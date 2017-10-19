Британские банки отмыли огромные суммы российских денег

Эксклюзив: Миллиарды долларов были выведены из России в рамках операции "Глобальная прачечная", в которой важную роль играли британские компании с анонимными владельцами

Люк Хардинг, Ник Хопкинс и Кейлин Барр

Британские ведущие банки обработали почти 740 миллионов долларов в рамках обширной операции по отмыванию денег, управлявшейся российскими злоумышленниками со связями с российским правительством и КГБ, как может сообщить теперь "Гардиан".

Банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts входят в группу из 17 банков, базирующихся в Британии или имеющих здесь филиалы, которые сталкиваются с вопросами о том, что они знали об этой международной схеме и почему они не отказались от подозрительных переводов денег.

Документы, которые видели журналисты "Гардиан", показывают, что по крайней мере 20 миллиардов долларов были, по-видимому, выведены из России за четырехлетний период с 2010 по 2014 год. Настоящая цифра может достигать 80 миллиардов долларов, считают сыщики.

Один высокопоставленный человек, участвующий в расследовании, сказал, что деньги из России были "очевидно либо украдены, либо имели преступное происхождение".

Следователи все еще пытаются установить имена некоторых богатых и политически влиятельных россиян, вовлеченных в эту операцию, известную как "Глобальная прачечная".

Они считают, что была вовлечена группа из примерно 500 человек. Среди них олигархи, московские банкиры и лица, работающие или связанные с ФСБ, шпионской службой-наследницей КГБ.

Игорь Путин, двоюродный брат российского президента Владимира, входил в правление одного московского банка, в котором были счета, замешанные в незаконной финансовой деятельности.

Зарегистрированные в Британии компании играли заметную роль в этой широкой сети отмывания денег. Однако реальные владельцы большинства фирм, использовавшихся в схеме, остаются неизвестными из-за анонимности, предоставляемой спорными законами об офшорах.

Банковские документы "Глобальной прачечной" были получены Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и "Новой газетой" от источников, которые пожелали сохранить анонимность. Центр OCCRP поделился этой информацией с "Гардиан" и медийными партнерами в 32 странах.

Документы включают детали о примерно 70000 банковских операций, включая 1920, которые прошли через британские банки, и 373, совершенные через банки США.

Здание банка HSBC в Канэри-Уорф, Лондон. Фотография: Энтони Девлин/архив РА/Press Association Ima

Данные, как понимается, являются частью свидетельств, собранных во время трехлетнего расследования отмывания денег, проведенного полицией в Латвии и Молдове.

Сыщики выявили преступное сообщество, которое занималось переводом миллиардов долларов от подозреваемых преступников в России через счета в Латвии и Молдове, открытые в банках, известных их участием в мошенничестве с отмыванием денег.

Следы привели сыщиков в 96 стран и к сети фирм с анонимными владельцами, большинство из них зарегистрированы в Companies House в Лондоне. Большинство из 21 ключевой компании, привлекших внимание, прекратили свою деятельность.

Масштаб этой операции ошеломил сотрудников органов правопорядка. Документы показывают, что британские и иностранные банки с представительствами в Лондоне осуществили операции на 738,1 миллионов долларов, по-видимому, включавших "грязные" деньги из Москвы.



Банки говорят, что у них есть передовые подразделения, занимающиеся искоренением финансовых преступлений. Но они говорят, что объем платежей - миллиарды ежегодно - затрудняет эту работу.

"Если вы работаете внутри, то это как игра в игровом автомате, когда вы пытаетесь попасть в новую возникшую мишень", - сказал один источник.

Банк HSBC отмыл 545,3 миллионов долларов наличных в рамках этой "прачечной", в основном направлявшихся через его гонконгский филиал. Неблагополучный Royal Bank of Scotland - который на 71% принадлежит британскому правительству - отмыл 113,1 миллионов долларов. Банк Coutts - который используется королевой и принадлежит RBS - принял платежи на 32,8 миллионов долларов через его представительство в Цюрихе, Швейцария. Coutts постепенно сворачивает свою работу в Швейцарии и в прошлом месяце был оштрафован регулирующими органами за отмывание денег по другому делу.



Другие крупные банки, упоминающиеся в данных "прачечной", включают Barclays, NatWest и Lloyds. NatWest- также контролируемый RBS - разрешил платежи на 1,1 миллиона долларов.

Банк HSBC отмыл более 500 миллионов долларов наличных в рамках "прачечной" через свои британские и заграничные филиалы

Крупные британские банки с операциями более чем на 2 миллиона долларов в этой схеме





В США крупные банки отмыли более 63,7 миллионов долларов. Среди них Citibank (37 миллионов долларов) и Bank of America (14 миллионов долларов).

"Гардиан" связалась со всеми этими банками. Ни один из них не поставил под сомнение подлинность этих данных, но все они настойчиво утверждали, что у них строгие принципы по противодействию отмыванию денег.

Ответ банка RBS был типичным. Банк сказал: "Мы серьезно настроены на борьбу с финансовыми преступлениями и отмыванием денег в соответствии с нашими обязательными постановлениями, и у нас предусмотрены контроль и превентивные меры, чтобы выявлять, оценивать, мониторить и минимизировать эти риски". Это заявление также касалось банков Coutts и NatWest.

Банк HSBC сказал: "Это дело подчеркивает необходимость большего обмена информацией между государственным и частным сектором, каждый из которых располагает информацией, которой нет у другого".

Однако разоблачения "Гардиан" поднимают неудобные вопросы для британских банков. Управление финансового надзора требует, чтобы банки "рассматривали риск отмывания денег со стороны клиентов с учетом странового риска; репутации клиента и источника их состояния и денежных средств".

