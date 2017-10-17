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опубликовано редакцией на Переводике 17.10.17 04:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия финансирует Талибан в его войне против военного контингента НАТО

Британская газета  The Times сообщила  что  Талибан  подтвердил ей  -  Россия финансирует Талибан в Афганистане.


"Таймс" сообщила, что узнала от членов Талибана и афганских  официальных лиц, что Россия финансирует военные действия Талибана против НАТО в Афганистане через  секретную  программу  продажи  горючего.

В сообщении говорится, что разведслужбы России  отправляют  в Афганистан  колонны  бензовозов (через  переход  Хайратон  на  границе с  Узбекистаном)  в компании, работающие  в  интересах Талибана.

Как  пишет "Таймс", от продажи этого топлива,   компании каждый месяц  зарабатывают   приблизительно 2.5 миллиона  долларов  наличными,  которые  затем поступают  непосредственно  в  кассу  боевиков.

Согласно  сообщению,  в  последние  месяцы,  Россия  наращивает  поставки  в  очевидной попытке поддержать Талибан   в  борьбе  против ДАИШ (ИГИЛ).

“Мы продаем топливо и распределяем деньги непосредственно нашим командирам”  сказал газете  “Таймс”  казначей Талибана из провинции Газни. Беседа уполномоченного  представителя  Талибана  с журналистом  была  частью  усилий  боевиков  по  разрекламированию  их  отношений  с международными покровителями, в ответ на решение американского президента Дональда Трампа послать в больше  войск  в  Афганистан.

“Принимать деньги   от русских  -  это  не  то,  что нам нравится делать” -  заявил казначей Талибана - “но это необходимо на  данном  этапе  нашего джихада”.

Беседа  с  журналистом  "Таймс" была  первым  случаем  когда Талибан публично признался, что получает   российскую поддержку.

Афганское министерство обороны отреагировало  на  сообщение  о поддержке Россией  Талибана  заявлением, что Россия должна поддерживать афганское правительство.

Министерство обороны заявило, что Россия - друг  Афганистана и что  она  должна  поддержать афганские силы в их борьбе с  боевиками.

“Это не правильно. Делает ли это  Россия  или нет, это не правильно, и это не  на  пользу   России  тоже. Россия - друг  Афганистана, а  не враг, и  она  должна  поддерживать афганские  силы  безопасности   и  афганских  военных”  заявил пресс-секретарь министерства обороны Давлат Вазири.

Между  тем,  многие   члены  парламента  говорят  о  том  что  Россия пытается  взять  под  свой  контроль  войну   в регионе.

“Россия хочет контролировать  войну  в регионе, но враги Афганистана не должны усиливаться  через  эту  прокси-войну, и афганцы не должны страдать из-за этой  войны”, заявил член парламента Нахид Фарид.

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теги: Россия, Афганистан  
   
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