архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 15.10.17 21:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Boston Herald.com”,

"Harvey Weinstein and Hollywood's ugly casting couch history" США - 14 октября 2017 г. Харви Вайнштейн и неприглядная голливудская история подбора актеров через постель Лили Ротман, "Тайм" Фото: Александер Корнер - Getty Images Харви Вайнштейн выступает на пресс-конференции во время 12-го Цюрихского кинофестиваля 22 сентября 2016 года в Цюрихе, Швейцария. В четверг, после недели разоблачений, что Харви Вайнштейн десятилетиями обвинялся в сексуальных домогательствах и посягательствах, Эмма Томпсон сказала "Би-Би-Си", что она считает, что домогательства к женщинам со стороны влиятельных мужчин являются "повсеместными в системе" Голливуда, частично из-за половых диспропорций в индустрии. Эта система является результатом почти столетия экономической, деловой и медийной истории. И хотя Голливуд, конечно, не единственная индустрия, где эти взаимоотношения действовали в течение 20-го века, это помогает бросить неприкрашенный взгляд на то, как эти элементы могут создать нездоровую культуру. "Идея обещания роли или вашего продвижения в обмен на сексуальные услуги так же стара, как и самый старый сюжет Голливуда", - говорит Кэри Бошамп, автор "Without Lying Down: Frances Marion and the Powerful Women of Early Hollywood" ("Не покорясь: Фрэнсис Мэрион и влиятельные женщины раннего Голливуда") и нескольких других книг по истории Голливуда. Однако Бошамп добавляет, что баланс сил, позволяющий кому-то выйти сухим из воды в таком обмене "услуга за услугу", является результатом конкретного момента времени. Голливуд в свои ранние годы не был на самом деле тем местом, в котором скандальная культура "кастинга через постель" могла расцвести так, как это произошло позднее. Женщины (такие как Фрэнсис Мэрион) преуспевали в раннем Голливуде и часто занимали позиции большого влияния в индустрии, которая в то время являлась разрозненной и крайне размытой. Сотни небольших компаний экспериментировали в новой сфере, было много возможностей для людей, которые иначе не достигли бы успеха в более традиционном бизнесе - например, женщины. Однако в 1920-е и 30-е годы ситуация начала меняться. С изобретением звукового кино и началом Великой депрессии кинобизнес изменился. Когда более дорогие фильмы стали финансироваться банкирами, то женщинам-режиссерам стало трудно обеспечивать себе финансирование, необходимое им для того, чтобы конкурировать. Небольшие компании обанкротились, а те, что остались, выросли. Крупные киностудии начали консолидировать свое влияние и прибыли. И, как это произошло в любой иной сфере (например, компьютерном программировании), деньги и почёт сделали работу там более привлекательной для мужчин. И вскоре закулисный мир Голливуда стал управляем мужчинами, имевшими беспрецедентную власть над карьерами всех остальных. "Руководители киностудий появились в 1920-е и сконцентрировались на развитии своих компаний", - говорит Бошамп. "К 1930 годам они создали свои королевства. А сами были королями в замках, а вместе с короной приходит и уверенность, что им все положено, как они думают".

Киностудии являлись по сути своего рода королевствами, во главе которых стоял глава киностудии. Огромные участки земли, на которых снимались кинофильмы, даже имели свои собственные отделения полиции. "Это небольшие городки", - говорит она - "и они не такие уж и маленькие". Учитывая то, сколько власти было у глав киностудий в индустрии, в которой мужчины закулисно принимали почти все решения, это позволило развиться культуре "подбора актеров через постель", ожидания секса в обмен на продвижение карьеры. И, как добавляет Бошамп, это позволило также развиться традиции отношения к женским ролям как к объектам по мере того, как женщины исчезли как авторы сценариев и как режиссеры.