Во многих случаях, изученных "Гардиан", деньги исчезали в офшорных фиктивных фирмах, "конечные владельцы" которых остаются анонимными, а их источник богатства - загадкой. Центр исследования коррупции и организованной преступности обнаружил, что официальными владельцами многих фирм были фальшивые или же "номинальные" директора, базирующиеся в Украине.



"Гардиан" показала детали денежных переводов международному финансовому детективу Л. Берку Файлсу. Он сказал, что проверки соответствия нормам во многих западных банках являются несистематическими и часто проводятся не более чем "для галочки".

"Обычно к контрольному отделу относятся как к нежеланному пасынку. Директоры банка рассматривают контроль за соблюдением законодательства как расходы без какой-либо отдачи. Профессионалы по вопросам соблюдения законодательства низкооплачиваемы, имеют недостаточную квалификацию и им предоставляют слабую или вообще не предоставляют эффективной подготовки для распознавания картины преступления".

Файлс добавил: "Большинство операций, которые я здесь вижу, потребовали бы существенной усиленной юридической проверки. Это не просто отдельные операции. Это повторяющаяся схема".

Полиция в восточной Европе сконцентрировалась на ряде британских компаний-пустышек, включая Seabon Limited, которая управлялась фирмой по управлению компаниями по адресу Тулей-стрит, Лондон, в двух шагах от офиса мэра Лондона и городской администрации.

В 2013 году компания Seabon сдала отчетность в регистрационную палату Companies House, заявив, что ее доход составил всего 1 фунт. Фирма была ликвидирована в феврале 2016 года. Согласно анализу документов, Seabon участвовала в финансовых операциях на 9 миллиардов долларов. Другая фирма - Ronida Invest LLP, зарегистрированная по адресу Ньюхолл-стрит, Бирмингем - провела операции на 6,4 миллиардов долларов.

Прокуроры в восточной Европе утверждают, что обе фирмы были созданы в целях мошенничества.

Документы также дают представление о покупательских привычках россиян, хотя клиенты во многих случаях неизвестны. Они покупали бриллианты у ювелиров на Бонд-стрит, меха у комиссионеров на севере Лондона и люстры в бутике в Челси.

Эта же схема использовалась богатым русским для оплаты зачисления его сына в Миллфилд, престижную школу в Сомерсете.

Часто информация в разделе примечаний денежных переводов являлась недостоверной. Один банковский платеж на 500000 долларов был помечен в записях как "ноутбуки". В реальности деньги были потрачены на мех.

Схема, делавшая возможным перевод денег с востока на запад, была раскрыта полицией после начала расследования в 2014 году. Центр исследования коррупции и организованной преступности - который первым рассказал об этой истории - первоначально назвал схему "российской прачечной".

Обычно две фирмы притворяются, что они ссужают друг другу деньги, при этом суммы гарантируются российскими компаниями. Одна компания затем "объявляет дефолт" по займу. Судьи подтверждают "долг" как документально доказанный, позволяя российским компаниям посылать деньги на счет в Молдове. Оттуда эти деньги уходили в Латвию, попадая в ЕС.



В этой схеме участвовали счета, открытые в 19 российских банках. В 2014 году сообщалось, что одним финансовым учреждением являлся Русский земельный банк (РЗБ). Членом совета директоров банка на тот момент являлся Игорь Путин.



Сыщики говорят, что счета в РЗБ перевели около 9,7 миллиардов долларов на счета в банке "Молдиндконбанк" в Молдове. Затем эти деньги были переведены в Trasta Komercbanka в Риге.

Вид Риги. Фотография: Alamy

Директор РЗБ Александр Григорьев был арестован в Москве в 2015 году, через год после того, как его банк был закрыт за нарушения, связанные с отмыванием денег.

Источники сказали Центру исследования коррупции и организованной преступности, что Григорьев имел связи с ФСБ, российской главной шпионской службой.

Он отрицает противоправные действия и говорит, что является порядочным гражданином. Он остается под арестом, обвиняемый в краже активов по другому делу.

Игорь Путин отказался дать комментарии. В письме, написанном в 2014 году, он сказал: "Мой личный опыт, приобретенный в последние годы, доказывает верность тезиса, что российская банковская система должна быть в корне исправлена и очищена от проблемных банков, возглавляемых людьми с сомнительными репутациями".

Латвийский банк "Траста", находящийся в центре скандала, был закрыт в 2016 году. Майя Трейя, заместитель директора латвийского министерства финансов, сказала, что банк лишился своей лицензии из-за отмывания денег. О миллиардах, переведенных из России, она сказала: "Конечно, это были либо украденные деньги, либо преступного происхождения". Борьба против отмывания денег является "бесконечной историей", сказала она финскому телеканалу YLE.

Участие молдавских банков в скандале привело к политическому кризису, из-за которого сменилось пять премьер-министров за последние два года.

Бывшие и сегодняшние чиновники, работающие в центральном банке Молдовы, были задержаны прокурорами в августе прошлого года по подозрениям в том, что они закрывали глаза на информацию об отмывании денег, осуществлявшемся через "Молдиндконбанк".

Это мошенничество также вызвало ссору с Москвой. В этом месяце парламент Молдовы заявил, что российская ФСБ "грубо обращалась" с молдавскими чиновниками, прибывшими в Российскую Федерацию. Он связал их притеснения с расследованием отмывания денег в Молдове и сказал, что часть денег использовалась, чтобы попытаться подкупить молдавских парламентариев.

ФСБ - которой руководил Владимир Путин до того, как он стал премьер-министром и президентом - использовала часть денег "прачечной" для продвижения интересов российского государства, сказали молдавские чиновники.

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