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скаут: Игорь Львович;
   
 

Архив Национальной безопасности

National Security Archive

The George Washington University

Washington, D.C., USA





  

Российские программы

Архива Национальной безопасности




Добро  пожаловать   на  русскоязычную страницу  Архива Национальной  безопасности
Эта  страница создана с целью предоставить нашим друзьям и партнерам, владеющим русским языком, а также всем людям, кому небезразлична история, доступ к коллекциям документов Архива и дать возможность познакомиться с нашей работой на постсоветском пространстве.

Сфера деятельности

Основными направлениями работы Архива в России и Евразии являются изучение новейшей истории второй половины ХХ века на основе документов, работа в области доступа к информации и поддержка молодых ученых-историков, специалистов по международным отношениям, социологов и политологов. Архив имеет многолетний опыт сотрудничества с университетами, неправительственными организациями и независимыми учеными из России, Грузии, Армении и Азербайджана, а также из стран Восточной Европы.

В коллекциях около 18 тысяч документов

За последние 15 лет Архив собрал значительную коллекцию документов из российских и восточноевропейских архивов. В состав нашей коллекции входят документы из фонда Волкогонова, фонда 89, а также из частных коллекций переданных нам ветеранами холодной войны. История холодной войны является одной из основных сфер научных интересов Архива. В данное время наша русскоязычная коллекция насчитывает около 18 тысяч документов, и она постоянно пополняется. Мы ставим перед собой задачу облегчить доступ к документам для российских исследователей в условиях ухудшения архивной ситуации в России по сравнению с 90-ми годами, в результате чего многие документы по новейшей истории стали недоступны.

Летние школы

На протяжении многих лет Архив проводил летние школы для молодых преподавателей и аспирантов региональных университетов - в Москве, Саратове, Воронеже и Геленджике. В процессе работы летних школ создавалась уникальная общность партнеров из 10 стран бывшего СССР. Мы надеемся, что эти ученые будут активно пользоваться нашей русской страницей и участвовать в наших проектах. Многие из документов, представленных здесь, были введены в научный оборот благодаря летним школам.

Партнеры по всему миру

Архив активно сотрудничает с неправительственными организациями, проводит конференции и совместные проекты, стараясь поддерживать развитие гражданского общества в России и в США. Отношения между государствами всегда опираются на отношения между людьми, гражданским обществом. В демократическом обществе доступ к информации является одним из основных прав, во многом определяющим качество отношений между гражданами и государством. Основная миссия Архива в США -содействовать открытости и транспарентности американского государства. За 25 лет своего существования Архив обрел много единомышленников и партнеров, которые преследуют такие же цели в своих государствах, на всех континентах


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Документы Яковлева

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Восточная Европа, 1989 год


От  скаута:  для  примера выкладываю  файл "документы  Яковлева":


Александр Николаевич Яковлев был, вероятно, самым известным "архитектором перестройки". Яковлев был послом СССР в Канаде, затем членом Политбюро и ближайшим советником Михаила Горбачева, и его можно по праву назвать "отцом гласности". 

Яковлев родился в крестьянской семье в Ярославской области. Воевал на фронтах Великой Отечественной Войны, был тяжело ранен в 1943 году. В том же году он вступил в Коммунистическую партию и стал профессиональным "аппаратчиком". В 1972 году, во времена Брежнева, после публикации статьи в Литературной Газете о споре в Союзе Писателей, которую сочли "непатриотичной", Яковлева направили послом в Канаду. В 1983 году ему было разрешено вернуться в Москву, чтобы занять должность директора престижного Института Мировой Экономики и Международных Отношений, который вскоре стал бастионом реформистской интеллигенции и одним из плацдармов перестройки. Вскоре после того, как Горбачев стал генеральным секретарем в 1985 году, Горбачев осознал потенциал Яковлева и назначил его главой Отдела Пропаганды ЦК. В 1986 году Яковлев стал Секретарем ЦК по идеологии, а в 1987 полноправным членом Политбюро. Его роль в поддержке свободы прессы, политической открытости и демократизации широко отмечают наблюдатели советского политического процесса концов 1980-х. 

