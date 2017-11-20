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опубликовано редакцией на Переводике 20.11.17 07:03
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Ну теперь Путин заживё-ёт!!!

От переводчика:  эта  статья   появилась только  что ,  но  я  уже  видел  7  или  8 перепечаток  в  американской  и  британской  прессе)))


Vladimir Putin 'to quit as Russian leader so he can spend £160billion fortune'

Владимир Путин.  “Лидер России  уходит  и  теперь  сможет  тратить  свои  160  миллиардов  фунтов стерлингов”


Владимир Путин может  снять  свою кандидатуру со  следующих российских выборов, чтобы  начать  тратить его 160 миллиардов фунтов стерлингов. (Image: REUTERS)

Появились слухи, что Владимир Путин на грани ухода с  поста  президента  России, таким образом, он  сможет начать тратить свое состояние превышающее 160 миллиардов фунтов стерлингов.

По  сообщениям,  российский лидер “устал”  и отказывается снова  участвовать в главной избирательной кампании  страны, так что  он  может  не  пойти  на  выборы  в следующем марте.

Начиная с  момента  первого  прихода  к  власти в 2000 году, Путин побеждал  на трех выборах,  с четырехлетним  перерывом  в  2008 году, , когда он  вынужден  был остаться в стороне.

Между тем кажется, что страна уже смотрит в будущее  без Путина у руля.

Глеб Павловский, бывший советник Кремля и глава фонда Эффективной  политики, сказал "Индепендент", что режим входит  в “терминальную” фазу.


Некоторые полагают, что его известное по слухам состояние превышающее  160 миллиардов фунтов стерлингов,  делает его самым богатым человеком в мире (Image: TASS)

“Каким бы способом  вы  не  провели  её,  эта кампания  перехода  к  пост-путинской  России”  сказал он.

Когда он уйдет, он  “распечатает”  своё  состояние  превышающее 160 миллиардов фунтов стерлингов, которое,  как  некоторые верят, делает его самым богатым человеком в мире.

Его супер-яхта Олимпия  за 28 миллионов ф.ст. - подарок от босса “Челси” Романа Абрамовича, и он владеет дворцом  на  Черном море, который, как  считают, стоит  800 миллионов  ф.ст., супер-яхта за £28 миллионов, плюс, как полагают,  он  “сидит”  на миллиардах фунтов  стерлингов.

В  досье, написанном  политическим противником  Путина, Борисом Немцовым, сказано, что он  имеет доступ к  58 самолетам и вертолетам, коллекции часов стоимостью  500 000$,   20 дворцам и загородным резиденциям.

Россия,  кажется, уже смотрит в будущее без Путина у руля (Image: Reuters)   

В  документе  также утверждается,  что  он использует личный самолет, в  котором, согласно Telegraph,  имеется   туалет стоимостью  40,000 ф.ст..

Но в  то  время  пока  он  был  лидером,  он  не  имел  возможности  тратить  свои  деньги.  

В 2000  г.,  управляющий российским  фондом и автор Билл Браудер сказал  CNN, что Путин стоит  200 миллиардов  долларов.


Путин действительно  “сидит”  на  160 миллиардах  фунтов стерлингов? (Image: TASS)

Он сказал: "После 14 лет у власти в России из той  массы  денег, которые  страна сделала,  те  суммы, которые  не были  потрачены  на школы,  дороги и больницы и так далее, все эти деньги вложены  в  недвижимость  и   банки  — на  швейцарские  банковские  счета  — в  акции, хедж-фонды, управляемые для Путина и его близких друзей".

Но он никогда не появлялся  в  списке  “Форбс”,  в  который  не  включают  мировых лидеров и диктаторов, которые "получают свои  состояния в результате  положения и власти".

Путин отрицает, что  имеет  серьезное  состоянии,  в апреле 2015 г.  он  утверждал, что его  доход составляет всего 95,000£, складывающийся  из   его президентской зарплаты,  двух  квартир  и  парковочного  места..

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теги: Владимир Путин  
   
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