысла атаковать американские авианосцы. Но если такие средства подведут, нападение на авианосцы в любой точке планеты даст России крайне гибкое и мощное средство доминирования, на подобное которому США не могут рассчитывать.



Удар по "святая святых" -материковой Америке.



Если вы полагали, что обсуждение удара по авианосцам США было скверной шуткой, то сейчас мы собираемся целиком и полностью войти на территорию компетенции "доктора Стрэнджлава" и обсудить то, что американцы считают совершенно немыслимым.



Нет сомнения, что для всего остального человечества любая война по определению включает в себя вполне реальную вероятность нападения на собственные города, поселки, народ.



Но для жителей США, привыкших нести смерть, разрушение, насилие вдали от собственных мирных городов и городков, сама идея опустошительного удара по континентальной территории Америки представляется немыслимой.



Гибель 9 сентября 2001 года 3000 невинных жертв повергла большинство американцев в состояние шока. Что привело к крайне экзальтированной реакции на всех уровнях.

Что и было целью той операции под фальшивым флагом "глубинных государств" США и Израиля.

Как и с авианосцами, чрезмерная реакция должна служить средством устрашения против любого нападения на континентальную территорию США.

Но это верно лишь до тех пор, пока устрашение сохраняется.



Если территория России станет объектом удара США, это станет сигналом, что устрашение провалилось и надо переходить к ядерным ударам. Что они и сделают.



Представляем межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат".



Официально о "Сармате" и Ю-71 известно очень немного. Но вполне достаточно для представления, с чем мы имеем дело.

РС-28 является преемником внушающей ужас РС-36 "Воеводы" очень мощной баллистической межконтинентальной ракеты с РГЧ с индивидуальным наведением БГ на цели.

Стартовая масса -100 тонн.

Забрасываемая масса -10 тонн

Боеголовки - 10-15.

Маневрирующие гиперзвуковые боевые блоки Ю-71 - 3-24.

Дальность - 10000 км.

Наведение - спутниковое, инерциальное, астрокоррекция.

Траектория баллистическая, близкая к орбитальной. Возможность бомбометания - FOBS.



Орбитальная система бомбометания имеет решающее значение.

В отличие от большинства советских и российских ракет , которые должны будут лететь в США через Северный полюс, "Сармат" может прибыть в США с любого направления - хоть через Южный полюс.

Такая способность ставит в тупик любую ПРО США сейчас и в обозримом будущем.

Головная часть и боеголовки "Сармата" способны маневрировать на низких орбитах и бросаться на цель с любых направлений. ПРО с 360-градусным покрытием в США не существует.



Каждый "Сармат" способен нести от 3 до 24 гиперзвуковых Ю-71.



Представляем планирующую гиперзвуковую боеголовку Ю-71 (она же объект 4202)



Можно ознакомиться Global Security, objekt 4202 / Y-71/Y-74/

Максимальная скорость - 5 махов - 9 махов по разным источникам. По вышеуказанному- 15-20 махов. Какой бы она не была , она очень намного превосходит возможности современных и перспективных систем ПРО.

Гиперманевренность, что маловероятно при таких скоростях, но достаточно раз сменить курс, чтобы поставить в тупик ПРО.

Боеголовка ядерная/кинетическая.



Теперь соберем все воедино.



Циркон и "Сармат".

В обоих случаях имеем:

1. Атаку, которая может прийти с любого направления.

2. ТТХ атакующих средств делающие невозможны их перехват.



Поражает, что пока американские деятели рассуждали о "Глобальном мгновенном ударе", русские разработали свою версию, намного быстрее, чем США со стоимостью, составляющую малую долю американских затрат.



Существуют идеальные способы "принести войну домой" и заставить страну, наслаждавшуюся полной безнаказанностью военных авантюр, всерьез задуматься о пагубности связей с дурными людьми.



География, столь долго защищавшая США, стала фактором их уязвимости. 39% населения живет в прибрежных округах. Большая часть американских городов, промышленности, инфраструктурных объектов расположены на побережье. Что делает их идеальными мишенями.

Обычные Калибры, которые можно спрятать где угодно, чрезвычайно эффективны в таких условиях.

Реальность такова, что континентальная территория США крайне уязвима.



Большинство сидящих у телеэкрана американцев отметут вышесказанное, сказав, что "любой, кто с нами свяжется - получит". В этом есть некая истина.

Но такое умонастроение также показывает полную ментальную неспособность действовать, когда сценарий устрашения провалился, и "плохой парень уже идет к нам."



Джордж Клеменс как-то заметил - "Война слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным".

Полагаю верным и обратное утверждение . Нельзя доверять войну гражданским.

Особенно неоконам, которые ни минуты не носили военную форму.

Которые представляют следующую войну легкой безопасной, безболезненной прогулкой.

Держать курс на обмен ударами с Россией - это то, что США легко осилят.

Так они думают.



Эффект мифа о неуязвимости США приводит американцев к ощущению некоторой отстраненности, безнаказанности. Что никак не подкрепляется фактами.

Я просто очень надеюсь, что населению США не очень дорого обойдется осознание этих ошибок.



А пока начальник Генерального штаба России генерал Герасимов объявил, что Россия завершила создание Системы неядерного сдерживания, основанной на Искандер-М, Калибр, ракетах Х -101.

Сегодня, сообщил он, Россия располагает средствами способными поразить любую цель в радиусе 4000 км.

Количество платформ способных к запуску таких ракет выросло в 12 раз. Число высокоточных крылатых ракет выросло в 30 раз. Он сказал, что сегодня Россия полностью контролирует воздушное пространство Балтийского, Баренцева, Черного и Средиземного морей.



Фактически он сообщил, что США больше не имеют ни технологического преимущества, ни неуязвимости.

Что им может быть нанесен неприемлемый ущерб и обычными неядерными силами.



К сожалению западная пресса работает в режиме "круглого дурака".

Во время следования русского авианесущего крейсера из Северной Атлантики в Средиземное море, пресса вопила о "старом ржавом корыте". В то же время все наличные силы НАТО следовали за ним, как будто опасались его удара по Лондону.



Американские политики голосят о "стране -бензоколонке" и в то же время утверждают, что эта страна решает, кому сидеть в Белом Доме.

Они шумят о ложных русских угрозах и отметают реальные угрозы, как пропагандистские.



Реальность проста, как дважды два.

Россия никому не представляет угрозы, включая США.

Но если некий западный политик решит, что он умнее Наполеона и Гитлера, и что он наконец-то поставит русских на колени, то и он и его страна будут уничтожены.

Вот так все просто.

































































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Я полагаю крайне важным довести до сознания тех, кого еще тщательно обрабатывает машина пропаганды, призывая немедленно отвергнуть мысль об уязвимости США и тем более, об их технологической неполноценности, следующее.У меня нет иллюзий относительно тех, кто смотрит зомбоящик,что они могут очнуться от летаргического ступора под влиянием предостережений Пола Крейга, Уильяма Энгдаля, Андрея Мартьянова , Дмитрия Орлова и меня самого.Но я считаю, надо продолжать попытки вытащить их, поскольку партия неоконов прилагает все усилия, чтобы начать конфликт с Россией.Я предлагаю соединить мысль о "войне с Россией" с "прямыми и личными страданиями".Просто предложить осознать, что если напасть на Россию, то священные символы США - авианосцы и континентальная часть США будут тут же атакованы и уничтожены.