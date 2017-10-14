Долг перед Россией может лишить Украину последнего транша МВФ

У Украины остается всё меньше шансов на получение последнего транша МВФ и главной причиной отказа, по иронии судьбы, скорее всего, станут долговые обязательства перед Россией. Киев может потерпеть даже двойное фиаско в идеологическом и финансовом плане – столь важный для спасения экономики транш Украина не получит из-за долга перед очерняемой властью Россией, который Киеву так и не удалось списать на проклинаемого пропагандой «папередника».

Согласно заявлению директора Европейского департамента МВФ Пола Томсена, сделанному на брифинге в Вашингтоне, фонд крайне заинтересован в скорейшем решении спора вокруг выкупленных Россией украинских облигаций на сумму 3 миллиардов долларов. Двустороннее решение этого вопроса станет одним из критериев оценки выполнения Киевом взятых на себя обязательств, которую должна поставить специальная комиссия МВФ, ответственная сейчас за судьбу следующего транша по программе кредитования Украины. Проще говоря, киевские чиновники должны либо рассчитаться с долгами, либо выиграть это дело.

Как известно, Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона ещё в феврале 2016 года. Киев должен был ответить на него в начале марта. Юристы украинского правительства, так же как и нанятые иностранцы, не смогли ничего поделать с суверенным долгом и, не придумав ничего лучшего, Порошенко в мае того же года наложил мораторий на погашение государственных обязательств. Чуть позже Голосеевский суд Киева арестовал этот самый долг.

Господа реформаторы почему-то посчитали, что лондонский суд удовлетворится подобным показательным выступлением, рассчитанным только на украинскую публику. Метания Порошенко ни к чему не привели и, как бы он ни убеждал своих избирателей, Украина не вышла из спора в одностороннем порядке. И, естественно, осталась должна. Суверенный долг – вполне весомая причина для отказа МВФ выдавать очередной транш. Тем более с такими отягчающими обстоятельствами.

Не стоит забывать, что Киев нагло игнорирует многие пункты договора с международными финансистами. Мораторий на продажу земли, борьба с коррупцией, адекватная судебная реформа – далеко не полный список задач, с выполнением которых Украина так и не справилась. Впрочем, никто и не старался. Только этих огрехов хватит, чтобы полностью перекрыть финансовый поток, направляемый в Киев западом. Но так наказать Украину мешала геополитическая ситуация и, в частности, давление американских элит, курирующих украинский проект. Всех вышеперечисленных реформаторских прегрешений не хватит, чтобы пойти против Дяди Сэма.

Суверенный долг Украины в данном плане играет роль дополнительного и, возможно, решающего фактора, который МВФ обязательно поставит во главу угла, перед тем как отказать Порошенко и компании в очередном миллиарде. В этом-то и кроется особо злая ирония. Кредиторы давно ищут повод урезать финансирование, если не прекратить совсем, но именно обязательства по евробондам могут сыграть роль непробиваемого аргумента в запутанной геополитической игре. Порошенко, по сотне раз в месяц прощающийся с Россией, должен будет объявить дефолт из-за «российского долга» Януковича, свергнутого майданной командой. Вот это будет «зрада»! Всем «зрадам зрада»!

Юрий Макаренко