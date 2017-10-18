МВФ: плана спасения Украины не существует

Партнёры и спонсоры Украины всё чаще не стесняются в выражениях и жёстко ставят Киев на место, лишая последней надежды на помощь. Достаточно суровую позицию по отношению к Порошенко заняли политические партнёры из Брюсселя. Не отстают от чиновников и финансисты, открыто отказывая Украине в помощи и разбивая тем самым сказочные мифы Банковой, которыми так удачно Порошенко кормил в последнее время украинцев.

Как известно, официальный Киев серьёзно раздул важность так называемого плана Маршалла для Украины и поставил его во главу угла всех своих надежд на скорое восстановление экономики и обещанное европейское процветание. Вряд ли в эту сказку верили представители высшего руководства страны, хотя и кричали о ней буквально на каждом углу. План Маршала обмусолили на каждом телеканале и в каждой газете, наверное, сотни политологов и экспертов. Эта всеобъемлющая многомиллиардная программа финансовой помощи Украины превратилась в некий якорь режима Порошенко – гарантированное Майданом спасение государства, летящего в пропасть.

Европейские партнёры, кстати, также активно поддерживали заблуждения Украины насчёт благословенного плана и регулярно напоминали о его существовании и доработках. То есть в спектакле поучаствовали все, кто замешан в уничтожении страны. Порошенко же снова наступил на собственные грабли, раскручивая эту сказку Евросоюза и записывая её в список своих личных побед.

Сегодня же случилось то, что рано или поздно должно было произойти – спонсоры знатно макнули Порошенко и всю его публику, разом отказавшись от всех прежних обещаний. "Плана Маршала" не существует. Никто никогда и не занимался его подготовкой, несмотря на сотни дружеских партнёрских заверений. Об этом украинским журналистам сообщил заместитель управляющего директора Международного валютного фонда Дэвид Липтон. Финансист отметил, что никогда ничего не слышал о подготовке «плана Маршала» для Украины или хотя бы о такой инициативе. Это просто фикция, ибо замглавы МВФ обязан знать о подобных программах.

Также Липтон заявил, что единственный шанс украинской экономики на спасение – реализация всех рекомендованных фондом реформ и, как следствие, привлечение крупных западных инвесторов, которые, наконец, начнут вкладывать в страну деньги. Для современной Украины подобное заявление звучит скорее как приговор и в то же время как горькая правда, которую в последнее время Киев всё с большим трудом скрывает. По сути, Липтон развеял миф своей же организации, представители которой также некогда убеждали Порошенко и компанию в поддержке этого самого "плана Маршала" и его скорой реализации.

Такая откровенность представителя высшего руководства МВФ может означать только одно – Киев больше ничего не получит. Пришло время отдавать.

Юрий Макаренко