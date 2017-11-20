Ну теперь Путин заживё-ёт!!!

От переводчика: эта статья появилась только что , но я уже видел 7 или 8 перепечаток в американской и британской прессе)))

Vladimir Putin 'to quit as Russian leader so he can spend £160billion fortune'

Владимир Путин. “Лидер России уходит и теперь сможет тратить свои 160 миллиардов фунтов стерлингов”





Владимир Путин может снять свою кандидатуру со следующих российских выборов, чтобы начать тратить его 160 миллиардов фунтов стерлингов. (Image: REUTERS)

Появились слухи, что Владимир Путин на грани ухода с поста президента России, таким образом, он сможет начать тратить свое состояние превышающее 160 миллиардов фунтов стерлингов.

По сообщениям, российский лидер “устал” и отказывается снова участвовать в главной избирательной кампании страны, так что он может не пойти на выборы в следующем марте.

Начиная с момента первого прихода к власти в 2000 году, Путин побеждал на трех выборах, с четырехлетним перерывом в 2008 году, , когда он вынужден был остаться в стороне.

Между тем кажется, что страна уже смотрит в будущее без Путина у руля.

Глеб Павловский, бывший советник Кремля и глава фонда Эффективной политики, сказал "Индепендент", что режим входит в “терминальную” фазу.





Некоторые полагают, что его известное по слухам состояние превышающее 160 миллиардов фунтов стерлингов, делает его самым богатым человеком в мире (Image: TASS)

“Каким бы способом вы не провели её, эта кампания перехода к пост-путинской России” сказал он.

Когда он уйдет, он “распечатает” своё состояние превышающее 160 миллиардов фунтов стерлингов, которое, как некоторые верят, делает его самым богатым человеком в мире.

Его супер-яхта Олимпия за 28 миллионов ф.ст. - подарок от босса “Челси” Романа Абрамовича, и он владеет дворцом на Черном море, который, как считают, стоит 800 миллионов ф.ст., супер-яхта за £28 миллионов, плюс, как полагают, он “сидит” на миллиардах фунтов стерлингов.

В досье, написанном политическим противником Путина, Борисом Немцовым, сказано, что он имеет доступ к 58 самолетам и вертолетам, коллекции часов стоимостью 500 000$, 20 дворцам и загородным резиденциям.

Россия, кажется, уже смотрит в будущее без Путина у руля (Image: Reuters)

В документе также утверждается, что он использует личный самолет, в котором, согласно Telegraph, имеется туалет стоимостью 40,000 ф.ст..

Но в то время пока он был лидером, он не имел возможности тратить свои деньги.

В 2000 г., управляющий российским фондом и автор Билл Браудер сказал CNN, что Путин стоит 200 миллиардов долларов.





Путин действительно “сидит” на 160 миллиардах фунтов стерлингов? (Image: TASS)

Он сказал: "После 14 лет у власти в России из той массы денег, которые страна сделала, те суммы, которые не были потрачены на школы, дороги и больницы и так далее, все эти деньги вложены в недвижимость и банки — на швейцарские банковские счета — в акции, хедж-фонды, управляемые для Путина и его близких друзей".

Но он никогда не появлялся в списке “Форбс”, в который не включают мировых лидеров и диктаторов, которые "получают свои состояния в результате положения и власти".

Путин отрицает, что имеет серьезное состоянии, в апреле 2015 г. он утверждал, что его доход составляет всего 95,000£, складывающийся из его президентской зарплаты, двух квартир и парковочного места..

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