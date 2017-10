архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.10.17 04:20 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia Funding Taliban in War Against NATO Troops" Афганистан - 16 октября 2017 г. Россия финансирует Талибан в его войне против военного контингента НАТО Британская газета The Times сообщила что Талибан подтвердил ей - Россия финансирует Талибан в Афганистане.

"Таймс" сообщила, что узнала от членов Талибана и афганских официальных лиц, что Россия финансирует военные действия Талибана против НАТО в Афганистане через секретную программу продажи горючего. В сообщении говорится, что разведслужбы России отправляют в Афганистан колонны бензовозов (через переход Хайратон на границе с Узбекистаном) в компании, работающие в интересах Талибана. Как пишет "Таймс", от продажи этого топлива, компании каждый месяц зарабатывают приблизительно 2.5 миллиона долларов наличными, которые затем поступают непосредственно в кассу боевиков. Согласно сообщению, в последние месяцы, Россия наращивает поставки в очевидной попытке поддержать Талибан в борьбе против ДАИШ (ИГИЛ). “Мы продаем топливо и распределяем деньги непосредственно нашим командирам” сказал газете “Таймс” казначей Талибана из провинции Газни. Беседа уполномоченного представителя Талибана с журналистом была частью усилий боевиков по разрекламированию их отношений с международными покровителями, в ответ на решение американского президента Дональда Трампа послать в больше войск в Афганистан. “Принимать деньги от русских - это не то, что нам нравится делать” - заявил казначей Талибана - “но это необходимо на данном этапе нашего джихада”. Беседа с журналистом "Таймс" была первым случаем когда Талибан публично признался, что получает российскую поддержку. Афганское министерство обороны отреагировало на сообщение о поддержке Россией Талибана заявлением, что Россия должна поддерживать афганское правительство. Министерство обороны заявило, что Россия - друг Афганистана и что она должна поддержать афганские силы в их борьбе с боевиками. “Это не правильно. Делает ли это Россия или нет, это не правильно, и это не на пользу России тоже. Россия - друг Афганистана, а не враг, и она должна поддерживать афганские силы безопасности и афганских военных” заявил пресс-секретарь министерства обороны Давлат Вазири. Между тем, многие члены парламента говорят о том что Россия пытается взять под свой контроль войну в регионе. “Россия хочет контролировать войну в регионе, но враги Афганистана не должны усиливаться через эту прокси-войну, и афганцы не должны страдать из-за этой войны”, заявил член парламента Нахид Фарид. статью прочитали: 9 человек Комментарии