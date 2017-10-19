Архив Национальной безопасности

National Security Archive



The George Washington University



Washington, D.C., USA











Архива Национальной безопасности





Добро пожаловать на русскоязычную страницу Архива Национальной безопасности

Эта страница создана с целью предоставить нашим друзьям и партнерам, владеющим русским языком, а также всем людям, кому небезразлична история, доступ к коллекциям документов Архива и дать возможность познакомиться с нашей работой на постсоветском пространстве.

Сфера деятельности

Основными направлениями работы Архива в России и Евразии являются изучение новейшей истории второй половины ХХ века на основе документов, работа в области доступа к информации и поддержка молодых ученых-историков, специалистов по международным отношениям, социологов и политологов. Архив имеет многолетний опыт сотрудничества с университетами, неправительственными организациями и независимыми учеными из России, Грузии, Армении и Азербайджана, а также из стран Восточной Европы.

В коллекциях около 18 тысяч документов

За последние 15 лет Архив собрал значительную коллекцию документов из российских и восточноевропейских архивов. В состав нашей коллекции входят документы из фонда Волкогонова, фонда 89, а также из частных коллекций переданных нам ветеранами холодной войны. История холодной войны является одной из основных сфер научных интересов Архива. В данное время наша русскоязычная коллекция насчитывает около 18 тысяч документов, и она постоянно пополняется. Мы ставим перед собой задачу облегчить доступ к документам для российских исследователей в условиях ухудшения архивной ситуации в России по сравнению с 90-ми годами, в результате чего многие документы по новейшей истории стали недоступны.

Летние школы

На протяжении многих лет Архив проводил летние школы для молодых преподавателей и аспирантов региональных университетов - в Москве, Саратове, Воронеже и Геленджике. В процессе работы летних школ создавалась уникальная общность партнеров из 10 стран бывшего СССР. Мы надеемся, что эти ученые будут активно пользоваться нашей русской страницей и участвовать в наших проектах. Многие из документов, представленных здесь, были введены в научный оборот благодаря летним школам.

Партнеры по всему миру

Архив активно сотрудничает с неправительственными организациями, проводит конференции и совместные проекты, стараясь поддерживать развитие гражданского общества в России и в США. Отношения между государствами всегда опираются на отношения между людьми, гражданским обществом. В демократическом обществе доступ к информации является одним из основных прав, во многом определяющим качество отношений между гражданами и государством. Основная миссия Архива в США -содействовать открытости и транспарентности американского государства. За 25 лет своего существования Архив обрел много единомышленников и партнеров, которые преследуют такие же цели в своих государствах, на всех континентах





КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ

От скаута: для примера выкладываю файл "документы Яковлева":





Александр Николаевич Яковлев был, вероятно, самым известным "архитектором перестройки". Яковлев был послом СССР в Канаде, затем членом Политбюро и ближайшим советником Михаила Горбачева, и его можно по праву назвать "отцом гласности".



Яковлев родился в крестьянской семье в Ярославской области. Воевал на фронтах Великой Отечественной Войны, был тяжело ранен в 1943 году. В том же году он вступил в Коммунистическую партию и стал профессиональным "аппаратчиком". В 1972 году, во времена Брежнева, после публикации статьи в Литературной Газете о споре в Союзе Писателей, которую сочли "непатриотичной", Яковлева направили послом в Канаду. В 1983 году ему было разрешено вернуться в Москву, чтобы занять должность директора престижного Института Мировой Экономики и Международных Отношений, который вскоре стал бастионом реформистской интеллигенции и одним из плацдармов перестройки. Вскоре после того, как Горбачев стал генеральным секретарем в 1985 году, Горбачев осознал потенциал Яковлева и назначил его главой Отдела Пропаганды ЦК. В 1986 году Яковлев стал Секретарем ЦК по идеологии, а в 1987 полноправным членом Политбюро. Его роль в поддержке свободы прессы, политической открытости и демократизации широко отмечают наблюдатели советского политического процесса концов 1980-х.



Документы из коллекции Яковлева указывают на беспрецедентный размах вопросов, по которым Александр Яковлев оказывал влияние на решения высших политических кругов вокруг Горбачева. Обычно мы думаем о Яковлеве в контексте гласности и демократизации, но из документов становится очевидно, что он также являлся ключевым реформатором в таких вопросах как контроль над вооружениями и в вопросах советской экономики. Документы показывают, что позиции Яковлева были довольно развитым и последовательным с самого начала, когда остальные советские реформаторы, в том числе сам Горбачев, еще не были готовы выйти за рамки существующей однопартийной системы.















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