Документы из коллекции Яковлева указывают на беспрецедентный размах вопросов, по которым Александр Яковлев оказывал влияние на решения высших политических кругов вокруг Горбачева. Обычно мы думаем о Яковлеве в контексте гласности и демократизации, но из документов становится очевидно, что он также являлся ключевым реформатором в таких вопросах как контроль над вооружениями и в вопросах советской экономики. Документы показывают, что позиции Яковлева были довольно развитым и последовательным с самого начала, когда остальные советские реформаторы, в том числе сам Горбачев, еще не были готовы выйти за рамки существующей однопартийной системы.



ДАТА

НАЗВАНИЕ

РАЗМЕР ФАЙЛА (КБ)


1983

1983.10.20

Запись беседы с Артуром Хартманом, послом США в Советском Союзе

121

1983.11.01

Запись беседы с членом палаты общин Великобритании, бывшим премьер-министром Дж. Каллагэном

252

1983.12.07

Запись беседы с директором Института по исследованию международных перемен при Колумбийском университете проф. С.Биалером (США)

247


1985

1985.12.11

Запись беседы заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС т.Яковлева А.Н. с некоторыми секретарями ЦК компартий союзных республик и обкомов партии

1320

1985.12.25

Императив политического развития

845


1986

1986.05.20

Запись беседы секретаря ЦК КПСС Яковлева А.Н. с директором Института международных изменений Колумбийского университета (США) С. Биалером

889

1986.08.01

Письмо к М.С.Горбачеву "О моратории СССР на ядерные взрывы"

470

1986.10.21

Выступление А.Н.Яковлева на Политбюро по вопросу итогов Рейкявика

75

1986.11.11

Письмо М.С.Горбачева в Политбюро ЦК КПСС (с приложениями 1 и 2)

843


1987

1987.01.06

Выступления А.Н.Яковлева на Политбюро ЦК КПСС

353

1987.02.03

Запись беседы секретаря ЦК КПСС Яковлева А.Н. с группой представителей Совета по внешним сношениям (г.Нью-Йорк), США

235

1987.02.25

Записка А.Н.Яковлева "Товарищу Горбачеву М.С. к анализу факта приезда в СССР видных американских политических деятелей (Киссинджер, Вэнс, Кирпатрик, Браун и др.)

939

1987.07.07

Секретная записка А.Н.Яковлева М.С.Горбачеву

57


1988

1988.10.14

Основное содержание беседы А.Н.Яковлева с Генеральным секретарем ЦК КПЧ М.Якешем (совершенно секретно)

729

1988.10.28

Запись беседы с членом Политбюро, секретарем ЦК КП Кубы х.Рискетом

558


1989

1989.01.16

Основное содержание беседы с Г.Киссинджером (США)

239

1989.01.25

Основное содержание беседы А.Н.Яковлева с директором Института международных изменений при Колумбийском университете (США) С.Биалером

462

1989.02.02

Встреча тов.Яковлева А.Н. с послами социалистических стран, аккредитованными в СССР

608

1989.11.11

Рукописная записка Черняева к Горбачеву о Яковлеве

80


1990

1990.11

Запись беседы Яковлева А.Н и Дж.Кеннана

1710


1991

1991.03

Аналитическая записка Яковлева к М.С.Горбачеву о критике Перестройки и положении в партии

1080

1991.04.02

Перестройка и оппозиция: точки соприкосновения, узлы противостояний

1010

1991.10.18

Письмо М.С.Горбачева к Дж.Бушу

191


неизвестные даты


Записка А.Н.Яковлева "Товарищу Горбачеву М.С. о необходимости решительных шагов в финансово-экономической сфере"

64




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теги: США  
   
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