"Мужчины у власти поняли, что они могут использовать свое положение для сексуального успеха вдобавок к финансовому", - добавляет Алисия Мэлоун, автор книги "Backwards and in Heels: The Past, Present And Future Of Women Working In Film" ("Обратно и на каблуках: Прошлое, настоящее и будущее женщин в киноиндустрии"). "Конечно, не все; были выдающиеся мужчины, которые этим не занимались. Но некоторые это делали, и это продолжается по сей день". Хотя не все руководители крупных киностудий той эпохи являются фигурантами таких слухов, но примеров много. Один влиятельный продюсер, как говорят, обнажился перед Ширли Темпл, когда она была еще ребенком. Джоан Коллинз рассказала, что она не получила главную роль в "Клеопатре" кокретно из-за того, что отказалась переспать с главой киностудии в откровенной сделке "услуга за услугу" для получения этой роли. Муж Риты Хэйворт, Эдди Джадсон, как говорят, предлагал другим влиятельным мужчинам сексуальные услуги своей жены, но когда она отказалась переспать с главой киностудии Гэрри Коном, то использовал это против нее, согласно Мэлоун. Бошамп выделяет одну историю - это история на тот момент простодушной девушки Джин Ховард, отношения которой с боссом киностудии Луисом Б. Мейером были представлены в довольно сентиментальном свете - что он был безнадежно и безответно влюблен в нее. Но глядя на эту историю сегодня, ее можно представить в менее здоровом свете: Джин была молода и только начинала свою карьеру; он был на несколько десятилетий старше и являлся влиятельным (и женатым) мужчиной, который мог почти полностью диктовать ход этой карьеры. Когда она отвергла его домогательства, он, как говорят, грозился покончить с собой. Когда она решила выйти замуж за агента Чарли Фелдмана, Мейер нанял частного детектива, чтобы следить за ними, а затем сказал своим компаньонам прекратить вести дела с этим агентом в попытке покончить с карьерой Фелдмана, чтобы отомстить. Важно отметить, что эти истории, хотя они и просачивались десятилетия спустя в откровенных биографиях звезд и мемуарах в конце 20-го века, но они оставались по большей части неизвестными за пределами Голливуда. Как в киноиндустрии происходили слияния в 1930-е, так это происходило и в средствах массовой информации, которые освещали киноиндустрию. Благодаря сочетанию пикантных фильмов и скандалов из реальной жизни, таких как судебные разбирательства "Толстяка" Арбакла (известный актер немого кино 1910-х, был обвинен в изнасиловании и убийстве знакомой акрисы, предстал перед судом, но был оправдан - см. здесь), Голливуд приобрел плохую репутацию у публики. Поэтому в тот период Голливуд использовал кодекс Хейса (этический кодекс производства фильмов в Голливуде в 1930-х - 1960-х гг., прим. перев.), чтобы добровольно регулировать собственные нравственные принципы, введя строгие ограничения в отношении того, что можно было говорить или показывать на экране. Но, как отмечает Бошамп, этот кодекс можно рассматривать и как стену между публикой и более темной стороной Голливуда. Уилл Хейс, по имени которого был назван кодекс, иногда изображается как цензор, но она объясняет, что более точным было бы воспринимать его как лоббиста, использовавшегося киностудиями, чтобы убедить остальной мир, что Голливуд морально чист.

В период между кодексом Хейса и жестким контролем, который был у киностудий над СМИ до появления Интернета, поведение этих киномагнатов - которое бы не позволили изобразить на экране - не должно было влиять на кассовый успех. "Публика знала только то, что она видела на экране, и то, о чем киностудии рассказали им", как описывает это Мэлоун. Только к 1970-м, говорит Мэлоун, ситуация для женщин в Голливуде начала меняться. Хотя они продолжали создавать артхаус и экспериментальное кино в середине 20-го века, но бизнес коммерческих фильмов оставался для них по сути недоступным, так же, как и другие американские кабинеты начальников были преимущественно заполнены мужчинами. Ряд факторов - такие как конец этой консолидированной версии системы киностудий, взлет телевидения, закат кодекса Хейса и распространение иностранных кинофильмов - соединились и в результате этого к концу 1960-х королевства, созданные главами крупных киностудий, стали слабеть. В то время как эти киностудии продолжали делать фильмы и пользоваться большим экономическим влиянием, вновь появившиеся конкуренты стали протискиваться вперед. Являясь обратной тенденцией по отношению к тому, что было в 20-е и 30-е, это означало, что женщины также стали входить в индустрию. В сочетании с большими успехами, которых феминизм добился по всей стране, женщины начали, хотя и медленно, возвращаться на позиции принятия решений в Голливуде. "Как раз в это время женщины начали появляться на руководящих постах во всех различных отраслях", - говорит Мэлоун. "В 70-е годы можно было увидеть женщин работающими за кулисами, и зарождение независимого кино". Хотя в 1980 году первая женщина была назначена руководителем крупной киностудии - это была Шерри Лэнсинг, но прогресс был медленным. В 2016 году в ежегодном докладе "Кинопотолок" утверждалось, что в отслеженных исследователями 250 ведущих американских фильмах женщины занимали лишь 17% голливудских позиций за кулисами. Но, несмотря на эту небольшую цифру, и Бошамп и Мэлоун говорят, что кое-что меняется - и что новости о Вайнштейне являются наглядной иллюстрацией этого. Благодаря таким средствам как социальные сети и трудно измеряемому, но неминуемому культурному сдвигу, стало легче выводить на чистую воду то, что происходит за кулисами. "Теперь у актрис есть средства, чтобы широко распространять их заявления людям. Это, конечно, очень трудно, и многие женщины боятся, но, по крайней мере, у них есть такая возможность", - говорит Мэлоун. "За кулисами же еще многое нужно сделать". статью прочитали: 2 человек Комментарии